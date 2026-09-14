Muskátli teleltetése: ezeket a lépéseket már ősszel tedd meg, ha jövőre is gyönyörű virágokat szeretnél

Figyeld az időjárást, és ne várd meg az első komoly fagyot.

Vizsgáld át a növényt, mielőtt bevinnéd.

Távolítsd el a beteg, sérült és elszáradt részeket.

Szükség esetén vágd vissza a túl nagyra nőtt hajtásokat.

Keress világos, fagymentes telelőhelyet.

Fokozatosan csökkentsd az öntözést.

Télen ne tartsd folyamatosan nedvesen a földjét.

Időnként ellenőrizd, hogy nincs-e kártevő vagy rothadás.

Aki egyszer megtalálta a kedvenc muskátlifajtáját, annak általában esze ágában sincs minden tavasszal új növényeket vásárolni. Egy egészséges, szépen fejlett muskátli ugyanis megfelelő teleltetéssel a következő évben is újra virágba borulhat. Ehhez azonban már ősszel el kell kezdeni a munkát. A muskátli ugyanis nem fagytűrő növény: a hideg beköszöntével védett, fagymentes helyre van szüksége. Mutatjuk, mit kell tudnod a muskátli teleltetése kapcsán.

A muskátli teleltetése nem nehéz, ha betartunk pár szabályt.

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Muskátli teleltetése ősszel: mikor kell bevinni?

A legfontosabb szabály, hogy ne várjuk meg az első komoly fagyot. Ősszel érdemes figyelni az éjszakai lehűléseket, és még azelőtt gondoskodni a muskátli védett helyéről, hogy fagypont körüli vagy az alatti hőmérséklet tartósan megjelenne. A Pelargonium-félék fagyérzékenyek, ezért a teleltetés egyik alapfeltétele a fagymentes környezet. Nem érdemes az utolsó pillanatig várni. Ha az időjárás egyre kiszámíthatatlanabb, inkább készítsük elő hamarabb a telelőhelyet.

Muskátli teleltetése előtt: ezt mindenképpen ellenőrizd

Mielőtt bevisszük a növényt, tartsunk egy alapos szemlét.

Nézzük meg:

vannak-e elsárgult vagy beteg levelek,

találunk-e kártevőket a levelek fonákán,

vannak-e sérült vagy rothadó hajtások,

nem túl nedves-e a föld,

nincs-e penészes vagy elhalt növényi maradvány a cserépben.

Ez azért fontos, mert a téli, zártabb környezetben a betegségek és kártevők könnyebben problémát okozhatnak. A muskátliknál különösen fontos a jó szellőzés és az, hogy ne álljanak tartósan nedves közegben.

Muskátli metszése ősszel: mennyire nyúljunk hozzá?

Ez az a pont, ahol sokan túlzásba esnek. Nem feltétlenül kell minden muskátlit teljesen visszavágni. Ha van elegendő helyünk és világos telelőhelyünk, a növény akár nagyobb méretben is áttelelhet. Ha azonban helyszűkében vagyunk, vagy szeretnénk kompaktabb növényt, az őszi visszavágás praktikus megoldás lehet.