Szenvedély vagy bántalmazás? – Ez a teszt megmutatja, hol húzódik a határ

A féltékenységet szeretetnek, a folyamatos számonkérést törődésnek, a megalázó megjegyzéseket pedig egy-egy indulatos pillanatnak könyveljük el? Talán épp most érkezett el az idő, hogy végiggondoljuk, mi is zajlik valójában otthon a zárt ajtó mögött. Még csak tányértörés sem kell hozzá, hiszen egy bántalmazó kapcsolatban a problémás minták sokszor fokozatosan válnak egyre súlyosabbá. Az elszenvedőnek pedig azért nehéz felismerni a helyzetét, mert belülről egészen másképp éli meg - írja a Fanny magazin.
Egy 2024-ben publikált európai uniós tanulmány szerint Magyarországon a nők 41 százaléka, vagyis csaknem minden második tapasztalt már erőszakot a párjától. Ezért fontos felismerni, mikor van szó egyszerűen erős vérmérsékletről, és mikor rajzolódik ki egy veszélyesebb kapcsolati minta. Tesztünk ebben ad kapaszkodót: nem diagnózis, hanem önreflexiós segítség ahhoz, hogy valóban lássuk, mi történik a saját párkapcsolatunkban.
Bántalmazó párkapcsolat jelei: tesztünkből kiderül, veszélyben van-e
Teszt:
1. Hogyan jellemezné a veszekedéseiket?
a) Olykor mindketten felemeljük a hangunkat, majd lehiggadunk és megbeszéljük.
b) Egy heves, gesztikulálós és gyors vitát követően édes kibékülés következik.
c) Szinte mindig fenyegetőzik és sérteget, ami gyakran félelmet kelt bennem.
2. Miként reagál a párja, ha ön nemet mond?
a) Persze csalódott, de tiszteletben tartja a döntésemet.
b) Megsértődik, duzzog egy sort, de később túllép rajta.
c) Büntet vagy addig nyomaszt, míg beadom a derekam.
3. Milyen a hangulat egy átlagos napon?
a) Akadnak nézeteltéréseink, de többnyire nyugodt és biztonságos a légkör.
b) Egyik pillanatban szenvedélyes ölelés, a másikban drámai sértődés.
c) Leginkább a páromtól függ, olyan lesz a nap, amilyen kedvében ő van.
4. Mit szól partnere a külön programjaihoz?
a) Tudomásul veszi, hogy mindkettőnknek megvan a saját élete.
b) Kicsit féltékeny, sokat kérdez, de végül elfogadja, hogy elmegyek.
c) Ha elenged, legalább egyszer ellenőrzi, hogy hol és kivel vagyok.
5. Mi történik, amikor kedvese hibázik?
a) Képes elismerni, ha valamit rosszul csinált, és általában bocsánatot kér.
b) Először magyarázkodik vagy büszkeségből ellenkezik, de később elismeri.
c) Minden felelősséget áthárít másra, gyakran rám: „Miattad történt, mert…”
6. Mélyen belül hogyan éli meg a kapcsolatát?
a) Nem mentes az összezördülésektől, de szeretem, hogy végig önmagam lehetek.
b) Intenzív, hangos és szenvedélyes, de sosem távolodunk el egymástól érzelmileg.
c) A bizonytalanság és harmónia váltakozása, gyakran úgy érzem, tojáshéjon járkálok.
Értékelés
Ha a legtöbb válasza „A”: kiegyensúlyozott, kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatnak tűnik, ahol a konfliktusok ellenére mindkettőjük határai számítanak.
Ha a legtöbb válasza „B”: ez bizony az igazi olaszos kötelék, amiben végigjárják az érzelmi skála egészét, de egy pillanatig sem kell félniük a másiktól.
Ha a legtöbb válasza „C”: itt már nem egyszerűen heves vérmérsékletről van szó, megjelenik ugyanis a bántalmazó vagy veszélyesen kontrolláló mintázat.
Ha önnek vagy a környezetében valakinek segítségre van szüksége, ne maradjon egyedül: van hová fordulnia. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) a nap 24 órájában, ingyenesen és anonim módon hívható a 06 80 20 55 20-as telefonszámon.