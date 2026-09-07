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mikroműanyag

Ha te is ebbe csomagolod a gyereked szendvicsét, veszélyeztetheted az egészségét

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A legtöbb szülő gondolkodás nélkül folpackba csomagolja a gyerek szendvicsét, hogy friss maradjon, és ne morzsálja tele az iskolatáskát. Egyre több kutatás vizsgálja azonban, hogy a műanyag élelmiszer-csomagolásokból apró műanyag részecskék és egyéb vegyületek kerülhetnek-e az ételbe. A mikroműanyagok emberi szervezetre gyakorolt hosszú távú hatásairól még nincs minden kérdésre válasz, de a kutatók már komoly egészségügyi aggályokat vizsgálnak.
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mikroműanyagiskolaegészséges étkezés gyerekeknek
  • A mikroműanyagok nemcsak a környezetben, hanem az élelmiszerekkel érintkező műanyagokból is bekerülhetnek az ételbe.
  • Egy 2024-es kutatás szerint az LDPE-alapú élelmiszer-csomagoló fóliákból különböző körülmények között mikroműanyagok szabadulhatnak fel. 
  • A kutatók a mikroműanyagok gyulladásos, sejtszintű és bélrendszeri hatásait is vizsgálják, de a hosszú távú emberi egészségügyi következmények még nem teljesen tisztázottak. 
  • Egy 2024-es humán vizsgálat összefüggést talált a nyaki verőérplakkokban kimutatott mikro- és nanoműanyagok, valamint a későbbi szív-érrendszeri események magasabb kockázata között – ok-okozati kapcsolatot azonban nem bizonyított.

A mikroműanyagok ma már gyakorlatilag mindenütt jelen vannak: megtalálták őket a környezetben, az élelmiszerekben, a levegőben és a vízben is. A WHO szerint azonban még jelentős tudományos bizonytalanság van azzal kapcsolatban, hogy a különböző méretű és összetételű műanyag részecskék pontosan milyen egészségügyi kockázatot jelentenek az ember számára.

iskolás gyerekek uzsonnáznak lehet, hogy mikroműanyag is van az ételükben
A mikroműanyagok a gyerekek számára is veszélyt jelenthetnek. 
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Mikroműanyagok a gyerek uzsonnájában

A probléma azért különösen érdekes az élelmiszer-csomagolásnál, mert a műanyag közvetlenül érintkezik azzal, amit megeszünk. Egy 2023-as tudományos áttekintés szerint a műanyag csomagolóanyagokból mikroműanyagok és egyéb anyagok is migrálhatnak az élelmiszerekbe, a folyamatot pedig többek között a hőmérséklet, a tárolási idő és az étel tulajdonságai befolyásolhatják.

A folpack sem feltétlenül marad teljesen érintetlen

Különösen érdekes egy 2024-ben publikált kutatás, amelyben alacsony sűrűségű polietilénből (LDPE) készült élelmiszer-csomagoló fóliákat vizsgáltak. A kutatók különböző, az élelmiszer-csomagolás és -tárolás során előforduló körülményeket szimuláltak, és azt találták, hogy a fóliából mikroműanyag-részecskék szabadulhatnak fel.

A kutatásban a fóliák öregedését többek között melegítéssel, mikrohullámú sugárzással, hűtéssel, fagyasztással és fagyasztás-kiolvasztás ciklusokkal is modellezték. A vizsgált körülmények között a fólia négyzetcentiméterenként 66–2034 mikroműanyag-részecskét bocsátott ki, bár ez laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és nem jelenti azt, hogy egy otthon becsomagolt szendvicsben ugyanennyi részecske lenne.

Mit csinálhat a mikroműanyag a szervezetben?

A laboratóriumi és állatkísérletes kutatások alapján a mikroműanyagokkal kapcsolatban felmerült többek között a gyulladásos folyamatok, az oxidatív stressz, a sejtek működésének megváltozása és a bélrendszer védőgátjának károsodása. 

Egy 2026-os áttekintés szerint a lenyelt mikro- és nanoműanyagok a bélfal integritását és gyulladásos folyamatokat is befolyásolhatnak – ugyanakkor a szerzők is hangsúlyozzák, hogy az emberi egészségre gyakorolt kockázatok pontos meghatározásához további kutatásokra van szükség.

A legfontosabb lehetséges kockázatok

  • Gyulladás: a részecskék jelenléte gyulladásos reakciókat válthat ki – ezt főként laboratóriumi és állatkísérletes eredmények támasztják alá.
  • Oxidatív stressz: a mikroműanyagok olyan sejtszintű folyamatokat indíthatnak el, amelyek károsíthatják a sejteket.
  • Bélrendszeri hatások: kutatások vizsgálják, hogy a mikro- és nanoműanyagok befolyásolhatják-e a bélfal épségét és a tápanyagok felszívódását.
  • Vegyi anyagok hordozása: a műanyagokból nemcsak részecskék, hanem különböző adalékanyagok és más vegyületek is bekerülhetnek az élelmiszerbe.
  • Szív- és érrendszeri kockázat: egy nagy visszhangot kiváltó, a New England Journal of Medicine-ben 2024-ben megjelent humán vizsgálat során mikroműanyagokat és nanoműanyagokat találtak eltávolított nyaki verőérplakkokban. Azoknál a betegeknél, akiknek a plakkjában kimutatták ezeket az anyagokat, magasabb volt a szívinfarktus, stroke vagy halálozás kombinált kockázata a követés során. Ez azonban megfigyeléses eredmény, és önmagában nem bizonyítja, hogy a mikroműanyag okozta ezeket az eseményeket.

Egy fontos részlet: nem mindegy, mivel érintkezik a műanyag

A műanyagból történő anyagkioldódás szempontjából a hő és az étel összetétele is számíthat. Egy 2025-ös kutatás például azt találta, hogy bizonyos műanyag ételtárolóknál a magas zsírtartalmú ételek, valamint a magasabb hőmérséklet és a hosszabb érintkezési idő elősegíthette a mikroműanyagok felszabadulását.

Ez nem azt jelenti, hogy egy sonkás-sajtos szendvics folpackba csomagolása automatikusan veszélyes lenne. Azt viszont igen, hogy érdemes kerülni a műanyag fólia felesleges melegítését, illetve azt, hogy a fólia hosszú ideig közvetlenül érintkezzen forró vagy nagyon zsíros élelmiszerrel.

Akkor mibe csomagoljuk a gyerek szendvicsét?

Ha valaki szeretné csökkenteni a műanyagokkal való érintkezést, egyszerű alternatíva lehet a műanyag helyett, többször használható textil szalvéta vagy élelmiszer-biztos üveg- és rozsdamentes acél tároló.

A legfontosabb azonban, hogy ne essünk pánikba egyetlen szendvics miatt. A WHO jelenlegi álláspontja szerint a mikroműanyagok egészségügyi hatásainak megítéléséhez még további kutatásokra van szükség. A szervezet kifejezetten hangsúlyozza, hogy jelentős tudományos hiányosságok vannak a nagyon kis részecskék, köztük a nanoműanyagok emberi szervezetre gyakorolt hatásának megértésében.

Vagyis nem az a tanulság, hogy mostantól egyetlen falatot se együnk, ami műanyag közelében volt. Inkább az, hogy ha van egyszerű lehetőségünk csökkenteni a műanyaggal való közvetlen élelmiszerkontaktust – különösen melegítésnél és hosszú tárolásnál –, akkor érdemes élni vele.

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