Óraátállítás 2026: az egészségünkre is negatív hatással lehet az átállás

- Október végén ismét óraátállítás lesz.
- A szakértő szerint az alvásunk minőségére, a vérnyomásra, a vércukorszintre és a szív- és érrendszerre is hatással lehet az átállás.
- Néhány egyszerű életmódbeli változtatással azonban könnyebben alkalmazkodhat a szervezet az új időszámításhoz.
Hiába szeretné a többség végleg maga mögött hagyni az évi kétszeri óraátállítást, egyelőre továbbra is velünk marad a rendszer. Bár az órák áttekerése elsőre jelentéktelen változásnak tűnhet, a szervezetünk számára komoly kihívást jelenthet az alkalmazkodás. Az óraátállítás 2026-ban is komoly terhet ró az emberekre, ezért utánajártunk, hogyan enyhíthetők a kellemetlen tünetek.
A magyarok kétharmada is támogatja az óraátállítás eltörlését
A Pulzus Közvéleménykutató 2023-ban készített egy felmérést, amely szerint a magyarok 83 százaléka véglegesítené valamelyik időszámítást. Mindössze a megkérdezettek 17 százaléka tartaná meg a jelenlegi rendszert. Bár hatalmas támogatottsága van az óraátállítás végleges eltörlésének Európa-szerte, a tagállamok közötti időeltolódások és az Európai Bizottság által kezdeményezett javaslat elakadása miatt egyelőre nem tudni, hogy megvalósulhat-e valamikor.
Óraátállítás 2026: ilyen hatással lehet a szervezetünkre az új időszámítás
Az óraátállítás hatásai jóval túlmutatnak azon, hogy egy órával többet vagy kevesebbet alszunk. A szervezet belső biológiai órájának alkalmazkodnia kell az új időrendhez, ami átmenetileg felboríthatja a megszokott működést.
Az óraátállítás egészségügyi hatásai
A korábbi évek tapasztalatai és a szakértők véleménye is azt mutatja, hogy az eltolódó lefekvési- és felkelési idő hatással van az emberek bioritmusára és az egészségükre. A 2026-os óraátállítás sem lóg ki ebből a sorból. Dr. Bense Tamás elárulta lapunk számára, hogy mire kell számítanunk az októberi átállás után:
„Gyakorlatilag mindenkit megvisel az óraátállítás. Van, aki egy nap alatt túlesik rajta, de gyakori, hogy néhány napig kizökkenjünk a szokványos kerékvágásból. Ennek az az oka, hogy a szervezetünknek van egy biológiai órája, amelynek alkalmazkodnia kell az átállított órához. Ez hatással van az alvásunkra is, amely pedig az egész életünkre” – fejtette ki a szakértő.
A háziorvos elárulta, hogy az alvásunk minőségéért a melatonin felel, a melatoninszint pedig megzavarodhat az óraátállítás miatt. A melatoninszint ugyanis sötétben emelkedik, világosban pedig csökken. Ám ha az eddigi periódus megrövidül, vagy meghosszabbodik, annak megfelelően változik az alvásunk minősége is.
„Az első napokban sokan arról panaszkodnak, hogy nem tudják eléggé kialudni magukat.Többször felébredhetünk az éjszaka, reggel pedig már képtelenek vagyunk tovább aludni. Nehezen mehet az átállás. A kialvatlanság hatására nyűgössé válhatnak az emberek, koncentrációs problémáik lehetnek, picit ingerlékenyebbek lehetnek napközben is, valamint amikor hazaérnek a munkából, akkor is. De nem kell félni, rövid időn belül elmúlhat ez az állapot” – tette hozzá Dr. Bense Tamás. A háziorvos szerint ilyenkor az időseknél gyakori lehet a vérnyomás emelkedés, vagy -csökkenés, és a vércukorszintjük is ingadozóbbá válhat, főleg a vacsora időpontjának eltolódása miatt. Emellett a statisztikák azt mutatják, hogy ilyenkor magasabb a szívproblémák száma is.
Mit tehetünk, hogy könnyebben átvészeljük ezt az időszakot?
Praktikus tippeket adott a szakértő, amelyek segíthetnek a minél gyorsabb átállásban, és általánosságban is megerősíthetik a szervezetünk ellenállását a különböző betegségekkel, és külső tényezőkkel szemben.
A legfontosabb, a minél több mozgás. Ez nem egyenlő azzal, hogy valaki álló munkát végez, vagy lépeget jobbra-balra napközben. Mindenkinek azt ajánlom – főleg az ülőmunkát végzőknek – hogy esténként egy fél órás sétát iktassanak be. Ezzel aktivizáljuk az izompumpáinkat. Még jobb, ha a friss és jó levegőn tesszük ezt. Emellett a szobabicikli és a hétköznapi kerékpározás is jó lehet. A lényeg, hogy a korunknak és egészségügyi állapotunknak megfelelő szinten sportos életmódot éljünk. Emellett az egészséges étrend és a minőségi alvás is fontos.”
A szakértő kifejtette, hogy milyen általános tippeket ajánlana az egészséges étkezések terén: minél kevesebb vöröshús, halat azonban akár heti többször is fogyasszunk. Limitált mennyiségű szénhidrát, és erőltessük a teljeskiőrlésű termékeket. Tésztaféléket és húsokat módjával, azonban a nyers saláta és gyümölcs terén fogyaszthatunk nagyobb mennyiséget is. Emellett kiemelte a főzelékek fogyasztását, amelyek különösen ajánl mindenkinek.
„Egy-egy főzelék, nagyon egészséges és finom lehet, akár húsok nélkül is. Inkább egy tükörtojással, vagy buggyantott tojással a tetején. Ha pedig a bioflóránk megőrzése a célunk, akkor a kefír és joghurt is jó alternatíva lehet. Ezekkel a tanácsokkal nem csak az óraátállítás utáni időszakot vészelhetjük át könnyebben, hanem rengeteget teszünk a minőségi élet meghosszabbításáért is” – zárta sorait a háziorvos.
Azt nem tudni még, hogy mikor szűnik meg az óraátállítás – vagy egyáltalán eltörlik-e valaha – viszont egy kis odafigyeléssel rengeteget tehetünk azért, hogy a szervezetünket minél kevésbé terhelje meg az óraátállítás. Ha betartod Dr. Bense Tamás tanácsait, akkor a 2026 őszi óraátállítás máris kevesebb frusztrációt és kockázatot rejthet magában a számodra.
Az óraátállítással kapcsolatos további információkat itt találhatsz:
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