Ez most az egyik legnépszerűbb fogyókúra – A szakértő szerint azonban nagyon veszélyes belevágni

- A monodiéta jelenleg nagyon népszerű a fogyókúrázók körében.
- A közkedvelt étrendnek komoly egészségügyi kockázatai lehetnek.
- A táplálkozási tanácsadó elárulta, miért annyira káros.
Az elmúlt évtizedekben világszerte rohamosan nőtt az elhízottak száma, ezen a téren pedig hazánk sem teljesít túl jól. A hatalmas információáradatban azonban nagyon könnyű elveszni, különösen, ha valaki egy nyúlfarknyit sem konyít az egészséges táplálkozáshoz. Ezért most szakértő segítségével jártuk körbe a népszerű monodiéta témakörét, amit jobb, ha inkább elkerülsz.
Mit jelent a monodiéta?
A monodiéta, más néven monotrófiás étrend egy olyan étkezési minta, amely arra ösztönöz, hogy több napon vagy héten keresztül csak egy ételt vagy élelmiszer csoportot fogyasszunk. Követői szerint anélkül támogatja a fogyást, hogy nyomon kellene követned a kalóriabeviteled vagy előre megtervezned az étkezéseidet. Nem véletlen tehát, hogy annyira népszerűvé vált a diétázók körében, akik egyszerű utat keresnek a plusz kilók leadásához komolyabb korlátozás nélkül. Ennek következtében a módszernek számos típusa elterjedt, köztük a tej-, a tojás- és a gyümölcsdiéta vagy a húsevő étrend.
A monodiéta nem követeli meg a fogyókúrázóktól, hogy odafigyeljenek a tápanyagokra, számolják a kalóriákat vagy mérjék az adagokat.
Az étkezési terv számos módon követhető; az egyik leggyakoribb fajtája, hogy minden étkezéshez egyetlen élelmiszert fogyasztunk, például tojást vagy almát. Mások egy adott élelmiszercsoporthoz ragaszkodnak, többek között húshoz vagy gyümölcsökhöz. Sőt, olyan verziója is létezik, miszerint a „monoétkezések” közé iktatsz be más ételeket. Emellett arra vonatkozóan sincsenek konkrét irányelvek, hogy meddig kell követni a diétát, a legtöbben általában a fogyás felgyorsítása miatt vetik be 1-2 hétre.
Segíthet a fogyásban? A monodiéta előnyei
Rövid távon működhet, mert erősen lecsökkenti a kalóriabevitelt és egyszerűsíti az étkezést. Ettől viszont még nem lesz egészséges vagy fenntartható módszer
– magyarázta lapunknak Molnár Zsolt személyi edző, táplálkozási tanácsadó és márkanagykövet. Azonban a súlycsökkenés nagyban függ attól, hogy a diétázó milyen ételeket fogyaszt és mennyit, ugyanis a nagy mennyiségű, magas kalóriatartalmú ételek bevitele hizlalni fog.
Tönkreteszi az egészséget? A monodiéta hátrányai
A monodiéta számos lehetséges mellékhatással járhat, és még kutatások sem támasztják alá a fogyással kapcsolatos előnyeit.
A monodiéta egyoldalú, ezért könnyen vezethet fehérje-, vitamin- és ásványianyag-hiányhoz, emellett lassíthatja az anyagcserét, és izomvesztést is okozhat. Sőt, mentálisan is veszélyes lehet, mert hozzájárulhat ahhoz, hogy szélsőséges kapcsolatot alakíts ki az étkezéssel
– emelte ki a táplálkozási tanácsadó az étrend veszélyeit, majd arra is kitért, hogy mit tanácsol helyette.
Őszintén, nem igazán ajánlanám senkinek hosszabb távra. Sokkal jobb egy kiegyensúlyozott, fehérjedús étrend, ami kalóriadeficites, de közben minden fontos tápanyagot biztosít, és hosszú távon is tartható
– árulta el Molnár Zsolt.
Ebből a videóból még többet megtudhatsz a monodiétáról: