Misztikus hiedelmek és népi jóslatok: elérkezett az őszi nap-éj egyenlőség

Az őszi nap-éj egyenlőség az a csillagászati időpont, amikor a Nap pontosan az Egyenlítő felett tartózkodik, így a nappal és az éjszaka hossza az egész Földön egyenlő.

A régi hiedelmek szerint ezen a napon a jó és a rossz cselekedetek mérlegre kerülnek.

Elárulunk néhány babonát és népi hiedelmet, és segítünk, hogy te is hangolódhass erre az időszakra.

Csillagászati értelemben ez az a nap, amikor a nappal és az éjszaka hossza a világ legtöbb részén megközelítőleg azonos. Az őszi nap-éj egyenlőség idején a Nap pontosan az Egyenlítő felett jár, emiatt a Föld északi és déli féltekéjén egyaránt ugyanannyi ideig tart a nappal, mint az éjszaka: pontosan 12-12 óráig. Ez az esemény jelöli a csillagászati ősz kezdetét az északi féltekén, amely általában szeptember 22-re vagy 23-ára esik.

A nyári pörgés után lehetőséget kapunk a befelé fordulásra.

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Misztikus őszi nap-éj egyenlőség: babonák és népi hiedelmek

Mivel egy ilyen határozott változásról van szó, nem csoda, hogy a különböző kultúrák és a népi hiedelemvilág számtalan babonát költött a nap-éj egyenlőséghez.

Perszephoné alvilági utazása

A görög mitológia szerint az őszi nap-éj egyenlőség az a szomorú pillanat, amikor Perszephoné, a növényzet és a termékenység istennője búcsút vesz az édesanyjától, Démétertől, és visszatér a férjéhez, Hadészhoz az alvilágba. A megegyezés szerint az év felét a föld felett, a másik felét pedig a sötétség birodalmában kell töltenie.

Déméter, a földművelés istennője a lánya hiánya miatt mély gyászba borult: elsorvasztotta a növényeket, megsárgította a leveleket, és visszavonta a meleget a földről.

Az ókori görögök ezzel a történettel magyarázták meg, miért pont a nap-éj egyenlőség után kezdődik a természet hanyatlása és az őszi-téli hideg időszak.

A boszorkányok mérlege és az éjféli kívánságok

A középkori európai folklórban úgy tartották, hogy az őszi nap-éj egyenlőség éjszakáján a természetfeletti lények és a boszorkányok egy láthatatlan, mágikus mérleget használnak.

Ezen a napon napnyugta után tilos volt veszekedni vagy haragot tartani, mert a hiedelem szerint a mérleg nyelve a rossz irányba billenhetett el, ami szerencsétlenséget hozott a ház népére a tél folyamán.

Ehelyett a családok pontosan éjfélkor összegyűltek, elégettek egy száraz tölgyfalevelet, és közben magukban megfogalmazták a legfőbb kívánságukat a következő évre, bízva abban, hogy a visszaállt egyensúly megvalósítja azt.