Közeleg a poloska invázió – így tehetsz ellenük

Védett rejtekhelyet keresve a hideg elől egyre több poloska jelenhet meg a lakásunknál. Ez leginkább akkor válik szembetűnővé, amikor a hőmérséklet tartósan 15 Celsius-fok alá csökken. Hogy a napjaink ne a rovarok üldözésével teljenek, érdemes bevetnünk néhány hatékony házi praktikát a poloskák ellen.

Számos házi praktika létezik a poloskák ellen Fotó: Shutterstock

Kezdődik a poloska invázió

A zöld vándorpoloskák és a szürke ázsiai márványospoloskák szeptember közepétől október végéig tömegesen keresik azokat a helyeket, ahol biztonsággal áttelelhetnek, így a mostani időszakban szó szerint megkezdődik a poloska invázió. A rovarok elsősorban a napos, szélcsendes órákat használják ki a költözésre, amikor a házak falai és az ablakkeretek még tartják a meleget.

Ilyenkor többnyire a legkisebb réseken, a redőnytokokon, a szellőzőkön és a szúnyoghálók melletti hézagokon keresztül próbálnak bejutni a lakásba, ahol azután a függönyökön, a virágcserepek mögött, vagy a bútorok réseiben rejtőznek el.

Habár a poloskák közvetlenül nem veszélyesek ránk, fenyegetettségükben kellemetlen szagú váladékot bocsátanak ki magukból, amellyel a bútorokat is könnyen beszennyezhetik. Mivel a jelenlétük önmagában is zavaró, a bejutásukat érdemes időben megelőzni.

Házi praktikák poloskák ellen

Az illatok ereje

A poloskák szaglása rendkívül fejlett, bizonyos aromákat pedig kifejezetten utálnak. Ha az ablakkereteket, párkányokat és a nyílászárók környékét ecetes-vizes oldattal fújjuk be, az hatékonyan távol tartja a rovarokat, de az olyan természetes illóolajok, mint a levendula-, borsmenta- vagy neemolaj is kiváló riasztószerek.

Fizikai akadály

A leghatékonyabb védekezés a poloskák ellen, ha fizikailag akadályozzuk a bejutásukat. Ehhez először alaposan át kell vizsgálni az ablak- és ajtókereteket, majd betömni az esetleges hézagokat. Ezenkívül a szúnyoghálók állapotát is érdemes ellenőrizni, valamint kitisztítani a redőnytokokat, a legtöbbször ugyanis ott próbálják átvészelni a telet.

A sérült rovarháló nem védi meg az otthonunkat Fotó: Shutterstock

Időzített szellőztetés

Ebben az időszakban kiemelten fontos, hogy figyeljünk a szellőztetés időzítésére. A poloskák a naplementét követő időszakban válnak a legaktívabbá, ezért este lehetőleg ne hagyjunk nyitva ablakot világítás mellett. Napközben is csak olyan ablakot érdemes kitárni, amelyen szúnyogháló található.