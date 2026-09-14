Varázsinfúzió, avagy tényleg a NAD+ kezelés a hosszú élet titka?

- A NAD+ a sejtjeink belső akkumulátora
- A magas NAD+ szint felébreszti a szervezetet és kijavítja a DNS-hibákat
- Eláruljuk, mire jó még, ki nem kaphat NAD+ infúziót és azt is, mi köze a longevity-hez
Az egészségmegőrzés, a hosszú élet és az öregedés lassítása felkapott téma lett az elmúlt években, és még a hírességek is elkezdtek NAD+ infúziókról beszélni. Jennifer Aniston például nyilvánosan említette a NAD+kezelést, Hailey Bieber és Kendall Jenner pedig már 2022-ben vitaminkoktél-infúzióval szerepelt a Kardashian-műsorban.
Mi az a NAD+, és miért fontos a szervezet számára?
A NAD+, azaz a nikotinamid-adenin-dinukleotid, a sejtek működéséhez szükséges egyik alapvető „üzemanyag”, energia, ami az energiatermelésben és számos sejtszintű folyamatban játszik fontos szerepet. Ha megfelelő mennyiségben van jelen a szervezetben, a sejtek magasabb szinten képesek működni, ami az életminőségre is pozitív hatással lehet.
Szervezetünk természetes módon előállítja, azonban szintje az életkor előrehaladtával, valamint a krónikus stressz, a rossz alvás és a helytelen táplálkozás hatására drasztikusan csökken. Ilyenkor sokkal fáradékonyabbnak érezzük magunkat és nehézkessé válhat a koncentráció. A stressz, az alkoholfogyasztás, a dohányzás, illetve a szervezetet érő nagyobb fizikai vagy egyéb megterhelés mind hatással lehetnek a NAD+-készletekre.
Egy maraton lefutása például komoly terhelést jelent a szervezet számára, és ilyenkor jelentős mennyiségű NAD+ használódhat fel. Hasonlóan nagy igénybevételt jelenthet egy komolyabb sérülés vagy baleset is. Bizonyos neurodegeneratív betegségek, például az Alzheimer-kór esetében pedig a kutatások alacsonyabb NAD+-szinteket is kimutattak
− avat be Slamovits Tibor, az EverDerm Laser & Beauty Clinic tulajdonosa, longevity mentor.
Hogyan lehet növelni a szervezet NAD+ szintjét?
Elsősorban stresszmentes életmóddal, kiegyensúlyozott táplálkozással és a szükséges vitaminok, illetve tápanyagok megfelelő pótlásával. Csakhogy rohanó világunkban ezek csak vágyálmok.
Ilyenkor jöhet szóba az infúziós NAD+-kezelés, amely közvetlenebb módon juttat tiszta NAD molekulát a szervezetbe.
Ha ez ennyire jó, akkor bárkinek adható?
Nem − jelenti ki kategorikusan Slamovits Tibor.
Egyáltalán nem adható bárkinek, sőt, léteznek olyan állapotok, amikor kifejezetten veszélyes lehet az alkalmazása. Mivel a molekula extra energiával látja el a sejteket és pörgeti azok anyagcseréjét, a daganatos betegségben szenvedőknél felgyorsíthatja a rákos sejtek növekedését és terjedését is. Terhesség és szoptatás ideje alatt sem igényelhető, továbbá súlyos máj- vagy veseelégtelenségben szenvedőknek sem ajánlott.
Milyen gyakran érdemes NAD+-kezelést igénybe venni?
Mint megtudtuk, ez elsősorban az egyén NAD+-szintjétől és általános állapotától függ. Akinek extrém alacsony vagy közepes a NAD+-szintje, annál egy intenzívebb kezdeti kezelés lehet indokolt, például 3 hónapon keresztül havonta egyszer. Akinek eleve magas a NAD+-szintje, annál előfordulhat, hogy a kezelés hatása alig érzékelhető, így hát nem is ajánlott.
A klinika vezetője hangsúlyozza: nem olyan kezelésről van szó, amelyet mindenki automatikusan igénybe vehet. Mindenekelőtt szükség van az egészségi állapot felmérésére.
Miért lett ekkora divat a NAD+?
A longevity, vagyis a hosszú és egészséges élet iránti érdeklődés az elmúlt években rendkívüli módon megnőtt. A NAD+ ennek a területnek az egyik sokat kutatott és sokat emlegetett témája.
Természetesen vannak szkeptikusok is, és szerintem ez teljesen érthető. Aki azt kommunikálja, hogy a NAD+ egy csodaszer, vagy hogy ettől biztosan tovább fog élni valaki, az félrevezeti az embereket. A lényeg inkább az, hogy tudjuk, mikor, milyen minőségben és milyen módon érdemes NAD+-t juttatni a szervezetbe. Ha ezt megfelelően, ésszel és a szervezet aktuális állapotához igazítva tesszük, akkor lehet helye a NAD+-kezelésnek a modern életmód- és longevity-szemléletben"
− összegez.
A sztárok is odavannak érte. Kendall Jenner és Haiey Bieber NAD+ vitamin infúziós kezelésen:
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