Hova utazzunk ősszel? Megszavazták, íme a legújabb toplista

A Lonely Planet közzétette a legjobb európai kora őszi úti célok listáját.

Az első öt helyen Sevilla, Tenerife, a Dodekanészosz-szigetek, Lettország és Umbria végzett.

A tízes listára Montenegró, Koppenhága, a Skót-felföld, Málta és Burgundia is felkerült.

Amikor a nyári kánikula alábbhagy, a legnépszerűbb európai városok és régiók teljesen új arcukat mutatják meg. A főszezon lecsengésével a hömpölygő tömegek eltűnnek, az árak mérséklődnek, a természet pedig lenyűgöző színpompába öltözik. A kellemes hőmérséklet kedvez a városnézésnek, a túrázásnak és a kulináris élvezeteknek egyaránt. Éppen ezért a tudatos utazók számára a látványos őszi úti célok kínálják a legpihentetőbb élményeket, legyen szó tengerparti feltöltődésről vagy gasztronómiai felfedezőutakról.

Lettország, mint a legizgalmasabb őszi úti célok egyike Európában. Mutatjuk a többit is.

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Melyek a legnépszerűbb őszi úti célok Európában?

5. Umbria, Olaszország – Ahol a legjobb szezonális ételek várnak

A Toszkánától keletre fekvő olasz régió, Umbria igazi paradicsom a kulináris élvezetek kedvelőinek, különösen a szüreti időszakban. A dimbes-dombos vidék történelmi városaiban, mint Orvieto vagy Narni, a szezonális étlapokon a vadételek mellett szarvasgomba, gesztenye, frissen préselt olivaolaj és sáfrány szerepel. A borvidékeket átszelő út a helyi pincészetek meglátogatására csábít, Perugia városa pedig novemberben ad otthont a híres Eurochocolate csokoládéfesztiválnak.

4. Lettország – Ahol az ősz a legszebb színeit viseli

A baltikumi természet felfedezésére az október kínálja az utolsó lehetőséget a téli viharok megérkezése előtt. A Gauja Nemzeti Park középkori váraival és sűrű túraútvonal-hálózatával ideális helyszín a színgazdag lombok megcsodálására, míg a Ķemeri Nemzeti Park mocsaras vidékein ősszel különösen gazdag madárvilág figyelhető meg. A parkok közvetlen közelében fekvő Riga UNESCO-védettségű óvárosa, a szecessziós épületek és a helyi éttermek gomba- vagy vadétel-specialitásai garantálják a tartalmas kikapcsolódást.

3. Dodekanészosz-szigetcsoport, Görögország – Ahol a legjobb last-minute úti célok várnak

Bár a szigetről szigetre való utazást legtöbben a nyárhoz kötik, az Égei-tenger délkeleti részén fekvő szigetvilág ősszel mutatja a legszebb arcát, amikor a tenger még kellemesen meleg, a hőség viszont már alábbhagyott. A központi szerepet betöltő Rodoszról indulva rendszeres kompjáratokkal könnyen elérhető a festői Symi kikötője, a sziklás Tilos, vagy éppen Karpathos, ahol Olymbos hegyi falujában máig őrzik a hagyományokat. Érdemes figyelembe venni, hogy a turisztikai szolgáltatások többsége novembertől bezár, így a kora ősz a legmegfelelőbb időszak a látogatásra.