Pipás Pista: a férfiruhába bújt magyar bérgyilkosnő, akitől rettegett a tanyavilág

Egy hírhedt alak, Pipás Pista, aki a 20. századi Magyarországon rettegésben tartotta a tanyavilágot. Majd kiderült, hogy a gonosztevő nem is férfi, hanem egy nő. De ki volt ő, miért öltözött férfiruhába, és miért oltotta ki emberek életét? Utánajártunk a magyar kriminalisztika egyik leghírhedtebb elkövetőjének, akit máig számos legenda övez.

Pipás Pista ügye hatalmas sajtószenzáció volt a korabeli Magyarországon.

Fotó: Wikipedia

Ki volt valójában Pipás Pista?

A név mögött Fődi Viktória, házassága révén Rieger Pálné állt. A születési évéről és korai életéről több, egymásnak részben ellentmondó adat maradt fenn, ezért a későbbi legendákból nem minden részlet választható el biztosan a dokumentált életrajztól. A források abban egyetértenek, hogy a Szeged környéki tanyavilágban élt, és felnőttként egy idő után férfiruhában kezdett járni.

Nem egyszerűen álcázta magát: a környéken Pipás Pista néven ismerték, napszámosként dolgozott, és férfiként vett részt a tanyasi életben. Fizikai ereje és munkabírása miatt ismert figura lett, a helyiek pedig a kocsmákból és a tanyákról is jól ismerték.

A „Pipás” név sem véletlenül ragadt rá: a korabeli beszámolók szerint rendszeresen pipázott.

Miért öltözött férfiruhába?

Ez Pipás Pista történetének egyik legérdekesebb, ugyanakkor legtöbb legendával övezett része.

Az egyik leginkább dokumentált magyarázat szerint férfiként könnyebben jutott napszámosmunkához, és magasabb keresetre számíthatott. Ez különösen fontos lehetett egy olyan korszakban, amikor a mezőgazdasági munkák világában a férfiak és a nők lehetőségei között jelentős különbség volt. Egy későbbi visszaemlékezés szerint maga Fődi Viktória is ezzel magyarázta férfiruházatát.

A történetéhez ugyanakkor más magyarázatok is társultak. Egyes források bántalmazó családi háttérről, nehéz gyerekkorról és rossz házasságról írnak, ám ezek egy részét a későbbi legendák is tovább formálták. Ezért ezeket nem lehet ugyanolyan bizonyossággal tényként kezelni, mint a bíróság által megállapított bűncselekményeket.

Egy biztos: Pipás Pista férfiruhás alakja annyira megszokottá vált a környéken, hogy később éppen ez tette különösen szenzációssá az ügyét.