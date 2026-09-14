Varázsinfúzió, avagy tényleg a NAD+ kezelés a hosszú élet titka?

A NAD+ a sejtjeink belső akkumulátora

A magas NAD+ szint felébreszti a szervezetet és kijavítja a DNS-hibákat

Eláruljuk, mire jó még, ki nem kaphat NAD+ infúziót és azt is, mi köze a longevity-hez

Az egészségmegőrzés, a hosszú élet és az öregedés lassítása felkapott téma lett az elmúlt években, és még a hírességek is elkezdtek NAD+ infúziókról beszélni. Jennifer Aniston például nyilvánosan említette a NAD+kezelést, Hailey Bieber és Kendall Jenner pedig már 2022-ben vitaminkoktél-infúzióval szerepelt a Kardashian-műsorban.

Ha magas a NAD+ szinted, több az energiád, jobb a fizikai állóképességed és tisztább a gondolkodásod

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Mi az a NAD+, és miért fontos a szervezet számára?

A NAD+, azaz a nikotinamid-adenin-dinukleotid, a sejtek működéséhez szükséges egyik alapvető „üzemanyag”, energia, ami az energiatermelésben és számos sejtszintű folyamatban játszik fontos szerepet. Ha megfelelő mennyiségben van jelen a szervezetben, a sejtek magasabb szinten képesek működni, ami az életminőségre is pozitív hatással lehet.

Szervezetünk természetes módon előállítja, azonban szintje az életkor előrehaladtával, valamint a krónikus stressz, a rossz alvás és a helytelen táplálkozás hatására drasztikusan csökken. Ilyenkor sokkal fáradékonyabbnak érezzük magunkat és nehézkessé válhat a koncentráció. A stressz, az alkoholfogyasztás, a dohányzás, illetve a szervezetet érő nagyobb fizikai vagy egyéb megterhelés mind hatással lehetnek a NAD+-készletekre. Egy maraton lefutása például komoly terhelést jelent a szervezet számára, és ilyenkor jelentős mennyiségű NAD+ használódhat fel. Hasonlóan nagy igénybevételt jelenthet egy komolyabb sérülés vagy baleset is. Bizonyos neurodegeneratív betegségek, például az Alzheimer-kór esetében pedig a kutatások alacsonyabb NAD+-szinteket is kimutattak

− avat be Slamovits Tibor, az EverDerm Laser & Beauty Clinic tulajdonosa, longevity mentor.

A NAD+ infúzió formájában a leghatlkonyabb.

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Hogyan lehet növelni a szervezet NAD+ szintjét?

Elsősorban stresszmentes életmóddal, kiegyensúlyozott táplálkozással és a szükséges vitaminok, illetve tápanyagok megfelelő pótlásával. Csakhogy rohanó világunkban ezek csak vágyálmok.