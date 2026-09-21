Meddőséghez is vezethet: így ismerhető fel időben a PCOS

A PCOS a női szervezet leggyakoribb endokrin és anyagcsere-zavara.

A vezető tünetei közé tartozik a vérzészavar, a szőrnövekedés és a hízás.

Szakszerű diétával, életmódváltással és orvosi segítséggel jól kezelhető.

A PCOS, vagyis policisztás ovárium szindróma néven ismert tünetegyüttes (a polycystic ovary syndrome angol megnevezés rövidítése) a női szervezet egyik leggyakoribb endokrin és anyagcsere-zavara, amely a fogamzóképes korú nők mintegy 5-18 százalékát érinti világszerte.

A PCOS, vagyis policisztás ovárum szindróma egy összetett endokrin és anyagcsere-zavar.

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Mi az a PCOS, és miért alakul ki?

Bár a köznyelvben sokáig elsősorban a petefészkek szervi elváltozásaként tekintettek rá, az orvostudomány mai állása szerint a szindróma a teljes hormonrendszert és az anyagcsere-folyamatokat érinti. A pontos okai mindmáig nem teljesen tisztázottak, de a genetikai hajlam, a méhen belüli hatások és a környezeti tényezők egyaránt szerepet játszanak a kialakulásában. A háttérben meghúzódó magas férfihormonszint (tesztoszteron) és az inzulinrezisztencia szorosan összefügg egymással, így súlyosbítva az anyagcsere elváltozásait. A pcos a mindennapi gyakorlatban éppen ezért nem csupán ciklusproblémákat takar, hanem átfogó életmódbeli és egészségügyi kihívást is jelent az érintettek számára.

A PCOS tünetei lassan, fokozatosan alakulnak ki a serdülőkortól kezdődően.

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PCOS tünetei: Mi utal a szervezet egyensúlyának felborulására?

A tünetegyüttes rendkívül sokfélék lehet, és a PCOS tünetei gyakran lassan, a serdülőkortól kezdve fokozatosan jelennek meg. A leggyakoribb panaszok közé tartozik az oligo- vagy anovuláció, vagyis a rendszertelen, ritka menstruáció, illetve a peteérés teljes hiánya, ami miatt a szindróma a női meddőség egyik vezető oka.

A megemelkedett androgénhormonok miatt gyakran alakul ki hirsutizmus, azaz férfi mintázatú erős szőrnövekedés az arcon, a mellkason, a hasaljon vagy a combokon, amit férfias típusú hajhullás és elhúzódó, pattanásos bőr is kísérhet. Emellett a betegek jelentős részénél tapasztalható súlygyarapodás, nehezített fogyás, valamint a hajlatokban megjelenő sötét, bársonyos tapintású bőrfoltosodás (acanthosis nigricans).