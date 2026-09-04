Neked is rosszabb a kedved ősz elején? Ezek az egyszerű módszerek segíthetnek

A nyár végi lehangoltság sokak számára ismerős érzés lehet augusztus végén és szeptember elején. A nappalok rövidülnek, esténként egyre korábban sötétedik, véget érnek a szabadtéri programok, és a nyári időszak után fokozatosan visszatérnek a megszokott hétköznapok. Nanni Glück pszichológus szerint az ilyenkor jelentkező melankólia alapvetően természetes reakció lehet az évszakváltásra – számolt be róla a Focus.
Miért lehetünk szomorúbbak a nyár végén?
A nyár lezárásával nem pusztán az időjárás változik meg. Egy sajátos életérzéstől is búcsút veszünk: nyáron általában több időt töltünk a szabadban, könnyedebbnek érezhetjük a hétköznapokat, és sokak számára az élet ritmusa is lassabbnak tűnik.
A szakember szerint az évszak végével az elmúlás érzése is előtérbe kerülhet. Tudjuk, hogy életünk során csak meghatározott számú nyarat élünk át, az ezzel való szembesülés pedig szomorúságot válthat ki.
A fényviszonyok változásának is lehet szerepe. A nappalok egyre rövidebbek, korábban sötétedik, a kevesebb természetes fény pedig hatással lehet az alvásra és a napi aktivitásra.
Mi állhat a nyár végi lehangoltság hátterében?
- rövidülnek a nappalok;
- kevesebb a természetes fény;
- véget érnek a jellegzetes nyári programok;
- visszatérnek a hétköznapi rutinok;
- megjelenhet az elmúlás és a kihagyott lehetőségek érzése.
Az évszakváltás ugyanakkor jó alkalom lehet arra is, hogy valami újba kezdjünk. A pszichológiában ezt „Fresh Start Effectnek”, vagyis újrakezdési hatásnak nevezik. A jelenség lényege, hogy egy új időszak kezdete – például az év vagy egy évszak váltása – nagyobb motivációt adhat a változtatáshoz.
A pszichológus ugyanakkor hangsúlyozta: önmagában az újrakezdés gondolata nem elegendő. Konkrét célokra és azokat támogató rutinokra is szükség van. Az ősz kezdete azonban megfelelő alkalom lehet arra, hogy új szokást alakítsunk ki vagy belevágjunk valamibe, amit régóta halogatunk.
Mik azok a „glimmerek”, és hogyan segíthetnek?
Glück az úgynevezett „glimmerek” tudatos észrevételét is javasolja. A kifejezés azokra az apró, kellemes hétköznapi pillanatokra utal, amelyekhez nem feltétlenül kell különleges program vagy komoly erőfeszítés.
Ilyen apró örömforrás lehet például:
- egy reggeli kávé a szabadban;
- a nap természetes fényben történő kezdése;
- egy barátságos mosoly vagy rövid beszélgetés;
- az őszi levegő illatának megfigyelése;
- a levelek színváltozásának észrevétele;
- egy séta vagy kirándulás;
- egy nyugodt, gyertyafényes este egy könyvvel.
A szakember szerint ezek a pillanatok már eleve jelen vannak a mindennapjainkban, ezért elsősorban arra van szükség, hogy tudatosan észrevegyük őket.
A pszichológus szerint nem szükséges mindenáron pozitív élménnyé változtatni az évszakváltást. A szomorúságnak és a nosztalgiának is lehet helye, hiszen valami olyan ér véget, amihez kellemes élmények kötődtek.
Hogyan tehetjük kellemesebbé az ősz kezdetét?
Az ősz pozitív oldalának tudatos keresése is megkönnyítheti az átmenetet. Glück szerint érdemes olyan programokat keresni, amelyek kifejezetten ehhez az évszakhoz kapcsolódnak. Ez lehet egy őszi étel elkészítése, kirándulás a természetben vagy egy nyugodt otthoni este.
A természet változásait is érdemes minden érzékszervünkkel megfigyelni. A színesedő levelek, a másfajta fény, valamint a levegő egyre fűszeresebb, földesebb illata mind hozzájárulhat ahhoz, hogy az őszt önálló, különleges időszakként éljük meg, ne csupán a nyár hiányát lássuk benne.
A szakember szerint nem kell elnyomnunk a rossz érzéseket. A nyár végén jelentkező szomorkás, nosztalgikus érzések általában természetesek, ezért nem szükséges azonnal megszabadulni tőlük.
A melankólia arra is rámutathat, hogy mi volt fontos számunkra az elmúlt hónapokban. A pszichológus szerint a mulandóságot akár olyan emlékeztetőként is felfoghatjuk, amely segít abban, hogy jobban megéljük a kellemes pillanatokat. Ez jelentheti akár azt is, hogy egy naplementét egyszerűen végignézünk, ahelyett hogy rögtön a telefonunkkal próbálnánk megörökíteni.
Mikor érdemes segítséget kérni?
A néhány napig tartó nyár végi melankólia önmagában általában nem ad okot aggodalomra. Ha azonban a lehangoltság hosszabb ideig fennmarad, vagy a motiváció tartósan nem tér vissza, érdemes szakemberhez fordulni.