Hova utazzunk ősszel? Megszavazták, íme a legújabb toplista

- A Lonely Planet közzétette a legjobb európai kora őszi úti célok listáját.
- Az első öt helyen Sevilla, Tenerife, a Dodekanészosz-szigetek, Lettország és Umbria végzett.
- A tízes listára Montenegró, Koppenhága, a Skót-felföld, Málta és Burgundia is felkerült.
Amikor a nyári kánikula alábbhagy, a legnépszerűbb európai városok és régiók teljesen új arcukat mutatják meg. A főszezon lecsengésével a hömpölygő tömegek eltűnnek, az árak mérséklődnek, a természet pedig lenyűgöző színpompába öltözik. A kellemes hőmérséklet kedvez a városnézésnek, a túrázásnak és a kulináris élvezeteknek egyaránt. Éppen ezért a tudatos utazók számára a látványos őszi úti célok kínálják a legpihentetőbb élményeket, legyen szó tengerparti feltöltődésről vagy gasztronómiai felfedezőutakról.
Melyek a legnépszerűbb őszi úti célok Európában?
5. Umbria, Olaszország – Ahol a legjobb szezonális ételek várnak
A Toszkánától keletre fekvő olasz régió, Umbria igazi paradicsom a kulináris élvezetek kedvelőinek, különösen a szüreti időszakban. A dimbes-dombos vidék történelmi városaiban, mint Orvieto vagy Narni, a szezonális étlapokon a vadételek mellett szarvasgomba, gesztenye, frissen préselt olivaolaj és sáfrány szerepel. A borvidékeket átszelő út a helyi pincészetek meglátogatására csábít, Perugia városa pedig novemberben ad otthont a híres Eurochocolate csokoládéfesztiválnak.
4. Lettország – Ahol az ősz a legszebb színeit viseli
A baltikumi természet felfedezésére az október kínálja az utolsó lehetőséget a téli viharok megérkezése előtt. A Gauja Nemzeti Park középkori váraival és sűrű túraútvonal-hálózatával ideális helyszín a színgazdag lombok megcsodálására, míg a Ķemeri Nemzeti Park mocsaras vidékein ősszel különösen gazdag madárvilág figyelhető meg. A parkok közvetlen közelében fekvő Riga UNESCO-védettségű óvárosa, a szecessziós épületek és a helyi éttermek gomba- vagy vadétel-specialitásai garantálják a tartalmas kikapcsolódást.
3. Dodekanészosz-szigetcsoport, Görögország – Ahol a legjobb last-minute úti célok várnak
Bár a szigetről szigetre való utazást legtöbben a nyárhoz kötik, az Égei-tenger délkeleti részén fekvő szigetvilág ősszel mutatja a legszebb arcát, amikor a tenger még kellemesen meleg, a hőség viszont már alábbhagyott. A központi szerepet betöltő Rodoszról indulva rendszeres kompjáratokkal könnyen elérhető a festői Symi kikötője, a sziklás Tilos, vagy éppen Karpathos, ahol Olymbos hegyi falujában máig őrzik a hagyományokat. Érdemes figyelembe venni, hogy a turisztikai szolgáltatások többsége novembertől bezár, így a kora ősz a legmegfelelőbb időszak a látogatásra.
2. Tenerife, Kanári-szigetek – Ahol még élvezhetjük a napsütést
Ha késő ősszel is a napsütésre vágyunk, Tenerife jelenti a legjobb európai opciót, hiszen novemberben is gyakran mutat 24 fokot a hőmérő. A sziget északi része, például Puerto de la Cruz vagy a Los Gigantes környéki sziklafalak strandjai nyugodtabb környezetet biztosítanak a nyüzsgő déli üdülőhelyekhez képest. A strandolás mellett a túrázóknak is tartogat meglepetéseket a környék: a Teide Nemzeti Park vulkáni csúcsa, az Anaga-hegység és az északnyugati fenyvesek páratlan panorámát nyújtanak.
1. Sevilla, Spanyolország – A legjobb városlátogatási célpont
Andalúzia fővárosa, Sevilla tökéletes választás egy őszi városnézéshez, hiszen ilyenkor a nyári hőség elviselhető, 26 fok körüli kellemes meleggé szelídül, és a látványosságok előtt sem kell órákat sorban állni. A pazar Real Alcázar palotaegyüttese, a virágzó királyi kertek, valamint a világ legnagyobb gótikus katedrálisa teljesen más hangulatot árasztanak a csendesebb utcákon. A napot érdemes egy flamenco-előadással vagy a Guadalquivir folyó partján tett sétával zárni, mielőtt fejest ugranánk a helyi tapas-bárok forgatagába.
A lista további helyszínei
6. Montenegro: a túrázás szerelmeseinek nyújtott lehetőségeivel
7. Koppenhága a különleges gasztronómiai kínálatával
8. Skót-felföld a maga őszi atmoszférájával és vadvilágával
9. Málta a tengerparti és városi élmények ötvözésével,
10 Franciaország híres borvidéke, Burgundia, amely kerékpártúrákhoz kínál tökéletes díszletet.
Nézd meg az alábbi videóban, milyen gyönyörű a győztes Umbria ősszel:
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