5 hangulatos magyar pincefalu, amit érdemes felkeresni a szüreti időszakban

Itt az idő, hogy felfedezd a magyar borvidékek legszebb, présházakban bővelkedő területeit

Egy pincefalu remek választás így augusztus végén-szeptember elején. Mutatjuk a szerintünk toplistásakat!

Magyarország adottságai különösen kedveznek a szőlőtermesztésnek, hiszen a változatos domborzat és a sokféle talajtípus együtt teremti meg a kiváló szőlő alapját. Ha idén ősszel a bor mellé hangulatos környezetet és csodás panorámát szeretnél, ez az öt pincefalu-desztináció mindenképpen kerüljön fel a listádra.

A pincefalu a magyar népi építészet, a hagyományos szőlő- és bortermelés, valamint a helyi közösségi élet egyedülálló értéke.

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Mi az 5 legszebb magyar pincefalu titka?

A pincefalu olyan különálló településrész, amely kizárólag borospincékből és présházakból áll. Ezek a titokzatos településrészek a szőlőhegyek lankáin bújnak meg, ott, ahol tőkék sorai hullámzanak a domboldalakon, és magukba szívják a nyári nap melegét. Cikkünkben olyan toplistás helyszíneket mutatunk be, ahol a levegőben érezni a must és az érlelődő bor illatát. A pincefalvak varázsa ebben a nyugalomban rejlik.

Gombos-hegyi pincesor Hercegkúton

A Tokaj-hegyaljai falu ikonikus, háromszög alakú kőbejáratai leginkább a Gyűrűk Ura hobbit-lakásaira emlékeztetnek. A domboldalba vájt, négy szinten egymás felett sorakozó pincék a Világörökség részét képezik. A riolittufába fúrt járatokban a mai napig tökéletes hőmérsékleten érlelődnek a legfinomabb aszúk.

A présházak alatti pincék ideális klímát biztosítanak a bor érleléséhez és tárolásához.

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Palkonya

Ez a villányi borvidéken fekvő, egyutcás kis falu szinte teljesen megőrizte a 18. századi arculatát. A domboldalban hosszan elnyúló, fehérre meszelt házikókból áló pincesor Magyarország egyik legszebb műemlékegyüttese. A helyiek nemcsak a kiváló vörösborokról, hanem a magas szintű gasztronómiai kultúráról és fesztiválokról is gondoskodnak.

A pincefalvak a helyi közösség találkozóhelyei, ahol a szüreti mulatságok és borfesztiválok zajlanak.

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Pincefalu Noszvajon

A Bükk alján található helyszín teljesen egyedülálló, ugyanis itt a pincéket nemcsak bor tárolására, hanem lakásként is használták a szegényebb családok. A puha tufakőbe vájt, egykori barlanglakások ma már izgalmas turisztikai látványosságok. Egy részükben ma a Pocem néven ismert alkotótelep működik, ahol művészek formálják újjá a sziklafalakat.