A mosógéped is megsínyli, ha elmulasztod ezt az apróságot mosás után

A soha véget nem érő házimunkák, köztük a mosás mellett az utolsó dolog, amire az embernek szüksége van, egy újabb teendő a listán. Pedig ha a program lejárta után a mosógép ajtaját résnyire nyitva hagyod, az jelentősen meghosszabbíthatja a gép élettartamát, megelőzheti a penész kialakulását, és csökkentheti a kellemetlen szagokat.

Könnyen tehetsz a mosógépedért! / Fotó: Pixabay

Miért érdemes nyitva hagyni a mosógép ajtaját?

Mosás után hagyd nyitva a gép ajtaját! Ez mindössze egy pillanatot vesz igénybe, bár ha eddig nem ez volt szokásod, eltarthat egy ideig, mire automatikussá válik a mozdulat.

Ha a mosógép ajtaját használaton kívül nyitva hagyjuk, az segít kiszárítani a készülék belsejét, és megelőzheti a kellemetlen, állott szagok kialakulását

– magyarázza Amanda Abraham, a Maytag Laundry integrált márkamenedzsere.

A mosási program befejezése után gyakran marad nedvesség a mosógép belsejében, különösen a dobban, az ajtó gumitömítésénél és a mosószer-adagolóban. Ha ennek a nedvességnek nincs lehetősége távozni, ideális környezet alakul ki a baktériumok elszaporodásához. A penész és a gombák nemcsak az egészségre lehetnek károsak, hanem a készülék gumitömítéseit és más alkatrészeit is tönkretehetik. Ez szivárgáshoz és költséges javításokhoz vezethet.

A szennyezett mosógép kellemetlen, dohos szagot áraszthat, és a ruhákat sem tisztítja olyan hatékonyan, ahogy kellene. Ha bizonyos részeken túl sokáig marad nedvesség, nehezen eltávolítható rozsda is kialakulhat.

Felültöltős vagy elöltöltős mosógép?

Az ajtó nyitva hagyásánál számít, hogy milyen típusú mosógéped van.

A felültöltős mosógépeknél általában nem alakul ki penészes vagy dohos szag a mosási ciklus után a dobban maradó víz miatt. Az elöltöltős gépeknél viszont kialakulhat kellemetlen szag, ha nem szellőztetjük őket rendszeresen, és nem tisztítjuk meg havonta

– mondja Abraham.

Az elöltöltős mosógépeket szorosabb tömítésekkel tervezik, hogy megakadályozzák a víz szivárgását. Ez a kialakítás hatékony mosást tesz lehetővé, ugyanakkor a nedvességet is jobban bent tartja. Ezért ezeknél különösen fontos, hogy két használat között nyitva maradjon az ajtó.

A felültöltős gépeknél kisebb az esélye a penészes, dohos szag kialakulásának, ennek ellenére érdemes a fedelet lehetőség szerint nyitva hagyni, mert így jobban áramlik a levegő, és könnyebben kiszárad a készülék.

További tippek a mosógép tisztításához

A mosógép ajtajának nyitva hagyása az egyik legegyszerűbb dolog, amit a készülék, a ruhák és az egészségünk érdekében tehetünk. Néhány további egyszerű szokással még hatékonyabbá tehetjük a karbantartást.