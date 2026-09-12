Ha ezek igazak, akkor bizony nárcisztikus gyereket nevelsz

Az önközpontúság kisgyermekkorban sokszor a normális fejlődés része.

A tartós empátiahiány, nagyzolás és kritikára adott szélsőséges reakció már figyelmeztető jel lehet.

A családi környezet és a szülői nevelési minták is hatással lehetnek a személyiség alakulására.

Attól, hogy egy gyerek hajlamos az irigységre, és néha olyan dolgokat tesz azért, hogy kivívja a körülötte élők figyelmét, amivel másokat idegesít vagy bánt, még nem kell attól tartani, hogy orvosi eset. A nárcisztikus gyerek eleve nem is diagnosztizálható, de azért van néhány olyan red flag, aminek fennállásakor bekapcsolhat a fejedben a vészjelző.

A nárcisztikus gyerek saját céljai elérése érdekében gátlástalanul manipulálja a társait vagy a családtagjait.

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Milyen a nárcisztikus gyerek?

Egyik legjellemzőbb közös vonásuk az énközpontúság, ami nem valódi önbizalomból, inkább egy nagyon is ingatag, folyamatosan megerősítést szolgáló önképből táplálkozik (magyarán egy nárcisztikus folyamatosan álarcot hord, és sokszor még önmaga előtt sem veszi le).

A nárcisztikus ember manipulatív, megnyerő, de valójában erőszakos és gátlástalan viselkedése mögött sérült önkép, sokszor kifejezetten alacsony önértékelés húzódik, a felszínen mégis a határtalan önhittség a legszembetűnőbb tünet. A felszíni gőg, nagyzolás vagy empátiahiány mögött szinte mindig mély bizonytalanság, korai trauma vagy az elutasítástól való rettegés áll

Ma már mindenki nárcisztikus?

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus óva int attól, hogy bárkire ráaggassuk a nárcisztikus jelzőt.

Azt tapasztalom, hogy nárcisztikusnak nevezzük azt is, aki egyszerűen csak önző, egoista és hiú. Pedig a klinikai értelemben vett nárcisztikus személyiségzavar ennél sokkal összetettebb és súlyosabb állapot. Gyerekkorban ugyanis nem mindig könnyű eldönteni, melyek az elfogadható, és melyek az aggodalomra okot adó magatartásformák.

− hívja fel a figyelmet, majd folytatja: