Náthás az egész család? Ezt kell tudni az őszi betegségekről és a megelőzésükről

- Lapunk egy szakértő, Dr. Novák Hunor gyermekspecialista segítségét kérte, hogy megtudjuk, miért gyakoriak az őszi betegségek az iskolákban és az óvodákban.
- Megtudhattuk, hogy miérti érinti szinte az összes családot valamilyen megbetegedés a hűvös hónapokban.
- Emellett megmutatjuk azt is, hogy milyen tünetekkel érdemes otthon maradni, és mit tehetünk a megelőzésért.
Nem árulunk el nagy titkot vele, hogy az őszi betegségek gócpontjai a zárt terek és a nagyobb közösségek. Ezért nem véletlen, hogy gyermekek, akik a nap nagy részét osztálytermekben és óvodai csoportokban töltik, gyakran a tudtuk nélkül is haza vihetik a különböző vírusokat és baktériumokat. Így pedig az egész családon végig mehet egy-egy megfázás.
Nem kell minden esetben tartanunk az őszi betegségektől
A lapunknak nyilatkozó gyermekgyógyász, Dr. Novák Hunor szerint az őszi betegségek az iskolában és az óvodában nagyrészt természetes jelenségnek számítanak.
„Alapvetően minden betegségnek megvan a maga szezonalitása. Vannak betegségek, amelyek nyáron gyakoribbak, mások pedig az őszi-téli hónapokban. Ez az időszak egyszerűen jobban kedvez a vírusok és baktériumok terjedésének” - emelte ki lapunknak.
Miért gyakoriak a betegségek ősszel? Az egyik legfontosabb ok, hogy szeptemberben újra közösségbe kerülnek a gyerekek. Az óvodákban és iskolákban a fertőzések könnyebben terjednek, különösen a kisebbek között, akiknek még nincs teljesen kialakult immunrendszerük és nem estek még át nagyon sok betegségen .
„A februári influenzajárvány egyik fő hajtómotorja sokszor az 5 éves kor alatti korosztály. Ők azok, akik rendkívül könnyen és gyorsan fertőznek meg másokat. Teljesen normális folyamat az őszi téli hónapokban, hogy ebben az időszakban szinte folyamatosan köhögnek, náthásak, betegek, sokszor még taknyosak is. Jó jel, ha van a betegségek között pár tünetmentes nap, és rossz, ha nincs, mert az például orrmandula megnagyobbodásra vagy arcüreggyulladásra is utalhat. Sajnos a vírusos betegségeket gyakran hazaviszik, és ilyenkor a szülők is elkapják a fertőzést. Ezt nem egyszer látjuk” - fogalmazott a szakember.
A Kroki magán gyermekrendelő és labor gyermekgyógyásza szerint a szülőknek azt is fontos tudniuk, hogy a kisebb gyerekek immunrendszere még fejlődésben van, ezért teljesen megszokott, hogy egy-egy szezonban többször is elkapnak valamilyen légúti fertőzést.
„Az orvosok feladata megtalálni azokat az eseteket, amikor már szükség van valamilyen gyógyszeres kezelésre, például középfülgyulladás vagy tüdőgyulladás egyes típusai esetén. A legtöbb esetben azonban csak türelemre van szükség”
– húzta alá Dr. Novák Hunor.
Mit tehetünk a megelőzés érdekében?
Amikor a megelőzés kerül szóba, a legtöbben a vitaminokra, a táplálkozásra vagy a mozgásra gondolnak. Dr. Novák Hunor szerint azonban létezik egy sokkal alulértékeltebb tényező is.
„Amit a megelőzés érdekében tehetünk, az elsősorban a védőoltások alkalmazása. Emellett mindenki tudja, hogy fontos a mozgás és a megfelelő táplálkozás. Amiről viszont nagyon sokszor megfeledkezünk, az az alvás. A jó minőségű alvás ugyanis rendkívül nagy hatással van az egészségünkre. Ha ki kellene emelnem a legfontosabb tényezőt, amin az egész életünk áll vagy bukik, akkor az az alvás és annak minősége lenne” - hangsúlyozta.
A háziorvos szerint az egészséges alvás alapvető szerepet játszik az egészség megőrzésében. Egybe cseng szavaival a National Library of Medicine kutatása is, amely szerint a tartós alváshiány növelheti a fertőzések kockázatát és kedvezőtlenül hathat az immunrendszer működésére.
A horkolás gyermekkorban néha figyelmeztető jel lehet
A szakértő egy másik gyakori problémára is felhívta a figyelmet.
„Gyermekeknél gyakran előfordul, hogy orrmandula-megnagyobbodás miatt horkolnak, szörcsögnek. A szülők sokszor hónapokig vagy akár évekig nem foglalkoznak ezzel, mert aranyosnak tartják a hangot, amit a gyermek alvás közben kiad.”
Pedig a horkolás nem pusztán egy kellemetlen vagy furcsa hangjelenség.
„A horkolással foglalkozni kell, mert komoly egészségügyi jelentősége lehet, és ennek kezelésével is sokat tehetünk a betegségek megelőzése érdekében”
- tette hozzá.
Mit tegyünk, ha beteg a gyermekünk?
„Lázmérésre a hónaljban mérés az elsődleges, akár már újszülött kortól is használható. A fülben mért hőmérsékletből kb. fél fokot le kell vonni, akár csak a végbélben mérttől. A homlokhőmérő viszont technikailag nem alkalmas a hőmérséklet mérésére, ezért a szakmai irányelvek szerint nem javasolt” – mondja dr. Novák, aki hozzáteszi: hazánkban régi berögződés, megszokás a végbélben történő hőmérsékletmérés, sokszor 5 éves gyerekeknek is kizárólag így mérik szülők a lázat, ami abszurd.
Javasolt orvoshoz fordulni, amennyiben:
- a 3 hónaposnál fiatalabb gyermek lázas,
- nagyobb gyermek legalább 72 órája lázas,
- általános állapota lázmentes időszakban is rossz,
- szapora vagy nyögő, sípoló légzése van,
- nem tud inni, nyelni erős torokfájás miatt,
- jelentős mennyiségű hasmenés vagy hányás van, és a gyermek súlya 10%-kal csökken.
„A legtöbb náthás, köhögős gyermek, ha jó a közérzete, mehet közösségbe, nem indokolt otthon tartani őket. Felesleges is, hiszen a vírusok már a tünetek megjelenése előtt fertőznek: azaz hiába vesszük ki a bölcsiből az első köhögésnél, már előtte lévő két napon végig fertőzték egymást a gyerekek” - mondja dr. Novák Hunor
A szakember szerint a legfontosabb, hogy a szülők ne essenek pánikba: az őszi betegség, az őszi megfázás és a különböző légúti fertőzések ebben az időszakban gyakoriak, különösen a közösségbe járó gyerekek körében. Ugyanakkor, ha a tünetek elhúzódnak vagy súlyosbodnak, érdemes orvoshoz fordulni.
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