Kitálalt az onkológus: ez az 5 mindennapi termék nála sosem lehet otthon, rákot okozhatnak

Az otthoni műanyaghasználat csökkentésének gyakorlata mára széles körben elterjedt, de vajon mire kellene még odafigyelnünk? Dr. Sudarson Vishnu Kollimuttathuillam onkológus és hematológus elmondása szerint vannak olyan dolgok, amelyeket személy szerint nem tart otthon, illetve amelyeket általában kerül, de ez nem jelenti azt, hogy minden ilyen termékről bizonyították volna, hogy rákot okoz.
„Egyes esetekben az erre vonatkozó bizonyítékok egyértelműek, más területeken viszont a kutatások még folyamatban vannak. Ha van egyszerű módja annak, hogy csökkentsünk egy szükségtelen kitettséget, szerintem ésszerű óvintézkedés megtenni” – mondja.
Ezek nem találhatók meg az onkológus otthonában
Elektromos légfrissítők és más, erősen illatosított termékek
Általában kerülöm az elektromos légfrissítőket, és igyekszem minimálisra csökkenteni az erősen illatosított háztartási és testápolási termékek használatát. Egyes illatosított termékek illékony szerves vegyületeket, úgynevezett VOC-okat bocsátanak a beltéri levegőbe, és a kutatók továbbra is vizsgálják, hogy bizonyos ilyen vegyi anyagoknak való hosszú távú kitettség milyen egészségügyi hatásokkal járhat.
- fejtette ki, hozzátéve, a bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy e termékek normál használata közvetlenül rákot okozna, jelenleg korlátozottak. Ő maga sem gondolja azt, hogy azoknak, akik ilyen termékeket használnak, meg kellene ijedniük, de az onkológus inkább csökkenti az olyan kitettséget, amelyre valójában nincs szüksége.
Az ablak kinyitása, a jobb szellőztetés vagy a kevésbé erősen illatosított termékek választása egyszerű alternatíva.
Régi vagy sérült műanyag ételtároló edények
Nem használok tovább olyan műanyag ételtároló edényeket, amelyek megkarcolódtak, mattá váltak, eldeformálódtak vagy egyéb módon megsérültek. Étel melegítésekor meggyőződöm arról, hogy az edény kifejezetten alkalmas-e erre a célra, vagy inkább üveget, illetve kerámiát választok.
Mint elmondta, kis mennyiségben vegyi anyagok kerülhetnek át a műanyag csomagolásból és tárolóedényekből az élelmiszerbe, de nincs megbízható bizonyíték arra, hogy az élelmiszerek műanyag edényben való tárolása rákot okozna az embereknél.
Naftalint tartalmazó molyirtó golyók
A naftalin szobahőmérsékleten gőzzé alakul, ami azt jelenti, hogy az emberek belélegezhetik azt a levegőt, ahol ezeket a termékeket használják.
A naftalint az emberekre nézve lehetséges rákkeltő anyagként sorolták be, nagyrészt állatkísérletek alapján, bár az emberekben kialakuló rákkal való kapcsolatára vonatkozó bizonyítékok továbbra is korlátozottak.
Számomra ez szükségtelen kitettség, amikor más módokon is megvédhetjük ruháinkat a molyoktól. Ilyen például a szekrények és tárolóhelyek tisztán tartása, a ruhák kimosása elrakás előtt, illetve nem vegyi alapú megoldások alkalmazása.
- hozzátette, az Egyesült Királyságban a naftalint tartalmazó molyirtó golyók háztartási használata már nem engedélyezett.
A szükségesnél erősebb háztartási tisztítószerek és vegyszerek
A legtöbb háztartási tisztítószer rendeltetésszerű használat mellett biztonságosnak tekinthető, de az erősebb nem feltétlenül jelent jobbat. Egyes tisztítószerek és oldószerek vegyi anyagokat juttathatnak a levegőbe, illetve irritálhatják a bőrt, a szemet és a légutakat, különösen akkor, ha gyakran vagy rosszul szellőző helyiségekben használják őket. A legnagyobb egészségügyi kockázat általában az ismételt vagy foglalkozási eredetű kitettséghez kapcsolódik, nem pedig a tipikus háztartási használathoz.
Az onkológus otthon a legegyszerűbb olyan terméket választja, amely elvégzi a szükséges feladatot, gondosan betartja a használati utasítást, és gondoskodik a megfelelő szellőztetésről. Tisztítószereket soha nem kever össze, kivéve, ha a címke kifejezetten jelzi, hogy ez biztonságos.
Feleslegesen használt növényvédő és rovarirtó szerek
Igyekszem minimálisra csökkenteni a növényvédő és rovarirtó szerek szükségtelen használatát az otthonomban és annak környékén. Egyes növényvédő szereket vizsgáltak a rákkal való lehetséges összefüggésük szempontjából, bár a legerősebb aggályok általában a nagyobb mértékű vagy ismételt kitettséggel, többek között a foglalkozási kitettséggel kapcsolatosak.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az embereknek félniük kellene egy megfelelő rovarirtó vagy kártevőirtó termék használatától, amikor arra valóban szükség van. Mint az orvos elmondta, ő először nem vegyi megoldásokkal próbálkozik, amikor ez praktikus, és csak akkor használ növényvédő vagy rovarirtó szert, amikor szükséges. Ha használ ilyet, gondosan betartja az előírásokat, és nem alkalmaz a szükségesnél nagyobb mennyiséget - írja a Daily Mail.
- Tanácsait azzal zárta, hogy a dohányzás mellőzése, az egészséges testsúly fenntartása, a rendszeres testmozgás, az alkoholfogyasztás korlátozása, a bőr túlzott UV-sugárzástól való védelme, valamint az ajánlott rákszűréseken való rendszeres részvétel sokkal fontosabb a rák kockázatának csökkentése szempontjából, mint az, hogy minden egyes otthonunkban található termék miatt aggódjunk.