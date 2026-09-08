Szenvedély vagy bántalmazás? – Ez a teszt megmutatja, hol húzódik a határ

A féltékenységet szeretetnek, a folyamatos számonkérést törődésnek, a megalázó megjegyzéseket pedig egy-egy indulatos pillanatnak könyveljük el? Talán épp most érkezett el az idő, hogy végiggondoljuk, mi is zajlik valójában otthon a zárt ajtó mögött. Még csak tányértörés sem kell hozzá, hiszen egy bántalmazó kapcsolatban a problémás minták sokszor fokozatosan válnak egyre súlyosabbá. Az elszenvedőnek pedig azért nehéz felismerni a helyzetét, mert belülről egészen másképp éli meg - írja a Fanny magazin.

Bántalmazó párkapcsolat jelei: tesztünkből kiderül, veszélyben van-e Fotó: unsplash.com

Egy 2024-ben publikált európai uniós tanulmány szerint Magyarországon a nők 41 százaléka, vagyis csaknem minden második tapasztalt már erőszakot a párjától. Ezért fontos felismerni, mikor van szó egyszerűen erős vérmérsékletről, és mikor rajzolódik ki egy veszélyesebb kapcsolati minta. Tesztünk ebben ad kapaszkodót: nem diagnózis, hanem önreflexiós segítség ahhoz, hogy valóban lássuk, mi történik a saját párkapcsolatunkban.

Bántalmazó párkapcsolat jelei: tesztünkből kiderül, veszélyben van-e

Teszt:

1. Hogyan jellemezné a veszekedéseiket?

a) Olykor mindketten felemeljük a hangunkat, majd lehiggadunk és megbeszéljük.

b) Egy heves, gesztikulálós és gyors vitát követően édes kibékülés következik.

c) Szinte mindig fenyegetőzik és sérteget, ami gyakran félelmet kelt bennem.

2. Miként reagál a párja, ha ön nemet mond?

a) Persze csalódott, de tiszteletben tartja a döntésemet.

b) Megsértődik, duzzog egy sort, de később túllép rajta.

c) Büntet vagy addig nyomaszt, míg beadom a derekam.

3. Milyen a hangulat egy átlagos napon?

a) Akadnak nézeteltéréseink, de többnyire nyugodt és biztonságos a légkör.

b) Egyik pillanatban szenvedélyes ölelés, a másikban drámai sértődés.

c) Leginkább a páromtól függ, olyan lesz a nap, amilyen kedvében ő van.

4. Mit szól partnere a külön programjaihoz?

a) Tudomásul veszi, hogy mindkettőnknek megvan a saját élete.

b) Kicsit féltékeny, sokat kérdez, de végül elfogadja, hogy elmegyek.

c) Ha elenged, legalább egyszer ellenőrzi, hogy hol és kivel vagyok.

5. Mi történik, amikor kedvese hibázik?