Meddőséghez is vezethet: így ismerhető fel időben a PCOS

- A PCOS a női szervezet leggyakoribb endokrin és anyagcsere-zavara.
- A vezető tünetei közé tartozik a vérzészavar, a szőrnövekedés és a hízás.
- Szakszerű diétával, életmódváltással és orvosi segítséggel jól kezelhető.
A PCOS, vagyis policisztás ovárium szindróma néven ismert tünetegyüttes (a polycystic ovary syndrome angol megnevezés rövidítése) a női szervezet egyik leggyakoribb endokrin és anyagcsere-zavara, amely a fogamzóképes korú nők mintegy 5-18 százalékát érinti világszerte.
Mi az a PCOS, és miért alakul ki?
Bár a köznyelvben sokáig elsősorban a petefészkek szervi elváltozásaként tekintettek rá, az orvostudomány mai állása szerint a szindróma a teljes hormonrendszert és az anyagcsere-folyamatokat érinti. A pontos okai mindmáig nem teljesen tisztázottak, de a genetikai hajlam, a méhen belüli hatások és a környezeti tényezők egyaránt szerepet játszanak a kialakulásában. A háttérben meghúzódó magas férfihormonszint (tesztoszteron) és az inzulinrezisztencia szorosan összefügg egymással, így súlyosbítva az anyagcsere elváltozásait. A pcos a mindennapi gyakorlatban éppen ezért nem csupán ciklusproblémákat takar, hanem átfogó életmódbeli és egészségügyi kihívást is jelent az érintettek számára.
PCOS tünetei: Mi utal a szervezet egyensúlyának felborulására?
A tünetegyüttes rendkívül sokfélék lehet, és a PCOS tünetei gyakran lassan, a serdülőkortól kezdve fokozatosan jelennek meg. A leggyakoribb panaszok közé tartozik az oligo- vagy anovuláció, vagyis a rendszertelen, ritka menstruáció, illetve a peteérés teljes hiánya, ami miatt a szindróma a női meddőség egyik vezető oka.
A megemelkedett androgénhormonok miatt gyakran alakul ki hirsutizmus, azaz férfi mintázatú erős szőrnövekedés az arcon, a mellkason, a hasaljon vagy a combokon, amit férfias típusú hajhullás és elhúzódó, pattanásos bőr is kísérhet. Emellett a betegek jelentős részénél tapasztalható súlygyarapodás, nehezített fogyás, valamint a hajlatokban megjelenő sötét, bársonyos tapintású bőrfoltosodás (acanthosis nigricans).
A diagnózis felállításához legalább két alapvető kritériumnak kell teljesülnie a szabálytalan menstruáció, a magas férfihormonszint és az ultrahangon látható sok kis tüsző jelenléte közül. A pontos megállapításhoz elengedhetetlen a szakszerű PCOS vizsgálat, amely a nőgyógyászati ultrahangvizsgálat mellett részletes vérvételt foglal magában a hormonszintek (például a tesztoszteron, az LH/FSH arány és az anti-Müllerian hormon), valamint az inzulinrezisztencia és a lipidprofil ellenőrzésére.
Hogyan zajlik a PCOS kezelése és milyen életmódváltás szükséges?
Mivel összetett állapotról van szó, a PCOS kezelése mindig személyre szabott, és elsősorban a tünetek enyhítésére, valamint a hosszú távú szövődmények – mint a 2-es típusú cukorbetegség, a magas vérnyomás vagy a szív- és érrendszeri megbetegedések – megelőzésére összpontosít.
A terápia elengedhetetlen alapkövét az életmódbeli változtatások jelentik. A megfelelően összeállított PCOS diéta az alacsony glikémiás indexű ételekre, az összetett szénhidrátokra és a finomított cukrok elhagyására épül, amivel stabilizálható a vércukorszint és csökkenthető az inzulinszint. Ezt egészíti ki a rendszeres testmozgás, amely javítja a sejtek inzulinérzékenységét és segít a testsúly rendezésében.
A mindennapi rutinban természetes kiegészítőként teret kaphat a gyógynövényes támogatás is, például az inozitolt vagy gyógynövényeket tartalmazó PCOS tea keverékek fogyasztása, amelyek hozzájárulhatnak a ciklus szabályozásához. Indokolt esetben az orvos gyógyszeres kezelést is javasolhat: az inzulinérzékenységet javító készítményeket (például meformint), a menstruációt és a bőrtüneteket rendező hormonális fogamzásgátlókat, vagy teherbe esési szándék esetén a peteérést serkentő terápiát. A tudatosan felépített életmóddal és a szakszerű orvosi támogatással az állapot kiválóan egyensúlyban tartható.
Nézd meg a videót is a témában:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: