Olaszország fillérekből? Ezt az 5 gyönyörű úti célt érdemes ősszel felkeresni – Galéria

Palermo: street food, piacok, mediterrán hangulat és még októberben is kellemesen enyhe idő.

Trieszt: elegáns kávéházak, tengerparti séták és monarchiabeli hangulat Velence tömegei nélkül.

Bari: Puglia kapuja ősszel nyugodtabb arcát mutatja, miközben az Adria és az óváros ugyanúgy elvarázsol.

Catania: barokk paloták, szicíliai street food és az Etna – ráadásul takarékos utazóként is kihozható kedvező keretből.

Nápoly: az olasz nagyvárosok között még mindig jó választás lehet annak, aki látványosságokra és legendás ételekre vágyik anélkül, hogy minden étkezésre kisebb vagyont költene.

Ha Olaszország, akkor sokaknak elsőként a nyári vakáció jut eszébe: zsúfolt tengerpartok, tömött velencei sikátorok és hosszú sorok a legismertebb látványosságok előtt. Pedig az ország egyik legjobb időszaka éppen akkor kezdődik, amikor a nyári tömeg hazafelé indul. Szeptember végétől egészen novemberig más ritmusban lehet felfedezni az olasz városokat. Délen még sokáig kellemes maradhat az idő, a történelmi központokban könnyebb barangolni, és a főszezon elmúltával a szállások között is kifoghatunk kedvezőbb ajánlatokat. Ha olaszországi utazást szeretnél, ráadásul olcsón, mutatjuk hová menj, miért oda és mennyiből úszod meg.

Olaszországi utazás olcsón is megoldható, különösen ősszel.

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Olaszországi utazás olcsón? Lehetséges!

Nem kell feltétlenül a legismertebb városokhoz ragaszkodni. A turisták pénzköltési adataiból készült költség-összehasonlítások jelentős különbségeket mutatnak az olasz úti célok között. Palermo esetében például körülbelül 114 eurós, Triesztnél 123 eurós átlagos napi utazói költést jeleznek, míg Bari 137, Catania 150, Nápoly pedig 158 euró körül alakul. Ezek nem garantált napi költségek, hanem korábbi utazók szállásra, étkezésre, helyi közlekedésre és programokra fordított kiadásainak átlagai.

Ha pedig tudatosan keresünk szállást, helyiek által látogatott éttermekben eszünk és a gyalogosan bejárható városrészekre koncentrálunk, ennél lényegesen kisebb költségvetésből is megoldható egy-egy kiruccanás.

1. Palermo – Szicília ősszel is nyarat idézhet

Ha az őszből még visszalopnál néhány napnyi mediterrán hangulatot, Palermo az egyik legjobb választás. Szicília fővárosában októberben az átlaghőmérséklet még 20 Celsius-fok körül alakul, vagyis miközben Közép-Európában már előkerülnek a vastag kabátok, itt még kellemes lehet a szabadtéri városnézés. Palermo igazi ereje azonban nem pusztán az időjárás.