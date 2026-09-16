Ezt kell tenni ősszel a monília ellen, hogy jövőre bő termést hozzon a kajszifa

- A monília ellen a leghatékonyabban a virágzáskori megelőző permetezéssel és a fertőzött részek radikális visszametszésével védekezhetsz.
- A betegség felismeréséhez figyeld a hirtelen elbarnuló, fán maradó virágokat és a megégetettnek tűnő, lekonyuló hajtásvégeket.
- Távolítsd el a gyümölcsmúmiákat, és fertőtlenítsd a szerszámaidat minden vágás után.
A sárgabarack a kertek egyik legnagyobb kedvence, de sajnos az egyik legkényesebb is. A tavaszi fagyok mellett a monília nevű gombabetegség a legnagyobb ellensége. Ha a tavasz hűvös és csapadékos, ez a fertőzés napok alatt képes letarolni a teljes virágzatot, sőt, a fás részekbe hatolva magát a fát is teljesen elpusztíthatja. Ahhoz, hogy megmentsük és hosszú távon megőrizzük a kajszifánkat, egy jól átgondolt, megelőző stratégiát kell alkalmaznunk a kertben, amelyet már ősszel el kell kezdenünk.
Hogyan ismerhető fel a monília a sárgabarackfán?
A hatékony védekezés első lépése, hogy időben felismerjük a bajt. A monília egy olyan gombás megbetegedés, amely a virágzás idején támad. A szél és az esőcseppek rásodorják a láthatatlan spórákat a nyíló virágokra, a gomba pedig a bibecsatornán keresztül, mint egy nyitott kapun, egyszerűen bejut a növény belső szöveteibe. A fertőzés legelső és legfeltűnőbb jele, hogy a virágok hirtelen megbarnulnak és petyhüdtté válnak. Nem hullanak le a földre, hanem szárazon a fán maradnak.
A gyümölcsfát támadó gomba innen gyorsan halad tovább a vesszők felé, aminek következtében a hajtásvégek a levelekkel együtt hirtelen elszáradnak és lekonyulnak, olyanok mintha megégette volna őket a nap vagy megcsípte volna a fagy. Később a megfertőzött barackok sem fejlődnek ki, hanem összeszáradt, barna, ráncos gyümölcsmúmiákként függnek az ágakon, amelyek a következő év elsődleges fertőzési forrásai lesznek.
Hogyan előzhető meg a moníliás fertőzés?
A megelőzés alapja mindig a alapos kerti higiénia. Még kora tavasszal, a rügyek pattanása előtt szedjük le az összes fán maradt, összeaszalódott gyümölcsöt, és ezeket égessük el vagy ássuk el mélyen a talajba. Ha a szezonban mégis megjelenik a betegség, a fertőzött, elszáradt ágakat azonnal vissza kell vágni. A sárgabarackfa metszést ne a száradás határán végezzük, hanem nyúljunk bele az egészséges részbe is legalább 20–30 centiméter hosszan, mivel a gombafonalak belül már előrébb járnak, mint amit a szemünkkel látunk. Nagyon fontos, hogy a metszőollót minden egyes vágás után töröljük át fertőtlenítővel, a keletkezett sebeket pedig azonnal kenjük le sebbalzsammal. Emellett a rendszeres ritkító metszéssel biztosítsunk szellős lombkoronát a fának, mert a lazább lombozatot a szél gyorsabban kiszárítja, így a gombaspóráknak kevesebb idejük marad a csírázásra.
Mikor és mivel kell permetezni monília ellen?
A permetezéseket pontosan kell időzítenünk a megelőzés érdekében. Alapos, rezes vagy rezes-olajos lemosó permetezéssel védekezhetünk ősszel a lombhullás után, majd kora tavasszal, közvetlenül a rügyfakadás előtt, ami nagymértékben gyéríti az áttelelő gombatelepeket. A legkritikusabb időszak azonban a virágzás, különösen ha az időjárás párás vagy esős.
Ebben a pár hétben a felszívódó gombaölő szerek nyújtanak megbízható védelmet. Ha inkább a biogazdálkodást részesítjük előnyben, a narancsolaj-alapú készítmények vagy a hasznos baktériumokat és gombákat tartalmazó biológiai szerek hatékonyan gátolják a fertőzés terjedését.
Hogyan erősíthető meg a kajszifa immunrendszere a tavaszi fagyok után?
Végezetül ne feledkezzünk meg a fa általános kondíciójáról sem. A tavaszi hideghullámok és fagyok miatt a virágzási időszak gyakran elhúzódik, ami legyengíti a növényt, a sérült szövetek pedig sokkal fogékonyabbá válnak a betegségekre. Éppen ezért célszerű a virágzás környékén növényi kondicionálókkal, aminosavas vagy algás készítményekkel is lepermetezni a sárgabarackfát. Ezek a szerek úgy működnek, mint a vitaminok az emberi szervezetben: erősítik a fa saját immunrendszerét, segítik a stresszhatások utáni regenerációt, és így sokkal nagyobb eséllyel áll ellen a monília támadásának.
Nézd meg videón a monília fertőzés kezelését a kajszi fán: