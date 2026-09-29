Halálos következményei is lehetnek az óraátállításának

A kutatók 157, összesen 36 országban készült tanulmány eredményeit elemezték. Megállapították, hogy az óraátállítás egyeseknél az enyhe időzóna-átlépéshez hasonló tüneteket, alvászavart és átmeneti hangulatváltozást okozhat.

Kiderült, valóban veszélyes-e az óraátállítás. Fotó: Shutterstock

Nem csak az alvásunkra hathat az óraátállítás

A nyári időszámítás kezdetét a vizsgálatok a heveny szívinfarktusok és a halálos közúti balesetek számának emelkedésével hozták kapcsolatba. Ugyanebben az időszakban azonban kevesebb fizikai erőszakkal járó bűncselekményt regisztráltak.

Az órák őszi visszaállítása után csökkenhet az összes haláleset és a munkahelyi balesetek száma, miközben gyakoribbá válhatnak az erőszakos bűncselekmények. A teljes nyári időszámítás alatt összességében kevesebb halálesetet és közúti balesetet figyeltek meg.

A mentális egészséggel kapcsolatban nem találtak egyértelmű bizonyítékot. A depresszióra, a függőségekre és más pszichiátriai problémákra gyakorolt hatást vizsgáló eredmények gyengék és ellentmondásosak voltak.

A kutatók szerint az adatok elsősorban együttjárást mutatnak, és nem bizonyítják, hogy közvetlenül az óraátállítás okozná a változásokat. Az eltérő nappalhossz, az egészségi állapot, a munkába járás, a társas programok és még a negatív várakozások is befolyásolhatják az eredményeket.

A szakértők azt tanácsolják, hogy az átállás körüli napokban lehetőleg ne tervezzünk túl sok megterhelő programot, vezessünk körültekintőbben, és fordítsunk nagyobb figyelmet a megfelelő alvásra.