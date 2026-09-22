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általános műveltség

Te is a legintelligensebb magyarok közé tartozol? Töltsd ki a műveltségi kvízt és derítsd ki

4 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Egy kis történelem, egy csipetnyi földrajz, némi tudomány és néhány kulturális érdekesség – ezúttal hét kérdésben mérheted fel, mennyire széles a műveltséged. Vigyázz, a könnyűnek tűnő műveltségi kvízkérdések között akad néhány, amely könnyen megtréfálhat.
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általános műveltségműveltségi kvízekteszttörténelemhelyesírás

A műveltségi kvízkérdésekben éppen az a szép, hogy sosem lehet pontosan tudni, melyik területről érkezik a következő feladvány. Lehet, hogy az egyik pillanatban még egy földrajzi kérdésre keresed a választ, a következőben pedig már egy irodalmi vagy tudományos ismeretet kell előhívnod az emlékezetedből.

műveltségi kvízkérdéseket szimbolizáló kockák
Hoztunk egy kőkemény műveltségi kvízt a legtájékozottabbaknak
Fotó: shutterstock / Shutterstock

Műveltségi kvíz a legtájékozottabbaknak

Most hét kérdést hoztunk, amelyek több különböző témakört járnak körül. Nem szükséges lexikonnak lenned, de néhány iskolai emlék, egy kis általános tájékozottság és jó memória biztosan jól jön.

Minden kérdésnél négy lehetőség közül kell kiválasztanod a helyes választ. Ne hagyd, hogy egy-egy ismerősnek tűnő név vagy történelmi évszám megtévesszen: olvasd el figyelmesen a kvíz kérdéseit, gondold végig, és csak utána dönts!

Készen állsz, jöhet a műveltségi kvíz?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Melyik bolygó kering a legközelebb a Naphoz?

Az alábbi videóban a kvízkérdésekben is feltűnő Babits Mihály egyik versét hallgathatod meg:

Tedd próbára a tudásod ezekkel a műveltségi kvízekkel is:

 

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