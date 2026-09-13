Kitálalt az onkológus: ez az 5 mindennapi termék nála sosem lehet otthon, rákot okozhatnak

Az otthoni műanyaghasználat csökkentésének gyakorlata mára széles körben elterjedt, de vajon mire kellene még odafigyelnünk? Dr. Sudarson Vishnu Kollimuttathuillam onkológus és hematológus elmondása szerint vannak olyan dolgok, amelyeket személy szerint nem tart otthon, illetve amelyeket általában kerül, de ez nem jelenti azt, hogy minden ilyen termékről bizonyították volna, hogy rákot okoz.

Az onkológus nem javasolja a sérült műanyag ételtároló edények használatát

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„Egyes esetekben az erre vonatkozó bizonyítékok egyértelműek, más területeken viszont a kutatások még folyamatban vannak. Ha van egyszerű módja annak, hogy csökkentsünk egy szükségtelen kitettséget, szerintem ésszerű óvintézkedés megtenni” – mondja.

Ezek nem találhatók meg az onkológus otthonában

Elektromos légfrissítők és más, erősen illatosított termékek

Általában kerülöm az elektromos légfrissítőket, és igyekszem minimálisra csökkenteni az erősen illatosított háztartási és testápolási termékek használatát. Egyes illatosított termékek illékony szerves vegyületeket, úgynevezett VOC-okat bocsátanak a beltéri levegőbe, és a kutatók továbbra is vizsgálják, hogy bizonyos ilyen vegyi anyagoknak való hosszú távú kitettség milyen egészségügyi hatásokkal járhat.

- fejtette ki, hozzátéve, a bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy e termékek normál használata közvetlenül rákot okozna, jelenleg korlátozottak. Ő maga sem gondolja azt, hogy azoknak, akik ilyen termékeket használnak, meg kellene ijedniük, de az onkológus inkább csökkenti az olyan kitettséget, amelyre valójában nincs szüksége.

Az ablak kinyitása, a jobb szellőztetés vagy a kevésbé erősen illatosított termékek választása egyszerű alternatíva.

Régi vagy sérült műanyag ételtároló edények

Nem használok tovább olyan műanyag ételtároló edényeket, amelyek megkarcolódtak, mattá váltak, eldeformálódtak vagy egyéb módon megsérültek. Étel melegítésekor meggyőződöm arról, hogy az edény kifejezetten alkalmas-e erre a célra, vagy inkább üveget, illetve kerámiát választok.

Mint elmondta, kis mennyiségben vegyi anyagok kerülhetnek át a műanyag csomagolásból és tárolóedényekből az élelmiszerbe, de nincs megbízható bizonyíték arra, hogy az élelmiszerek műanyag edényben való tárolása rákot okozna az embereknél.