Óraátállítás 2026: mikor lesz, hogyan hat ránk, és mikor szűnhet meg?

2026. október 25-én ismét vissza kell állítani az órát.

Ősszel a nyári időszámítás után visszatérünk a téli, vagyis a standard időhöz.

Az átállás átmenetileg megzavarhatja a cirkadián ritmust, vagyis a szervezet belső óráját.

A téli napforduló december 21-én lesz, ekkor a legrövidebb a nappal.

Az óraátállítás megszüntetésének időpontja egyelőre nincs meg, a rendszer továbbra is érvényben van.

Minden évben visszatérő téma, hogy mikor van az óraátállítás, milyen problémákat okoz az emberi szervezetben és mikor szüntetik meg. Cikkünkben alaposan körbejártuk a témát.

Az óraátállítás 2026-ban is velünk marad, a cirkadián ritmusunk pedig megérzi a hatását.

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Mikor van óraátállítás 2026-ban?

A kérdésre a rövid válasz: október 25-én, vasárnap. Ekkor Magyarországon a nyári időszámításról visszatérünk a téli időszámításra. Hajnalban 3 óráról 2 órára kell visszaállítani az órát, vagyis egy órával többet alhatunk.

A változás első pillantásra egyszerűnek tűnik, hiszen mindössze egyetlen óráról van szó. A szervezetünk azonban nem a digitális óra szerint működik. A belső biológiai folyamatoknak megvan a saját ritmusuk, amelyet elsősorban a fény és a sötétség váltakozása szabályoz.

Miért fontos a cirkadián ritmus?

A cirkadián ritmus nagyjából 24 órás biológiai ciklust jelent. Hatással van többek között az alvás és ébrenlét váltakozására, a testhőmérsékletre, valamint bizonyos hormonális folyamatokra is.

Amikor hirtelen megváltozik a megszokott napirendünk, a belső óránknak időre lehet szüksége az alkalmazkodáshoz. Ez az oka annak, hogy az óraátállítás után egyesek fáradtabbak, álmosabbak vagy éppen nehezebben elalvók lehetnek. Az alvás és az ébrenlét szabályozásában a fénynek különösen fontos szerepe van. Nem mindenki reagál ugyanúgy az átállásra. Van, akinél szinte észrevétlenül telik el az a néhány nap, más viszont hosszabban is érzi, hogy felborult a megszokott ritmusa.

Az óraátállítás a közlekedésbiztonságra is hatással lehet. Több nemzetközi kutatás szerint különösen a tavaszi, egyórás előreállítás után növekedhet a közúti balesetek kockázata, amit a kialvatlanság és a cirkadián ritmus átmeneti felborulása is magyarázhat. Egy nagy amerikai vizsgálat 1996 és 2017 között több mint 732 ezer halálos közúti baleset adatait elemezte, és azt találta, hogy a tavaszi óraátállítást követően 6 százalékkal nőtt a halálos közlekedési balesetek kockázata, különösen a reggeli órákban.