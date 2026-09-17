Újabb elképesztő dolgot talált ki a mesterséges intelligencia, fél perc elég volt hozzá

Az öregedés természetes módon a hangunkat is megváltoztatja, hiszen az évek múlásával a gége, a légzőrendszer és az izmok működése is átalakul. Egy új kutatás szerint azonban a beszédünk nemcsak arról árulkodhat, hány évesek vagyunk: bizonyos esetekben a szervezet állapotáról is információt hordozhat – tájékoztat a FIT BOOK.

A mesterséges intelligencia segítségével az öregedés és a hang közötti összefüggéseket vizsgálták

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Megmutathatja a hangunk, hány évesek vagyunk?

A vizsgálatban 6979, 40 és 70 év közötti, héberül beszélő nő és férfi vett részt. A résztvevőknek szabványosított körülmények között mindössze 30 másodpercig kellett hangosan számolniuk egytől harmincig. A felvételeket egy mesterséges intelligencián alapuló beszédmodell elemezte, amely a hang alapján megbecsülte a résztvevők életkorát. Ezt nevezték „hangéletkornak”.

A rendszer meglehetősen pontos eredményt adott: a nőknél átlagosan körülbelül négy év, a férfiaknál pedig 4,4 év volt az eltérés a becsült és a tényleges életkor között. A modell ráadásul jobban teljesített, mint az olyan hagyományos akusztikai módszerek, amelyek például a hangmagasságot vagy a hangremegést vizsgálják.

Mit árulhat el a hang az öregedés üteméről?

A kutatókat elsősorban nem az érdekelte, hogy a mesterséges intelligencia képes-e „kitalálni” valakinek az életkorát. Azt vizsgálták, hogy az életkorához képest idősebbnek vagy fiatalabbnak hangzó beszéd összefügg-e más testi jellemzőkkel.

Ennek mérésére azt határozták meg, hogy a hang alapján becsült életkor mennyire tér el attól, ami az adott személy tényleges életkorából következne.

Az eredmények szerint az életkorukhoz képest idősebbnek hangzó embereknél több egészségi mutatóban is különbségeket figyeltek meg.

Az egyik legerősebb kapcsolatot a testösszetételnél találták. A tényleges életkorhoz képest idősebbnek becsült hang nőknél és férfiaknál egyaránt összefüggött többek között:

a nagyobb derékbőséggel,

a magasabb testtömegindexszel (BMI),

a nagyobb testzsírmennyiséggel,

valamint a több hasi zsírszövettel.

Az alvással kapcsolatos mutatóknál szintén találtak összefüggéseket. Az idősebbnek tűnő hang kapcsolatban állt például a gyakoribb légzéskimaradásra vagy felületes légzésre utaló jelekkel, illetve az alvás közbeni kedvezőtlenebb oxigénellátottsággal.

Nem minden kapcsolat jelentkezett azonban egyformán a két nemnél. A nőknél az idősebbnek becsült hang kisebb kézszorító erővel és magasabb vérnyomással is összefüggött. A férfiaknál ezzel szemben elsősorban bizonyos májértékeknél figyeltek meg eltéréseket.

Miért lehet fontos a hang az öregedés vizsgálatában?

A biológiai öregedés vizsgálatára már számos módszer létezik, ezek közül azonban sok vérvételt, laboratóriumi elemzést vagy orvosi képalkotó vizsgálatot igényel. Egy hangfelvétel ehhez képest rendkívül egyszerűen és gyorsan elkészíthető.