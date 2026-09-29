Olaszország fillérekből? Ezt az 5 gyönyörű úti célt érdemes ősszel felkeresni – Galéria

- Palermo: street food, piacok, mediterrán hangulat és még októberben is kellemesen enyhe idő.
- Trieszt: elegáns kávéházak, tengerparti séták és monarchiabeli hangulat Velence tömegei nélkül.
- Bari: Puglia kapuja ősszel nyugodtabb arcát mutatja, miközben az Adria és az óváros ugyanúgy elvarázsol.
- Catania: barokk paloták, szicíliai street food és az Etna – ráadásul takarékos utazóként is kihozható kedvező keretből.
- Nápoly: az olasz nagyvárosok között még mindig jó választás lehet annak, aki látványosságokra és legendás ételekre vágyik anélkül, hogy minden étkezésre kisebb vagyont költene.
Ha Olaszország, akkor sokaknak elsőként a nyári vakáció jut eszébe: zsúfolt tengerpartok, tömött velencei sikátorok és hosszú sorok a legismertebb látványosságok előtt. Pedig az ország egyik legjobb időszaka éppen akkor kezdődik, amikor a nyári tömeg hazafelé indul. Szeptember végétől egészen novemberig más ritmusban lehet felfedezni az olasz városokat. Délen még sokáig kellemes maradhat az idő, a történelmi központokban könnyebb barangolni, és a főszezon elmúltával a szállások között is kifoghatunk kedvezőbb ajánlatokat. Ha olaszországi utazást szeretnél, ráadásul olcsón, mutatjuk hová menj, miért oda és mennyiből úszod meg.
Olaszországi utazás olcsón? Lehetséges!
Nem kell feltétlenül a legismertebb városokhoz ragaszkodni. A turisták pénzköltési adataiból készült költség-összehasonlítások jelentős különbségeket mutatnak az olasz úti célok között. Palermo esetében például körülbelül 114 eurós, Triesztnél 123 eurós átlagos napi utazói költést jeleznek, míg Bari 137, Catania 150, Nápoly pedig 158 euró körül alakul. Ezek nem garantált napi költségek, hanem korábbi utazók szállásra, étkezésre, helyi közlekedésre és programokra fordított kiadásainak átlagai.
Ha pedig tudatosan keresünk szállást, helyiek által látogatott éttermekben eszünk és a gyalogosan bejárható városrészekre koncentrálunk, ennél lényegesen kisebb költségvetésből is megoldható egy-egy kiruccanás.
1. Palermo – Szicília ősszel is nyarat idézhet
Ha az őszből még visszalopnál néhány napnyi mediterrán hangulatot, Palermo az egyik legjobb választás. Szicília fővárosában októberben az átlaghőmérséklet még 20 Celsius-fok körül alakul, vagyis miközben Közép-Európában már előkerülnek a vastag kabátok, itt még kellemes lehet a szabadtéri városnézés. Palermo igazi ereje azonban nem pusztán az időjárás.
A város évszázadokon keresztül különböző kultúrák találkozási pontja volt, ennek nyomai pedig szinte minden utcában megjelennek. Arab, normann, bizánci és barokk hatások keverednek, miközben néhány utcával arrébb már egy nyüzsgő szicíliai piacon találjuk magunkat. A takarékos utazóknak különösen jó hír, hogy Palermo legendás street food kultúrája önmagában is élmény. Nem szükséges minden este elegáns étterembe ülni ahhoz, hogy belekóstoljunk Szicíliába.
Ezt ne hagyd ki: Palermo katedrálisa, Palazzo dei Normanni, Quattro Canti, Ballarò és Vucciria piac.
Miért jó ősszel? Melegebb marad, mint számos észak-olasz város, miközben a nyári hőség és a legerősebb turistaszezon már mögöttünk van.
2. Trieszt – mintha Bécset a tengerpartra költöztették volna
Trieszt első látásra egészen más, mint az Olaszországról élő klasszikus kép. Pálmafák és Adria, elegáns kávéházak és monumentális monarchiabeli épületek férnek meg egymás mellett. A város hosszú Habsburg-korszaka ma is erősen érezhető, ezért egy trieszti séta néha inkább Bécset vagy Budapestet idézi – egészen addig, amíg meg nem pillantjuk a tengert.
A város egyik nagy előnye, hogy központjának jelentős része gyalog bejárható. A Piazza Unità d'Italia, a Canal Grande és a tengerparti sétány önmagában is órákra elegendő program, ráadásul a városi barangolásért nem kell belépőt fizetni.
A korábbi utazók költségadatai alapján Trieszt az összeállítás egyik kedvezőbb úti célja.
Október ráadásul különleges időszak: ekkor rendezik a híres Barcolana vitorlás eseményt, amely hajók tömegével tölti meg a Trieszti-öblöt.
Ezt ne hagyd ki: Piazza Unità d'Italia, Canal Grande, Miramare-kastély, Molo Audace.
Miért jó ősszel? Kellemes városnézős úti cél, és Velencéhez képest egészen más, jóval nyugodtabb adriai élményt kínál.
3. Bari – az olasz csizma sarkának kapuja
Puglia az elmúlt években egyre népszerűbb lett, de ősszel egészen más oldaláról ismerhetjük meg. Az olasz turisztikai hivatal kifejezetten az egyik ideális időszaknak nevezi az őszt Puglia felfedezésére: enyhébb az idő, a strandok kiürülnek, a történelmi kisvárosok pedig visszakapják nyugodtabb hétköznapi ritmusukat.
Bari ehhez tökéletes kiindulópont. A Bari Vecchia sikátoraiban sétálva szinte lehetetlen nem elveszni – de éppen ez benne a jó. A nyitott ajtók mögött készül a házi tészta, kis tereken beszélgetnek a helyiek, néhány perc séta után pedig már az Adria partján találjuk magunkat. A városból ráadásul egynapos kirándulással Puglia több híres települése is elérhető.
Ezt ne hagyd ki: Bari Vecchia, Szent Miklós-bazilika, Castello Svevo, Lungomare.
Miért jó őszi úti cél? Puglia hivatalos turisztikai ajánlója szerint ilyenkor enyhébb klíma, történelmi falvak, gasztronómiai programok, szüret és olívaszüret is várja az utazókat.
4. Catania – az Etna lábánál olcsóbban is kijöhet a szicíliai kaland
Kevés város mondhatja el magáról, hogy Európa egyik legaktívabb vulkánjának árnyékában éli mindennapjait. Catania azonban pontosan ilyen. Az Etna szinte folyamatosan jelen van a város életében, miközben a történelmi központ sötét lávakőből emelt barokk épületei egészen sajátos hangulatot teremtenek. A Piazza del Duomo és az elefántos szökőkút környékétől néhány perc alatt elérhető a híres halpiac, ahol nemcsak nézelődni érdemes. Catania erős street food kultúrája a takarékos utazóknak is kedvezhet.
A város különösen akkor jó választás, ha a klasszikus városnézést természetjárással kombinálnánk. Egyik nap barokk templomok között sétálhatunk, másnap pedig már az Etna vulkanikus tájain járhatunk.
A költségadatok szerint egy kifejezetten takarékosan utazó látogató napi kiadása akár 63 euró körül is tartható lehet; ez természetesen egyszerű szállást, olcsóbb étkezést és visszafogott programköltést feltételez.
Ezt ne hagyd ki: Piazza del Duomo, Via Etnea, halpiac, Castello Ursino és természetesen az Etna.
Miért jó ősszel? Szicília déli fekvése miatt tovább tart a kellemes idő, a nyári hőség elmúltával pedig a városi séták és az Etna felfedezése is komfortosabb lehet.
5. Nápoly – pizza, Vezúv és történelem egyetlen hétvégében
Nápoly nem csendes. Nem steril. És biztosan nem unalmas. Robogók cikáznak a sikátorokban, az ablakok között száradó ruhák lengenek, az utcáról ételillat száll fel, miközben templomok, paloták és több évszázados házak között hömpölyög a város. Éppen ettől működik. Az olasz hivatalos turisztikai oldal Nápolyt több ezer éves történelmű kulturális központként mutatja be, amely akár két nap alatt is rengeteg élményt kínál.
Pénztárcabarát utazásnál pedig komoly előny a város étkezési kultúrája. Egy nápolyi pizza vagy utcai falatozás nemcsak a program része lehet, hanem az éttermi költségeket is kordában tarthatja. Ráadásul számos élmény ingyen van: Spaccanapoli utcáin barangolni, a tengerpartról a Vezúvot nézni vagy a Quartieri Spagnoli szűk utcáiban elveszni egyetlen euróba sem kerül.
Ezt ne hagyd ki: Spaccanapoli, Quartieri Spagnoli, Piazza del Plebiscito, Lungomare, Castel dell'Ovo.
Miért jó ősszel? Októberben még 17 Celsius-fok körüli átlaghőmérséklet jellemző, miközben a nyári csúcsszezon már véget ért.
Így lehet még olcsóbb az őszi olaszországi utazás
Az úti cél kiválasztása csak az első lépés. A teljes költséget sokszor jobban befolyásolja az időzítés és az utazási stílus, mint maga a város.
Ha tehetjük, érdemes elkerülni a hétvégéket és a nagy helyi rendezvények időpontját, rugalmasan keresni a repülőjegyet, és nem feltétlenül a történelmi főtér mellett szállást foglalni. Egy metró- vagy buszmegállóval kijjebb gyakran kedvezőbb ajánlatokat találhatunk.
Az étkezésnél pedig éppen Olaszországban felesleges minden alkalommal drága étteremhez ragaszkodni. Piacok, pékségek, pizzériák és street food helyek segítségével maga a spórolás is a gasztronómiai élmény részévé válhat.
Palermo, Trieszt, Bari, Catania és Nápoly pedig azt bizonyítja, hogy az olasz dolce vitához nem feltétlenül szükséges luxusköltségvetés – különösen akkor, ha ősszel indulunk útnak.
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