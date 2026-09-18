Komoly változásokat hoz az ősz a szervezetünkben – így tegyél a fáradtság és a rossz közérzet ellen

Az ősz beköszöntével rövidülnek a nappalok, csökken a hőmérséklet és kevesebb természetes fény éri a szervezetünket. Az őszi fáradtság mellett az alvás, az étvágy, a testsúly és akár a légutak állapota is változhat.

Az őszi fáradtság oka lehet a kevesebb napfény, miközben a D-vitamin-termelés, a testsúly és a hangulat is változhat a hidegebb hónapokban (illusztráció) Forrás: Pexels

Cikkünkből megtudhatja, milyen testi és lelki változásokat hozhat az ősz, és hogyan hat mindez a közérzetünkre.

Miért vagyunk fáradtabbak ősszel?

Miért szedünk fel könnyebben néhány kilót?

Mit jelent az őszi vagy téli depresszió?

Szükségünk van-e több D-vitaminra?

Mit tehetünk a rossz közérzet és az őszi fáradtság ellen?

Miért jelentkezhet korábban az őszi fáradtság?

A nappali fény mennyisége hatással van a szervezet belső órájára, amely az alvás és az ébrenlét ritmusát is szabályozza. A kevesebb természetes fény miatt ezért ősszel korábban jelentkezhet az álmosság.

Sabine Barry pszichiáter azt javasolja, hogy használjuk ki a nappali fényt, például tegyünk egy sétát ebédidőben. A rendszeres mozgás szintén segíthet a rosszabb közérzet megelőzésében.

Miért hízhatunk könnyebben télen?

Kutatások szerint a hidegebb hónapokban sok ember testsúlya enyhén növekszik. Ez azonban nem elkerülhetetlen biológiai folyamat. Szerepet játszhat benne, hogy télen kevesebbet mozgunk, több időt töltünk zárt térben és energiadúsabban étkezünk.

Mit jelent az őszi depresszió?

A szezonális depresszióval élőknél már szeptembertől erősödhetnek a tünetek. Először az alvás, az étvágy és az energiaszint változhat meg, a panaszok pedig januárban és februárban lehetnek a legerősebbek.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy ősszel mindenki rosszabb hangulatba kerül. Kutatások nem igazoltak általános őszi hangulatromlást a teljes népességben.

Kell D-vitamint szedni ősszel?

A kevesebb napsütés miatt télen nehezebbé válik a D-vitamin képződése a bőrben, de ettől még nem mindenkinél alakul ki hiány. Egészséges felnőttek számára ezért nem javasolt automatikusan a D-vitamin-pótlás. A magas egyszeri adagok szedésétől a szakértők külön is óva intenek.

Mit tehetünk az őszi rossz közérzet ellen?

A napfény és a rendszeres mozgás mellett az étrendnek is lehet szerepe. A triptofánban gazdag ételek közé tartozik a sajt, a hal, a hús, a diófélék, a hüvelyesek és a magas kakaótartalmú csokoládé.