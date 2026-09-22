Mennyibe kerül egy sör csülökkel a müncheni Oktoberfesten? Milyen programok várnak rád? Mutatjuk

- Idén szeptember 19. és október 4. között rendezik meg a müncheni népünnepélyt.
- A rendezvényen kizárólag a hat tradicionális helyi sörfőzde italait szolgálják fel.
- A nosztalgikus vidámpark és a népviseletes felvonulás is a program része.
- Ennyibe került az Oktoberfest.
A bajor főváros, München minden ősszel felölti legszebb hagyományos Tracht-ját (a bajor népviselet) – férfiak a lederhosent, míg a hölgyek a dirndlt – hogy köszöntse a világ egyik legnagyobb népünnepélyének látogatóit. A Theresienwiese felé áramló tömeg, a megszokott fúvószene és az aranyló sörök hangulata idén is garantált. Az Oktoberfest 2026-ban szeptember 19. és 2026. október 4. között várja a látogatókat, így több mint két héten át élvezhetjük a felejthetetlen bajor vendégszeretetet.
Honnan ered a müncheni Oktoberfest, és miért hívják Wiesn-nek?
Az első rendezvényt 1810. október 12-én tartották Lajos bajor trónörökös herceg és Terézia Sarolta hercegnő esküvőjének alkalmából. A városfal melletti réten rendezett lovasverseny akkora sikert aratott, hogy a helyiek elhatározták, minden évben megismétlik az ünneplést. A helyszín a hercegnő tiszteletére kapta a Theresienwiese (Terézia-mező) nevet, amelyet a müncheniek a mai napig csak úgy emlegetnek: „Wiesn”. Bár az Oktoberfest az októberi dátumról kapta a nevét, a XIX. század végén az ünnep kezdetét áttették a kellemesebb, melegebb szeptemberi napokra. Így az esemény jelentős része ma már szeptemberre esik, és csak az utolsó hétvégéje nyúlik át októberbe.
Korsók, sertéscsülkök és a nyugodt sátrak szabálya
A fesztivál területe hatalmas, a 42 hektáros Terézia-mezőből mintegy 31 hektárt foglal el. A rendezvényen kizárólag a hat tradicionális müncheni sörfőzde – a Spaten-Franziskaner, az Augustiner, a Paulaner, a Hacker-Pschorr, a Hofbräu és a Löwenbräu – termékei kerülhetnek felszolgálásra, amelyeket szigorúan a német tisztasági törvény szerint főznek. A sátrakban szolgálják fel a literes korsókat (Maß), amelyeket évről évre újraterveznek. A megszokott gasztronómiai kínálatból a sör mellett nem hiányozhat a ropogós sertéscsülök (Schweinshaxe), a fehér kolbász (Weißwurst) és az elmaradhatatlan egészben sült csirke (Hendl) sem. Kísérőként pedig a hatalmas pereceket (Brezn vagy Brezel) fogyasztják sörkorcsolyaként.
A hatalmas tömeg és a fesztiválhangulat ellenére a szervezők kiemelt figyelmet fordítanak a családok és az idősebb korosztály kényelmére is. Az úgynevezett „Nyugodt Wiesn” koncepció értelmében a sátrakban délután 18 óráig kizárólag hagyományos fúvószene szólhat, a hangerőt pedig legfeljebb 85 decibelre korlátozzák. A modernebb slágerek és a popzene csak az esti órákban engedélyezett, így a nappali órákban a fesztivál megőrzi tradicionális, békés jellegét.
Hagyományőrzés és szórakozás a sörsátrakon túl
A rendezvény nem csupán az evésről és az ivásról szól, hanem a bajor népviselet és kultúra szerves része: a nyitóhétvégén például látványos népviseleti felvonulást tartanak az utcákon.
Íme a 2026-os Oktoberfest legfontosabb árai:
Sörárak (1 literes korsó / Maß)
- Minimum ár: €14,80 → kb. 5 390 Ft
- Maximum ár: €15,90 → kb. 5 790 Ft
- Búzasör (speciális sátrakban): max. €18,40 → kb. 6 700 Ft
Alkoholmentes italok (1 liter)
- Ásványvíz: €11,13 → kb. 4 050 Ft (a területen ingyenes ivókutak is vannak)
- Citromos limonádé: €12,47 → kb. 4 540 Ft
- Spezi (kóla-narancs keverék): €12,84 → kb. 4 680 Ft
Ételek árai a sörsátrakban és a területen
- Fél sült csirke (Halbes Hendl): €16,00 – €23,50 → kb. 5 800 – 8 500 Ft (A legnépszerűbb étel, köret nélkül)
- Csirke burgonyasalátával: €19,80 körül → kb. 7 200 Ft
- Sült csülök (Schweinshaxe): €22,00 – €32,00 → kb. 8 000 – 11 600 Ft
- Óriás perec (Brezn): €5,00 – €8,50 → kb. 1 800 – 3 100 Ft (Sátranként nagyon változó)
- Kolbásztál (Bratwurst plates): €12,00 – €19,00 → kb. 4 400 – 6 900 Ft
Belépők
- Főterület és a sörsátrak: Ingyenes
- Oide Wiesn (hagyományőrző rész): €4,00 → kb. 1 460 Ft (15 év felettieknek, este 21:00 után ez is ingyenes)
Szállásárak Münchenben az Oktoberfest alatt
- Hálótermi ágyak (Hostelekben): €80,00 – €150,00 / éj / fő → kb. 29 000 – 54 000 Ft
- Középkategóriás szállodai szobák és apartmanok: €170,00 – €350,00 / éj / 2 fő → kb. 62 000 – 127 000 Ft (A fesztiválközpont közeli hotelek a csúcsidőszakban ennél drágábbak is lehetnek).
- Olcsóbb alternatívák: sokan választják a München külvárosában vagy a környező, S-Bahn (elővárosi vasút) vonalán fekvő kisvárosok szállásait, ahol az árak mérsékeltebbek.
A sörsátrak mellett egy hatalmas vidámpark is működik, olyan történelmi attrakciókkal, mint az 1924 óta üzemelő Krinolin körhinta – ahol a mai napig élő fúvószenekar kíséri a forgást –, vagy az 1906-os Toboggan toronycsúszda. Ha szeretnél felülnézetből is gyönyörködni a forgatagban, az 50 méter magas óriáskerékről pazar kilátás nyílik az egész fesztiválterületre.
Nézd meg a videót is az idei nyitóünnepségről:
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