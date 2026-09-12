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magyar költészet

Őszi versek kvíze: felismered a költőt a versrészlet alapján?

36 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Az ősz beköszöntével a rozsdaszínű lombok, az avarillat és az avar alatt megbúvó gesztenyék minket is arra késztetnek, hogy egy kicsit megálljunk. Ilyenkor jólesik ráhangolódni az évszakra, legyen szó egy pumpkin spice lattéról, egy bekuckózós délutánról vagy éppen őszi versekről. Te mennyire ismered az évszakhoz kapcsolódó költeményeket? Töltsd ki kvízünket és teszteld, hány őszi verset ismersz fel!
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magyar költészetéletmódőszi verskvízmagyar költő
  • A lehulló levelek és a természet változása magyar költőink kedvenc toposza.
  • Az ősz lehet melankolikus, romantikus, békés vagy kifejezetten derűs is – éppen ezért kedvelhették a témát magyar költőink is.
  • Teszteld magad: hány versnek tudod a szerzőjét az alábbi kvízben?

A digitális világban nem mindig könnyű lelassítani és valóban kikapcsolódni: a telefonunk folyamatosan jelez, mi pedig szinte akaratlanul is újra és újra megnyitjuk a híreket és a közösségi oldalakat. Néha azonban pont arra lenne szükségünk, hogy félretegyük a kütyüket, kiránduljunk egy nagyot, bekuckózzunk egy csésze tea vagy sütőtökös latte mellé, és hagyjunk magunknak egy kis csendes énidőt, akár őszi versek társaságában. Egy szabadnap vagy őszi hétvége ettől válhat igazán pihentetővé. Te vajon mennyire ismered a szezonális költeményeket? Töltsd ki kvízünket és kiderül, hány őszi verset tudsz felismerni!

Őszi versekből ismert, őszi leveleket szedő nő
Az őszi versekről alkotott kvízünkben tesztelheted, mennyire ismered költőink szerzeményeit. Fotó: Shutterstock

Hangolódj az évszakra őszi versek társaságában

Az ősz a költészet egyik kedvelt, visszatérő témája, hiszen az évszakváltozás, a nyár elmúlása nosztalgiát, némi melankóliát, vagy épp a megújulás iránti vágyat keltheti életre. A sárguló levelek, a rövidebb nappalok és a hűvösebb idő mind olyan képek, amelyekkel a költők Petőfitől Arany Jánoson át egészen Babitsig az elmúlásról és régi szerelmekről is meséltek. A magyar költészetben számos ismert vers született az ősz ihletésére. 

Te tudod, ki írta az alábbi verseket? Teszteld magad kvízünkkel!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Melyik magyar költőnk sorai a következők? „Jön már az ismerős, széllábú, deres ősz. Sepreget, kotorász, meg-megáll, lombot ráz.”

Hallgasd meg Petőfi versét Hűvösvölgyi Ildikó előadásában:

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