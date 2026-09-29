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Ki ne dobd a pisztácia héját – Így hasznosíthatod újra az otthonodban

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A legtöbben gondolkodás nélkül a kukába dobják, miután elfogyasztották a kedvenc ropogtatnivalójukat. Pedig a pisztácia héját számos kreatív és hasznos módon hasznosíthatjuk újra a háztartásban és a kertben is. Megmutatjuk azt is, hogyan!
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szuperélelmiszeregészségéletmódújrahasznosításpisztácia
  • A pisztácia héjának felhasználása otthon jóval sokoldalúbb lehet, mint elsőre gondolnád.
  • Cikkünkben mutatunk néhány egyszerű otthoni trükköt, amelyek segítségével csökkentheted a hulladék mennyiségét.
  • A komposztálás és az újrahasznosítás hívei számára is remek lehetőségeket kínál ez a szuper kis csonthéjas gyümölcs.

A pisztácia az utóbbi évek egyik legnépszerűbb csemegéjévé vált. A dubaji csoki őrületnek köszönhetően a pisztáciakrém és maga a zöld színű olajos mag fogyasztása is reneszánszát éli, sokan azonban nem tudják, hogy a héjának sem a szemetesben van a helye.

A pisztácia felhasználási módjai
Ki ne dobd a pisztácia héját, mutatjuk, mire lehet használni! Fotó: Yulia Furman / Shutterstock

Miért egészséges a pisztácia?

A pisztácia az olajos magvak egyik legtápanyagdúsabb tagja. Fehérjében, rostokban, vitaminokban és antioxidánsokban gazdag, ezért sok szakértő szerint ideális egészséges nassolnivalónak. Kutatások alapján a pisztácia jótékony hatásai közé tartozhat a szív- és érrendszer támogatása, az emésztés segítése, valamint a jóllakottságérzet fokozása. Nem véletlen, hogy egyre többen választják édességek vagy sós snackek helyett. Ráadásul a héja is több mindenre jó!

A pisztácia héjának újrahasznosítási tippjei

A pisztácia héja többféleképpen is hasznosítható, így azok számára is érdekes lehet, akik a zero waste és a hulladékmentes életmód hívei. Néhány egyszerű háztartási praktika segítségével a szemétnek vélt héjból értékes segédeszköz válhat.

Vízelvezető réteg virágcserepekhez

Kavics helyett a cserép aljára szórt héjak segíthetik a felesleges víz elvezetését. Ez az egyik legnépszerűbb otthoni trükk a növénytartók körében – írja az Ecomasteryproject.

Talajtakaró a kertben

A sótlan és leöblített héjak kiválóan használhatók mulcsként. Az ilyen jellegű újrahasznosítás nemcsak praktikus, hanem költséghatékony is.

Komposzt alapanyag

A türelmes kertészek számára a komposztálás remek lehetőség. Ehhez is használhatod a pisztácia héját, amelyet érdemes kisebb darabokra törni, hogy gyorsabban lebomoljanak. Az Insteading szerint azért jó, ha a csonthéjas gyümölcsök héját használjuk, mert az természetes talajjavítóként hasznosul, és támogatja a talaj tápanyagpótlását.

Kézműves dekorációkhoz

A kreatív hobbik kedvelői virágokat, mozaikokat vagy szezonális díszeket is készíthetnek belőlük. Ez a pisztáciahéj felhasználásának talán legszórakoztatóbb formája.

Tűzgyújtásnál is jól jöhet

A száraz héjak megfelelő körülmények között gyújtósként is szolgálhatnak, így még egy lépéssel közelebb kerülhetünk a hulladékmentes életmód megvalósításához.

A következő alkalommal tehát, amikor elfogy egy zacskó pisztácia, érdemes kétszer is meggondolni, hogy a héj valóban a szemétben végezze-e. Egy kis odafigyeléssel a maradékból is hasznos erőforrás válhat, ami a zero waste szemlélet egyik alapelve.

További érdekességeket a következő videóban találhatsz a pisztácia héjának újrahasznosításáról:

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