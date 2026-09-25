Meztelenül alszol? Szavazz, és tudd meg, hogyan hat a szervezetedre

Van-e természetesebb annál, mint anyaszült meztelenül paplan alá bújni? Aligha, habár sokan kényelmetlenül érzik magukat, ha nem fedi a testüket valamilyen textília. Mások akkor is a meztelenül alvás mellett döntenek, ha odakint már röpködnek a mínuszok, függetlenül attól, hogy tisztában vannak-e vele, mindez miképp hat az egészségükre.

Több okból is egészséges lehet a meztelenül alvás Foto:123RF

Melyek a meztelenül alvás hatásai?

Elsőként érdemes megemlíteni a megfelelő hőmérséklet fontosságát, az ugyanis elengedhetetlen a pihentető alváshoz. Minek után a meztelenül alvás segítheti a testhőmérséklet szabályozását, a komfortosabb alváshoz is hozzájárulhat.

Segíthet, ha túlmelegszel

Elalvás előtt a szervezet csökkenti a maghőmérsékletét, ám ha túl melegünk van az ágyban, ez a folyamat nehezebbé válhat, és gyakoribb ébredésekhez, nyugtalanabb alváshoz vezethet. Meztelenül alvás esetén nincs rajtunk plusz réteg, amely akadályozná a hőleadást. Ennélfogva sokkal nyugodtabban alhatnak azok, akik hajlamosak az éjszakai izzadásra.

Jó hatással lehet az anyagcserére

Az alacsonyabb hőmérséklet aktiválhatja a barna zsírszövetet, amely a hőtermelés során energiát használ fel. Ennek következtében a szervezet több kalóriát égethet el, miközben igyekszik fenntartani a megfelelő testhőmérsékletet.

Kedvezhet a bőrnek

A szoros vagy rosszul szellőző alsónemű meleg, párás környezetet teremthet a test egyes területein. A levegősebb környezet egyesek számára komfortosabb lehet, főként a nemi szervek környékén, nem beszélve arról, hogy a jobban szellőző bőr tisztább marad, mert nem tömődnek el a pórusok.

Jótékony hatással lehet a férfiak termékenységére

A túl szoros alsónemű és a fokozott hőhatás kedvezőtlenül befolyásolhatja a spermiumtermelést. Mivel a herék működéséhez kedvezőbb az alacsonyabb hőmérséklet, így a meztelenül alvás javíthatja a termékenységet a férfiak esetében. Habár erre nincs konkrét tudományos bizonyíték, rosszat biztosan nem teszünk vele.

Jót tehet a párkapcsolatnak

Meztelen alvás során a közvetlen bőrkontaktus kellemes és megnyugtató lehet. A párunkkal való, ily mértékű testi közelség csökkentheti a stresszérzetet és erősítheti a kötődést.