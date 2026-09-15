Náthás az egész család? Ezt kell tudni az őszi betegségekről és a megelőzésükről

Lapunk egy szakértő, Dr. Novák Hunor gyermekspecialista segítségét kérte, hogy megtudjuk, miért gyakoriak az őszi betegségek az iskolákban és az óvodákban.

Megtudhattuk, hogy miérti érinti szinte az összes családot valamilyen megbetegedés a hűvös hónapokban.

Emellett megmutatjuk azt is, hogy milyen tünetekkel érdemes otthon maradni, és mit tehetünk a megelőzésért.

Nem árulunk el nagy titkot vele, hogy az őszi betegségek gócpontjai a zárt terek és a nagyobb közösségek. Ezért nem véletlen, hogy gyermekek, akik a nap nagy részét osztálytermekben és óvodai csoportokban töltik, gyakran a tudtuk nélkül is haza vihetik a különböző vírusokat és baktériumokat. Így pedig az egész családon végig mehet egy-egy megfázás.

Az iskolakezdéssel megjelentek az őszi betegségek is: utánajártunk, mi ennek az oka

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Nem kell minden esetben tartanunk az őszi betegségektől

A lapunknak nyilatkozó gyermekgyógyász, Dr. Novák Hunor szerint az őszi betegségek az iskolában és az óvodában nagyrészt természetes jelenségnek számítanak.

„Alapvetően minden betegségnek megvan a maga szezonalitása. Vannak betegségek, amelyek nyáron gyakoribbak, mások pedig az őszi-téli hónapokban. Ez az időszak egyszerűen jobban kedvez a vírusok és baktériumok terjedésének” - emelte ki lapunknak.

Miért gyakoriak a betegségek ősszel? Az egyik legfontosabb ok, hogy szeptemberben újra közösségbe kerülnek a gyerekek. Az óvodákban és iskolákban a fertőzések könnyebben terjednek, különösen a kisebbek között, akiknek még nincs teljesen kialakult immunrendszerük és nem estek még át nagyon sok betegségen .

„A februári influenzajárvány egyik fő hajtómotorja sokszor az 5 éves kor alatti korosztály. Ők azok, akik rendkívül könnyen és gyorsan fertőznek meg másokat. Teljesen normális folyamat az őszi téli hónapokban, hogy ebben az időszakban szinte folyamatosan köhögnek, náthásak, betegek, sokszor még taknyosak is. Jó jel, ha van a betegségek között pár tünetmentes nap, és rossz, ha nincs, mert az például orrmandula megnagyobbodásra vagy arcüreggyulladásra is utalhat. Sajnos a vírusos betegségeket gyakran hazaviszik, és ilyenkor a szülők is elkapják a fertőzést. Ezt nem egyszer látjuk” - fogalmazott a szakember.