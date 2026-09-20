Ezekkel a fűszerekkel felveheted a harcot a pókok és legyek ellen

A pókok és a legyek gyakran hívatlan vendégek az otthonunkban, de létezik egy egyszerű módszer a távoltartásukra. Elég egy jól megválasztott fűszert az ablakpárkányra és az ajtók közelébe szórni, hogy megelőzzük a kéretlen látogatók invázióját.

Csupán néhány fűszer kell a pókmentes otthonhoz. (Képünk illusztráció) Fotó: JEAN BROOKS / Robert Harding Premium

Az okos trükköt online megosztották, hogy segítsenek a háztulajdonosoknak távol tartani a bogarakat az ingatlanuktól, és a gyakorlatba való beépítés nem is lehetne egyszerűbb. Sőt, nemcsak a pókokat riasztja el, hanem a legyeket, molyokat és más hátborzongató rovarokat is.

Csupán néhány fűszer kell a pókmentes otthonhoz

A Jeff és Lauren egy TikTok-videóban osztották meg, hogy mit tesznek az ablakpárkányukra a hívatlan látogatók távol tartása érdekében. "Természetes rovarirtás! Erős illatú fűszerek, mint a fahéj, a csillagánizs és a szegfűszeg segítenek elriasztani a pókokat és más rovarokat! Helyezd őket a ház belépési pontjaira, hogy segítsenek elriasztani őket" - írták a videóhoz.

Viszont hogyan is működnek ezek a fűszerek? Lehet, hogy nem tudod, hogy mind a szegfűszeg, mind a szegfűszegolaj hatékonyan riasztja a legyeket és a pókokat. Erős illatuk és aktív kémiai vegyületeik együttesen távol tartják a rovarokat.

A szegfűszeg egy eugenol nevű vegyi anyagot tartalmaz, amelynek erős aromája van, amelyet a legyek egyáltalán nem kedvelnek. Eközben a pókok speciális érzékszerveiken és a lábukon lévő apró szőrökön keresztül érzékelik az ízeket és a szagokat - azonban a szegfűszegolaj erőteljes aromája elnyomja és zavarja ezeket a receptorokat. Más rovarok sem kedvelik ezt az illatot: a hangyák, szúnyogok és molyok is azok közé tartoznak, amelyek inkább elkerülik a fűszert.

Mindezek ellenére érdemes megjegyezni, hogy a szegfűszeg természetes riasztószerként működik, nem pedig állandó megoldásként vagy irtási eszközként.

Hogyan kell kihelyezni a fűszereket?

A pókokat távol tarthatod, ha házilag készítesz spray-t szegfűszeg illóolajjal, vagy ha egész vagy őrölt szegfűszegeket helyezel a bejáratok közelébe, például ablakpárkányokra és ajtók közelébe.