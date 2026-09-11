Valójában ezért betegednek meg a gyerekek ősszel − nem az áll a háttérben, amire gondolsz

Az iskolakezdés és a közösségbe való visszatérés kedvez a légúti fertőzések terjedésének

A lázas gyereket mindenképpen otthon kell tartani, és csak teljes felépülés után érdemes visszaengedni az iskolába

Eloszlatjuk az őszi tömeges megbetegedéssel kapcsolatos tévhiteket

A vakáció után több változás éri a gyerekek szervezetét: korábban kell felkelniük, megváltozik a napi rutinjuk, és a közösségbe való visszatérés lelki terhelést, sokszor stresszt is jelenthet. Ezek önmagukban nem indokolják a tömeges őszi megbetegedést − Dr. Bense Tamás csecsemő- és gyermekgyógyász árulja el, mi a tényleges veszélyfaktor.

A közösségekbe visszatérő gyerekek körében hirtelen megugrik a szezonális fertőzések száma, egyre többeket érint az őszi megbetegedés.

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Őszi megbetegedés: miért épp az iskolakezdés után?

A 35-40 Celsius fok körüli nyári hőségből néhány hét alatt a 20-21 fokos őszbe kerültünk, és ez bizony nagy változás felnőtt- és gyerekszervezet számára egyaránt. Fontos hangsúlyozni, hogy a hideg önmagában nem okoz megfázást: a náthát és az egyéb légúti fertőzéseket vírusok okozzák, a lehűlés, a zsúfolt közösségi környezet és a gyerekek gyenge immunrendszere kedvezhetnek annak, hogy könnyebben megbetegedjenek vagy továbbadják egymásnak a fertőzéseket.

"A veszélyforrás inkább az, hogy egyszerre sokan kerülnek vissza a közösségekbe, és ilyen helyzetben nő a szoros kontaktus, amelyek kedveznek a fertőzések terjedésének. Amikor egy náthás gyerek elmegy az évnyitóra úgy, hogy a szülei otthon adtak neki egy asziprint -, akkor ő lesz a terjesztő, aki megfertőzhet másokat, főleg azokat a kortársakat, akiknek épp gyengébb valamiért az immunrendszere. Ha az osztály összetétele változik, vagy a gyerek másik iskolába kerül, az új tanuló még nem védett − könnyedén elkaphatja a kórokozókat

− magyarázza Dr. Bense, és hozzáteszi, hogy az enyhe nátha és köhögés nem kell, hogy riadalmat keltsen a szülőben, ha viszont láz jelentkezik, mindenféleképpen tartsuk otthon, és csakis akkor engedjük újra a közösségbe, ha már láztalan és teljesen rendbejött.

Sokan rögön a láz elmúlta után, már a következő nap iskolába engedik a gyerkőcöt, de én erről mindenkit lebeszélnék, merthogy minden vírusbetegség, amelyen a gyerek átesik, olyan, mintha védőoltást kapna. Érdemes várni 1-2 napot a visszaesés elkerülése céljából.

− figyelmeztet Dr. Bense, egyúttal felhívja a figyelmet arra is, hogy antibiotikumot kizárólag az orvos javaslatára és az általa javasolt mennyiségben adjunk.