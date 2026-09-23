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csillagászat

Misztikus hiedelmek és népi jóslatok: elérkezett az őszi nap-éj egyenlőség

19 perce
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Ma különleges csillagászati mérföldkőhöz érkeztünk: világosság és sötétség pontosan egyenlő arányban oszlik meg a Földön. Az őszi nap-éj egyenlőségtől kezdve a nappalok folyamatosan rövidülnek, egészen a téli napfordulóig. Mit érdemes tudni erről a napról, és milyen varázslatos babonák, népi hiedelmek kötődnek hozzá? − cikkünkből megtudhatod.
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csillagászatbabonákőszi napéjegyenlőségnépi hiedelem
  • Az őszi nap-éj egyenlőség az a csillagászati időpont, amikor a Nap pontosan az Egyenlítő felett tartózkodik, így a nappal és az éjszaka hossza az egész Földön egyenlő.
  • A régi hiedelmek szerint ezen a napon a jó és a rossz cselekedetek mérlegre kerülnek.
  • Elárulunk néhány babonát és népi hiedelmet, és segítünk, hogy te is hangolódhass erre az időszakra. 

Csillagászati értelemben ez az a nap, amikor a nappal és az éjszaka hossza a világ legtöbb részén megközelítőleg azonos. Az őszi nap-éj egyenlőség idején a Nap pontosan az Egyenlítő felett jár, emiatt a Föld északi és déli féltekéjén egyaránt ugyanannyi ideig tart a nappal, mint az éjszaka: pontosan 12-12 óráig. Ez az esemény jelöli a csillagászati ősz kezdetét az északi féltekén, amely általában szeptember 22-re vagy 23-ára esik. 

Őszi nap-éj egyenlőség este és reggel
A nyári pörgés után lehetőséget kapunk a befelé fordulásra.
Forrás: 123rf.com

Misztikus őszi nap-éj egyenlőség: babonák és népi hiedelmek

Mivel egy ilyen határozott változásról van szó, nem csoda, hogy a különböző kultúrák és a népi hiedelemvilág számtalan babonát költött a nap-éj egyenlőséghez.

Perszephoné alvilági utazása

A görög mitológia szerint az őszi nap-éj egyenlőség az a szomorú pillanat, amikor Perszephoné, a növényzet és a termékenység istennője búcsút vesz az édesanyjától, Démétertől, és visszatér a férjéhez, Hadészhoz az alvilágba. A megegyezés szerint az év felét a föld felett, a másik felét pedig a sötétség birodalmában kell töltenie. 

Déméter, a földművelés istennője a lánya hiánya miatt mély gyászba borult: elsorvasztotta a növényeket, megsárgította a leveleket, és visszavonta a meleget a földről. 

Az ókori görögök ezzel a történettel magyarázták meg, miért pont a nap-éj egyenlőség után kezdődik a természet hanyatlása és az őszi-téli hideg időszak.

A boszorkányok mérlege és az éjféli kívánságok

A középkori európai folklórban úgy tartották, hogy az őszi nap-éj egyenlőség éjszakáján a természetfeletti lények és a boszorkányok egy láthatatlan, mágikus mérleget használnak.

Ezen a napon napnyugta után tilos volt veszekedni vagy haragot tartani, mert a hiedelem szerint a mérleg nyelve a rossz irányba billenhetett el, ami szerencsétlenséget hozott a ház népére a tél folyamán. 

Ehelyett a családok pontosan éjfélkor összegyűltek, elégettek egy száraz tölgyfalevelet, és közben magukban megfogalmazták a legfőbb kívánságukat a következő évre, bízva abban, hogy a visszaállt egyensúly megvalósítja azt.

őszi nap-éj egyenlőség boszorkánnyal
Az őszi nap-éj egyenlőség idején a boszorkányok kristályokat, gyógynövényeket is alkalmaztak.
Fotó:  123rf.com 

A bőség és a hála ünnepe

A pogány tradíciókban, különösen a kelta hagyományokon alapuló wicca vallásban ezt az időszakot Mabonnak nevezik. Ez a második betakarítási ünnep, a teljes beérés és a bőség ideje. Ilyenkor adtak hálát a föld terményeiért, a gyümölcsökért, a gabonáért és a borért, amik biztosították a megélhetést a hideg téli hónapokra. A Mabon lényege az egyensúly és a számvetés. 

Ahogy a természetben egyforma hosszú a nappal és az éjszaka, úgy az embernek is érdemes végiggondolnia a saját életét: mit sikerült idén elérni, milyen célok valósultak meg, és mi az, amit el kell engedni a tél közeledtével.

A magyar népi kalendárium szerint

Ha az őszi nap-éj egyenlőség napján tiszta, száraz az idő, akkor a tél is enyhe lesz. Ha viszont ezen a napon erős szél fúj, az a hiedelem szerint hideg, fagyos és nehéz téli hónapokat jelez előre.

Nő ugrál az őszi erdőben
A világosság és a sötétség 12-12 órás aránya segít egyensúlyt találni a munkánk és a pihenésünk között.
Forrás: 123rf.com
 

Őszi nap-éj egyenlőség Japánban

Egyhetes ünnep, amely szorosan kapcsolódik a buddhizmushoz. A hiedelem szerint ilyenkor a túlvilág és a földi világ közötti határ elvékonyodik. Az emberek meglátogatják a sírokat, hogy megemlékezzenek a felmenőikről. Kínában ugyanebben az időszakban a Holdat ünneplik, és a sárkányokhoz imádkoznak, akik a hiedelmek szerint az őszi esőket hozták a földekre.

Nő jógázik ősszel
Gondold át, mi az, amiért hálás lehetsz.
Forrás: 123rf.com

Védekezés almával és szőlővel

Régen úgy hitték, hogy a sötétség eljövetelével a rontó szellemek is aktívabbá válnak. Védekezésül a ház ablakába és a küszöbre őszi gyümölcsöket, főleg almát, szőlőt és mogyorót tettek, hogy távol tartsák a negatív hatásokat és a betegségeket.

Hogyan hangolódj rá te is?

Ha szeretnéd megélni ennek a napnak a hangulatát, nem kell bonyolult rituálékra gondolnod. Elég, ha kirándulsz, vagy tartasz egy kis otthoni rendszerezést: válogasd ki a felesleges holmikat, díszítsd a szobákat őszi színekkel, levelekkel, tökkel vagy gesztenyével. Gyújts meg egy gyertyát, készíts egy meleg teát, és gondold át, mi az, amiért hálás lehetsz az idei évben, és mik a terveid a következő időszakra.

Az alábbi videó remekül szemlélteti az őszi nap-éj egyenlőség jelenségét:

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