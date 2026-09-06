Ez most az egyik legnépszerűbb fogyókúra – A szakértő szerint azonban nagyon veszélyes belevágni

A monodiéta jelenleg nagyon népszerű a fogyókúrázók körében.

A közkedvelt étrendnek komoly egészségügyi kockázatai lehetnek.

A táplálkozási tanácsadó elárulta, miért annyira káros.

Az elmúlt évtizedekben világszerte rohamosan nőtt az elhízottak száma, ezen a téren pedig hazánk sem teljesít túl jól. A hatalmas információáradatban azonban nagyon könnyű elveszni, különösen, ha valaki egy nyúlfarknyit sem konyít az egészséges táplálkozáshoz. Ezért most szakértő segítségével jártuk körbe a népszerű monodiéta témakörét, amit jobb, ha inkább elkerülsz.

A monodiéta elképesztően károsíthatja az egészségedet!

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Mit jelent a monodiéta?

A monodiéta, más néven monotrófiás étrend egy olyan étkezési minta, amely arra ösztönöz, hogy több napon vagy héten keresztül csak egy ételt vagy élelmiszer csoportot fogyasszunk. Követői szerint anélkül támogatja a fogyást, hogy nyomon kellene követned a kalóriabeviteled vagy előre megtervezned az étkezéseidet. Nem véletlen tehát, hogy annyira népszerűvé vált a diétázók körében, akik egyszerű utat keresnek a plusz kilók leadásához komolyabb korlátozás nélkül. Ennek következtében a módszernek számos típusa elterjedt, köztük a tej-, a tojás- és a gyümölcsdiéta vagy a húsevő étrend.

A monodiéta nem követeli meg a fogyókúrázóktól, hogy odafigyeljenek a tápanyagokra, számolják a kalóriákat vagy mérjék az adagokat.

Az étkezési terv számos módon követhető; az egyik leggyakoribb fajtája, hogy minden étkezéshez egyetlen élelmiszert fogyasztunk, például tojást vagy almát. Mások egy adott élelmiszercsoporthoz ragaszkodnak, többek között húshoz vagy gyümölcsökhöz. Sőt, olyan verziója is létezik, miszerint a „monoétkezések” közé iktatsz be más ételeket. Emellett arra vonatkozóan sincsenek konkrét irányelvek, hogy meddig kell követni a diétát, a legtöbben általában a fogyás felgyorsítása miatt vetik be 1-2 hétre.

Nagyon népszerűnek számít a tojásdiéta is.

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Segíthet a fogyásban? A monodiéta előnyei

Rövid távon működhet, mert erősen lecsökkenti a kalóriabevitelt és egyszerűsíti az étkezést. Ettől viszont még nem lesz egészséges vagy fenntartható módszer

– magyarázta lapunknak Molnár Zsolt személyi edző, táplálkozási tanácsadó és márkanagykövet. Azonban a súlycsökkenés nagyban függ attól, hogy a diétázó milyen ételeket fogyaszt és mennyit, ugyanis a nagy mennyiségű, magas kalóriatartalmú ételek bevitele hizlalni fog.