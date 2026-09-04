Neked is rosszabb a kedved ősz elején? Ezek az egyszerű módszerek segíthetnek

A nyár végi lehangoltság sokak számára ismerős érzés lehet augusztus végén és szeptember elején. A nappalok rövidülnek, esténként egyre korábban sötétedik, véget érnek a szabadtéri programok, és a nyári időszak után fokozatosan visszatérnek a megszokott hétköznapok. Nanni Glück pszichológus szerint az ilyenkor jelentkező melankólia alapvetően természetes reakció lehet az évszakváltásra – számolt be róla a Focus.

A nyár végi lehangoltság enyhítésében a pszichológus szerint az apró hétköznapi örömforrások tudatos megélése is szerepet kaphat

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Miért lehetünk szomorúbbak a nyár végén?

A nyár lezárásával nem pusztán az időjárás változik meg. Egy sajátos életérzéstől is búcsút veszünk: nyáron általában több időt töltünk a szabadban, könnyedebbnek érezhetjük a hétköznapokat, és sokak számára az élet ritmusa is lassabbnak tűnik.

A szakember szerint az évszak végével az elmúlás érzése is előtérbe kerülhet. Tudjuk, hogy életünk során csak meghatározott számú nyarat élünk át, az ezzel való szembesülés pedig szomorúságot válthat ki.

A fényviszonyok változásának is lehet szerepe. A nappalok egyre rövidebbek, korábban sötétedik, a kevesebb természetes fény pedig hatással lehet az alvásra és a napi aktivitásra.

Mi állhat a nyár végi lehangoltság hátterében?

rövidülnek a nappalok;

kevesebb a természetes fény;

véget érnek a jellegzetes nyári programok;

visszatérnek a hétköznapi rutinok;

megjelenhet az elmúlás és a kihagyott lehetőségek érzése.

Az évszakváltás ugyanakkor jó alkalom lehet arra is, hogy valami újba kezdjünk. A pszichológiában ezt „Fresh Start Effectnek”, vagyis újrakezdési hatásnak nevezik. A jelenség lényege, hogy egy új időszak kezdete – például az év vagy egy évszak váltása – nagyobb motivációt adhat a változtatáshoz. A pszichológus ugyanakkor hangsúlyozta: önmagában az újrakezdés gondolata nem elegendő. Konkrét célokra és azokat támogató rutinokra is szükség van. Az ősz kezdete azonban megfelelő alkalom lehet arra, hogy új szokást alakítsunk ki vagy belevágjunk valamibe, amit régóta halogatunk.

Mik azok a „glimmerek”, és hogyan segíthetnek?

Glück az úgynevezett „glimmerek” tudatos észrevételét is javasolja. A kifejezés azokra az apró, kellemes hétköznapi pillanatokra utal, amelyekhez nem feltétlenül kell különleges program vagy komoly erőfeszítés.