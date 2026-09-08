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kvíz

„Szeptember végén” – te mennyire ismered Petőfi szerelmes verseit? Kvíz

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Ma 180 éve, hogy először találkozott Petőfi Sándor és életre szóló szerelme, Szendrey Júlia. Az irodalomtörténet egyik legismertebb szerelmi szálára egy kvízzel emlékezünk. Töltsd ki és tudd meg, mennyit tudsz Petőfi Sándor szerelmes verseiről, a Júlia-versekről!
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kvízéletmódPetőfi SándorszerelemversSzendrey Júlia

Hazánk egyik legnagyobb költője élete legfontosabb múzsáját pont ma 180 éve ismerte meg Nagykárolyban. Petőfi Sándor és Szendrey Júlia kapcsolata ugyan nem volt akadálymentes, de sokak számára adott hitet a szerelemben. Habár Petőfi eltűnéséig alig három évet voltak együtt, Júlia évekkel később is úgy jellemezte a költővel együtt töltött éveket, mint élete legboldogabb időszakát. Az évek során számos szerelmes vers született Petőfi Sándor tollából, ezekből állítottunk össze egy kvízt a szerelmesek évfordulójának emlékére. Teszteld, te mennyire ismered Petőfi Sándor szerelmes verseit!

Orlai Petrich Soma: Petőfi Sándor szerelmes verseinek írása közben Debrecenben, 1844
Petőfi Sándor szerelmes versei a magyar irodalom legszebb költeményei közé tartoznak. Fotó: Roger-Viollet/AFP

Petőfi Sándor szerelmes versei kvíz

Reszket a bokor, mert..., Szeptember végén, Kit feledni vágytam...Petőfi Sándor számos romantikus verset írt Júliához. A költemények tisztán tükrözik a költő lelki és érzelmi világát, az elköteleződését és az intimitás jelentőségét az életében. Habár a fiatalok alig három évig voltak együtt, Petőfit már az első pillanattól lenyűgözte Júlia a megismerkedésük napján, 1846. szeptember 8-án. A lány kezdetben kifejezetten hűvösen viselkedett a költővel, idővel azonban románc szövődött közöttük, amit nagyban nehezített, hogy kapcsolatukat a lány szülei a végsőkig kifogásolták. A szerelmük számos akadályba ütközött, de pontosan egy évvel a megismerkedésük után beteljesült. Petőfi 1847. szeptember 8-án elvette Júliát, a házasságkötésükre Erdődön került sor, majd a mézesheteket Koltón, a Teleki-kastélyban töltötték. Frigyükből egy fiú született, Zoltán.

Ha te is imádtad Petőfi verseit, most tesztelheted a tudásod. Következzen a kvíz Petőfi Sándor Júlia-verseiről!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Hogyan folytatódik a Reszket a bokor, mert... című vers következő versszaka? „Reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Reszket a lelkem, mert eszembe jutottál / Eszembe jutottál, kicsiny kis leányka, ...

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