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keringési rendszer

Felkészülés az őszi frontokra: 3 kíméletes keringésjavító és ízületvédő gyakorlat 50 felettieknek

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Az időjárás-változások megterhelik a keringést, valamint felerősíthetik az ízületi merevséget és fájdalmakat. 50 éves kor felett a szervezet lassabban alkalmazkodik az őszi fronthoz, de rendszeres, kíméletes mozgással jelentősen enyhíthetők a tünetek. Az alábbi 3 egyszerű gyakorlat segít felpezsdíteni a vérkeringést és mozgásban tartani az ízületeket anélkül, hogy túlterhelné a szervezetet.
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keringési rendszer50 felettízületvédelemmozgásidőskori egészség
  • Kíméletes gyakorlatok a vérkeringés támogatására és a lábdagadás enyhítésére
  • Váll, a térd és a gerinc átmozgatása
  • Otthon, akár széken ülve is végezhető gyakorlatok 50 év felett

Nyárból lépünk az őszbe, de egyáltalán nem szégyellnivaló dolog, ha az időjárás változásával fáradtságot, fejfájást, ízületi merevséget vagy kellemetlen keringési panaszokat tapasztalunk, különösen 50 éves kor felett. Az őszi front a szervezet alkalmazkodását próbára teheti, ezért ilyenkor különösen hasznos lehet néhány egyszerű mozdulattal átmozgatni a testet. Az alábbi gyakorlatok segíthetnek felpezsdíteni a vérkeringést, megőrizni az ízületek mozgékonyságát, mindezt anélkül, hogy túlterhelnék a szervezetet.

50 feletti férfi széken edz - kerinésjavító edzés őszi front ellensúlyozására
Az őszi front (különösen a hidegfront és a légnyomás-ingadozás) bizonyítottan fokozzák az 50 feletti ízületi fájdalmakat. 
Fotó: Koldunov / Shutterstock

Ha őszi front, akkor keringésjavítás

A kíméletes mozgás sokat segíthet abban, hogy a hidegebb, változékony időben is aktívan tartsuk a keringésünket.

Bokakörzés 

A lábfejek és a vádli átmozgatása az egyik leghatékonyabb módja a vénás keringés serkentésének és a lábdagadás megelőzésének.

  • Üljünk le egy stabil székre, a hátunk legyen egyenes.
  • Emeljük meg az egyik lábunkat, és végezzünk 10 lassú körzést befelé, majd kifelé a bokaízülettel. 
  • Végezzük el a másik lábbal is. Naponta többször is megismételhető, akár tévézés közben is.
Sportos idős pár sétál az erdőben
A mozgást ki is egészíthetjük: a glükózamin, a kondroitin és a kollagén készítmények segíthetnek megőrizni a porcok rugalmasságát.
Fotó: sashafolly / Shutterstock

Macskapóz a gerinc mobilizálásáért

Az őszi időjárás a keringést, az izmokat és az ízületeket is megterhelheti, ezért a gerinc átmozgatására is érdemes néhány percet szánni. A hirtelen légnyomásváltozás és a hideg hatására a hátizmok görcsössé válhatnak. A gerinc kíméletes átmozgatása jógával serkenti a gerinc menti idegek működését. 

  • Üljünk a szék szélére, a talpak a talajon, a kezek a térdeken nyugszanak.
  • Kilégzésre kerekítsük a hátat, húzzuk be az állat a mellkashoz (mint egy nyújtózkodó macska). Belégzésre lassan emeljük meg a mellkast, enyhén domborítsuk a hátat, és nézzünk kissé felfelé.
  • Végezzük el 8-10 alkalommal, lassú, ritmikus légzéssel.
Idős nő macskapózban
A jógapózok nyújtják a megrövidült izmokat és javítják az ízületi folyadék keringését.
Fotó: BearFotos / Shutterstock

Kíméletes térdhajlítás és nyújtás ülve

A merev, sajgó térdízületek optimális működését az ízületi folyadék áramlása biztosítja, amit a kíméletes, súlyterhelés nélküli mozgás indít be.

  • Üljünk hátra a széken úgy, hogy a combjaink alá legyenek támasztva, de a lábank szabadon lógjanak.
  • Lassan nyújtsuk ki az egyik térdet előre, tartsuk meg 2 másodpercig, majd óvatosan engedjük vissza. Nem kell feszíteni az ízületet, a lényeg a folyamatos, lágy mozgás.
  • Lábanként 12-15 alkalommal ismételjük meg.

Ne erőltessünk semmit, minden gyakorlatot a saját képességeinkhez mérve végezzünk. A rendszeres, fájdalomhatárig végzett kíméletes mozgás ősszel is segíthet megőrizni az ízületek mozgékonyságát és a jó közérzetet.

Ha egy hosszabb edzésre van szükséged, inspirálódj a videóból:

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