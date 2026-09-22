Óraátállítás 2026: mikor lesz, hogyan hat ránk, és mikor szűnhet meg?

- 2026. október 25-én ismét vissza kell állítani az órát.
- Ősszel a nyári időszámítás után visszatérünk a téli, vagyis a standard időhöz.
- Az átállás átmenetileg megzavarhatja a cirkadián ritmust, vagyis a szervezet belső óráját.
- A téli napforduló december 21-én lesz, ekkor a legrövidebb a nappal.
- Az óraátállítás megszüntetésének időpontja egyelőre nincs meg, a rendszer továbbra is érvényben van.
Minden évben visszatérő téma, hogy mikor van az óraátállítás, milyen problémákat okoz az emberi szervezetben és mikor szüntetik meg. Cikkünkben alaposan körbejártuk a témát.
Mikor van óraátállítás 2026-ban?
A kérdésre a rövid válasz: október 25-én, vasárnap. Ekkor Magyarországon a nyári időszámításról visszatérünk a téli időszámításra. Hajnalban 3 óráról 2 órára kell visszaállítani az órát, vagyis egy órával többet alhatunk.
A változás első pillantásra egyszerűnek tűnik, hiszen mindössze egyetlen óráról van szó. A szervezetünk azonban nem a digitális óra szerint működik. A belső biológiai folyamatoknak megvan a saját ritmusuk, amelyet elsősorban a fény és a sötétség váltakozása szabályoz.
Miért fontos a cirkadián ritmus?
A cirkadián ritmus nagyjából 24 órás biológiai ciklust jelent. Hatással van többek között az alvás és ébrenlét váltakozására, a testhőmérsékletre, valamint bizonyos hormonális folyamatokra is.
Amikor hirtelen megváltozik a megszokott napirendünk, a belső óránknak időre lehet szüksége az alkalmazkodáshoz. Ez az oka annak, hogy az óraátállítás után egyesek fáradtabbak, álmosabbak vagy éppen nehezebben elalvók lehetnek. Az alvás és az ébrenlét szabályozásában a fénynek különösen fontos szerepe van. Nem mindenki reagál ugyanúgy az átállásra. Van, akinél szinte észrevétlenül telik el az a néhány nap, más viszont hosszabban is érzi, hogy felborult a megszokott ritmusa.
Az óraátállítás a közlekedésbiztonságra is hatással lehet. Több nemzetközi kutatás szerint különösen a tavaszi, egyórás előreállítás után növekedhet a közúti balesetek kockázata, amit a kialvatlanság és a cirkadián ritmus átmeneti felborulása is magyarázhat. Egy nagy amerikai vizsgálat 1996 és 2017 között több mint 732 ezer halálos közúti baleset adatait elemezte, és azt találta, hogy a tavaszi óraátállítást követően 6 százalékkal nőtt a halálos közlekedési balesetek kockázata, különösen a reggeli órákban.
Mikor megy le a nap télen?
Az óra visszaállítása után különösen feltűnő, hogy mikor megy le a nap. Ősszel és télen egyre korábban sötétedik, de ennek nem kizárólag az óraátállítás az oka.
A nappalok természetes módon rövidülnek az ősz folyamán. A folyamat a téli napforduló környékén éri el a mélypontját. 2026-ban december 21-én következik be a téli napforduló, amely az északi féltekén az év legrövidebb nappalát jelenti.
Budapesten december elején már körülbelül 15:54-kor lenyugszik a Nap, a hónap végén pedig nagyjából 16:02-ig tolódik vissza a napnyugta. Ez jól mutatja, mennyire rövidek a téli nappalok.
Fontos különbség, hogy a legkorábbi napnyugta nem pontosan a téli napforduló napjára esik: a napkelte és napnyugta időpontja az év során nem teljesen szimmetrikusan változik.
Az alvászavar kezelése az óraátállításkor
Az őszi óraátállítás, vagyis az időállítás leginkább az alvás-ébrenlét ritmusán keresztül lehet érezhető. Ősszel ugyan kapunk egy plusz órát, ám ettől még nem biztos, hogy mindenki azonnal át tud állni az új napirendre. Ha valaki néhány napig rosszabbul alszik, annak sokszor segíthet, ha fokozatosan visszaáll a megszokott lefekvési és ébredési időre. Érdemes napközben természetes fényben tartózkodni, este pedig mérsékelni az erős fényeket és a képernyőhasználatot.
Az alvászavar kezelése azonban már más kérdés. Ha az alvási problémák tartósan fennállnak, rendszeresen visszatérnek vagy jelentősen rontják a nappali közérzetet és teljesítményt, érdemes szakemberhez fordulni, mert az alvászavaroknak számos különböző oka lehet.
Mikor szűnik meg az óraátállítás?
Ez az egyik leggyakoribb kérdés, amikor közeledik az őszi átállás. Jelenleg nincs olyan végleges időpont, amelytől megszűnne az óraátállítás Magyarországon. Az Európai Unióban évek óta napirenden van a szezonális időszámítás megszüntetésének kérdése, de a tagállamok között nem született olyan megállapodás, amely eltörölte volna a rendszert.
Sőt, az Európai Bizottság 2026-ban hivatalosan közzétette a nyári időszámítás kezdő és záró időpontjait 2027 és 2031 között is. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi szabályozás szerint a következő években is számolni kell az óraátállítással.
Nem csak az órát állítjuk át
Az őszi óraátállítás tehát több annál, mint hogy egyetlen éjszaka alatt 60 perccel módosul az idő. A szervezetünknek alkalmazkodnia kell az új napirendhez, miközben odakint folyamatosan rövidülnek a nappalok. A természetes fény mennyisége egyre kevesebb, a reggelek sötétebbek, délután pedig hamarabb érkezik az alkony.
2026-ban október 25-én tehát ismét visszaállítjuk az órát, de az igazi téli sötétség csak ezután következik: a nappalok egészen a december 21-i téli napfordulóig rövidülnek.
Az óraátállítás megszüntetéséről pedig továbbra is csak jövő időben lehet beszélni – konkrét megszűnési dátum egyelőre nincs.
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