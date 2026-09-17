5 hangulatos magyar pincefalu, amit érdemes felkeresni a szüreti időszakban

- Itt az idő, hogy felfedezd a magyar borvidékek legszebb, présházakban bővelkedő területeit
- Egy pincefalu remek választás így augusztus végén-szeptember elején. Mutatjuk a szerintünk toplistásakat!
Magyarország adottságai különösen kedveznek a szőlőtermesztésnek, hiszen a változatos domborzat és a sokféle talajtípus együtt teremti meg a kiváló szőlő alapját. Ha idén ősszel a bor mellé hangulatos környezetet és csodás panorámát szeretnél, ez az öt pincefalu-desztináció mindenképpen kerüljön fel a listádra.
Mi az 5 legszebb magyar pincefalu titka?
A pincefalu olyan különálló településrész, amely kizárólag borospincékből és présházakból áll. Ezek a titokzatos településrészek a szőlőhegyek lankáin bújnak meg, ott, ahol tőkék sorai hullámzanak a domboldalakon, és magukba szívják a nyári nap melegét. Cikkünkben olyan toplistás helyszíneket mutatunk be, ahol a levegőben érezni a must és az érlelődő bor illatát. A pincefalvak varázsa ebben a nyugalomban rejlik.
Gombos-hegyi pincesor Hercegkúton
A Tokaj-hegyaljai falu ikonikus, háromszög alakú kőbejáratai leginkább a Gyűrűk Ura hobbit-lakásaira emlékeztetnek. A domboldalba vájt, négy szinten egymás felett sorakozó pincék a Világörökség részét képezik. A riolittufába fúrt járatokban a mai napig tökéletes hőmérsékleten érlelődnek a legfinomabb aszúk.
Palkonya
Ez a villányi borvidéken fekvő, egyutcás kis falu szinte teljesen megőrizte a 18. századi arculatát. A domboldalban hosszan elnyúló, fehérre meszelt házikókból áló pincesor Magyarország egyik legszebb műemlékegyüttese. A helyiek nemcsak a kiváló vörösborokról, hanem a magas szintű gasztronómiai kultúráról és fesztiválokról is gondoskodnak.
Pincefalu Noszvajon
A Bükk alján található helyszín teljesen egyedülálló, ugyanis itt a pincéket nemcsak bor tárolására, hanem lakásként is használták a szegényebb családok. A puha tufakőbe vájt, egykori barlanglakások ma már izgalmas turisztikai látványosságok. Egy részükben ma a Pocem néven ismert alkotótelep működik, ahol művészek formálják újjá a sziklafalakat.
Monori pincefalu
Az Alföld peremén található terület igazi kuriózum, ahol közel ezer pince sorakozik szorosan egymás mellett. Nem egyetlen utcából áll, hanem egy összefüggő, hangulatos szőlészeti és borászati „városrészt” alkot. Legismertebb eseménye a Borongoló, amely tömegeket vonz a Strázsa-hegyre.
Pátyi Pincehegy
A Budai-hegység lábánál fekvő pincesor mindössze egy karnyújtásra van a fővárostól, mégis a nyugalom szigete. A százéves, mohás falú, zöld kapus pincék gyönyörűen megőrizték a hagyományos sváb építészet nyomait. Különleges, többszintes elrendezése és az öreg fák árnyéka miatt a kirándulók egyik kedvenc célpontja.
Látod? Más dolgod nincs is, mint lazítani, élvezni a nyár utolsó sugarait, gyönyörködni a szőlőrengetegben, na és persze felbontani egy palack bort a barátokkal.
Így zajlott nagy-és dédmamáink idejében a szőlőszüret:
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