Mennyibe kerül egy sör csülökkel a müncheni Oktoberfesten? Milyen programok várnak rád? Mutatjuk

Idén szeptember 19. és október 4. között rendezik meg a müncheni népünnepélyt.

A rendezvényen kizárólag a hat tradicionális helyi sörfőzde italait szolgálják fel.

A nosztalgikus vidámpark és a népviseletes felvonulás is a program része.

Ennyibe került az Oktoberfest.

A bajor főváros, München minden ősszel felölti legszebb hagyományos Tracht-ját (a bajor népviselet) – férfiak a lederhosent, míg a hölgyek a dirndlt – hogy köszöntse a világ egyik legnagyobb népünnepélyének látogatóit. A Theresienwiese felé áramló tömeg, a megszokott fúvószene és az aranyló sörök hangulata idén is garantált. Az Oktoberfest 2026-ban szeptember 19. és 2026. október 4. között várja a látogatókat, így több mint két héten át élvezhetjük a felejthetetlen bajor vendégszeretetet.

Szeptember 19-én megnyílt az idei Oktoberfest Münchenben, ahol jó bajor sörökkel, és vidám hangulattal várják a vendégeket.

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Honnan ered a müncheni Oktoberfest, és miért hívják Wiesn-nek?

Az első rendezvényt 1810. október 12-én tartották Lajos bajor trónörökös herceg és Terézia Sarolta hercegnő esküvőjének alkalmából. A városfal melletti réten rendezett lovasverseny akkora sikert aratott, hogy a helyiek elhatározták, minden évben megismétlik az ünneplést. A helyszín a hercegnő tiszteletére kapta a Theresienwiese (Terézia-mező) nevet, amelyet a müncheniek a mai napig csak úgy emlegetnek: „Wiesn”. Bár az Oktoberfest az októberi dátumról kapta a nevét, a XIX. század végén az ünnep kezdetét áttették a kellemesebb, melegebb szeptemberi napokra. Így az esemény jelentős része ma már szeptemberre esik, és csak az utolsó hétvégéje nyúlik át októberbe.

A bajor népviseletbe öltözött felszolgálók akár egy tucatnyi habzó, egyiteres söröskorsót is könnyedén elvisznek egyszerre a hömpölygő tömegben.

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Korsók, sertéscsülkök és a nyugodt sátrak szabálya

A fesztivál területe hatalmas, a 42 hektáros Terézia-mezőből mintegy 31 hektárt foglal el. A rendezvényen kizárólag a hat tradicionális müncheni sörfőzde – a Spaten-Franziskaner, az Augustiner, a Paulaner, a Hacker-Pschorr, a Hofbräu és a Löwenbräu – termékei kerülhetnek felszolgálásra, amelyeket szigorúan a német tisztasági törvény szerint főznek. A sátrakban szolgálják fel a literes korsókat (Maß), amelyeket évről évre újraterveznek. A megszokott gasztronómiai kínálatból a sör mellett nem hiányozhat a ropogós sertéscsülök (Schweinshaxe), a fehér kolbász (Weißwurst) és az elmaradhatatlan egészben sült csirke (Hendl) sem. Kísérőként pedig a hatalmas pereceket (Brezn vagy Brezel) fogyasztják sörkorcsolyaként.