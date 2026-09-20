Nyári erkély második élete - Így adjunk új életet a balkonnak ősszel

Lassan véget érnek az erkélyen, színpompás virágaink között töltött esték, de ettől még nem kell üresen hagynunk a balkont. Az őszi balkon néhány új növénnyel, hangulatos dekorációval és egy kis átrendezéssel ugyanolyan kellemes hely lehet, mint nyáron. Mutatjuk, hogyan készíthetjük fel az erkélyt a hűvösebb időre, és hogyan élvezhetjük még sokáig – írja a Fanny magazin.

Őszi balkon ötletek növényekkel és dekorációval Fotó: unsplash.com

Válogassuk át a nyári balkon növényeit

Elsőként nézzük át, mi maradhat még a balkonon. Az elnyílt egynyáriakat távolítsuk el, a még szépen virágzó növényeket pedig tisztítsuk meg a száraz levelektől és virágoktól. A fagyérzékeny növényeket még az első fagyok előtt vigyük védett, világos helyre. A költöztetés előtt vizsgáljuk át őket, távolítsuk el a beteg vagy elszáradt részeket, és csak egészséges növényeket vigyünk be a lakásba vagy a teleltetés helyére.

Melyik növény maradhat kint, és melyiket vigyük be?

Nem minden balkon növénynek kell azonnal beköltöznie. Az, hogy egy növény meddig maradhat a szabadban, függ a fajtától, az éjszakai hőmérséklettől és attól is, mennyire védett helyen van az erkély.

A fagyérzékeny, mediterrán eredetű növényeket viszont nem érdemes az első komolyabb lehűlésig kint hagyni. A balkon növények teleltetésénél mindig az adott faj igényeit vegyük alapul.

Fűszernövények az őszi balkonon

Néhány fűszernövényt ősszel is tarthatunk a balkonon, amíg az időjárás engedi. A petrezselyem, a snidling vagy bizonyos kakukkfűfajták jól bírják a hűvösebb napokat, az érzékenyebb növényeket pedig később világos helyre költöztethetjük.

Érdemes figyelni arra is, hogy az őszi időszakban a növények kevesebb vizet igényelhetnek, mint a nyári melegben.

Színes növényekkel a balkon ősszel is hangulatos lehet

A kiürült cserepekbe kerülhet árvácska, krizantém, díszkáposzta, csarab vagy más, hűvösebb időt is jól viselő növény.

Nem szükséges az összes balkonládát lecserélni. Már néhány új növény, eltérő színű virág vagy érdekes levelű faj is látványosan megváltoztathatja az erkély hangulatát.

A növények kiválasztásakor azonban ne csak a virágzásra gondoljunk. Fontos szempont a fényviszony, a szélnek való kitettség és az is, hogy mennyire fagytűrő az adott növény.