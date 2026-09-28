Ebből ismerheted fel, ha mesterséges intelligencia által generált képet nézel

Eleinte még jókat nevettünk a láthatóan animált, túlságosan mesterkélt felvételeken, amelyekről ordított, hogy mesterséges intelligencia készítette azokat. Manapság azonban már olyan élethű képeket és videókat képes kreálni az MI, hogy a laikusok érthető módon elbizonytalanodnak annak kapcsán, hogy amit néznek, az valóságos-e. Az alábbiakban összeszedtünk olyan apró jeleket, amelyekből szerencsére ma még kiszúrhatók a mesterséges intelligencia által generált képek.

A mesterséges intelligencia által generált képeken feltűnő emberi alakoknak gyakran deformáltak a kezeik. Fotó: ORIGÓ

Melyek a mesterséges intelligencia által generált képek jelei?

A kéz hibája

A legegyértelműbb jele annak, hogy mesterséges intelligencia által generált képet nézünk, hogy a képen szereplő alany keze deformált. Habár nem törvényszerű a hiba, az MI-rendszerek többségében elképesztő hibákat képesek véteni az emberi kéz ábrázolása során.

Általában több vagy kevesebb ujj látszik a kézfejen, amely sok esetben valószínűtlenül hosszú, illetve nem egy alkalommal dupla csukló van jelen.

Ennek egyik oka, hogy az MI-rendszerek adatkészleteiben a kezek az arcokhoz képest alulreprezentáltak, vagyis jellemzően kevés kézzel találkozik a mesterséges intelligencia. Amelyeket pedig megvizsgál, azok jellemzően fognak valamit: poharat, mikrofont, másik kezet. Ennélfogva a rendszer szinte csak olyan szögekben „látja” az emberi kezet, amelyekben csak néhány ujj látszik. Másfelől az MI nem igazán érti a kéz anatómiáját, így nem világos számára, hogyan kapcsolódik a kézfej a karhoz, és a mozgásának milyen korlátai vannak.

„Némely művész megszállottja volt a kezeknek, Leonardo da Vinci például rengeteg kezet tanulmányozott anatómiai alapossággal. Eközben a mesterséges intelligencia ha ránéz egy képre, amelyen csak a hüvelykujj fele látszik, képes értelmezni, hogy a testrész többi része rejtett, ugyanakkor ha reprodukálni próbálja, a kép nem lesz tökéletes, mert a kéz deformálódik” – magyarázta Winger Bearskin, a Floridai Egyetem mesterséges intelligenciával és művészetekkel foglalkozó docense.

Ezen a mesterséges intelligencia által generált fotón jól látszik, hogy az egyik táncoló nő jobb kezére hat ujjat szerkesztett az MI. Fotó: ORIGO

Az MI tehát a művészt utánozza, annak tudása nélkül. Habár a nem túl távoli jövőben biztos, hogy az MI leküzdi ezen korlátait, jelenleg még sok esetben lebukik az olyan képekkel, amelyeken emberek szerepelnek, és a kezeik is látszanak.

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