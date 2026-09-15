A prosztatarák sokáig észrevétlen maradhat: ezekre a jelekre figyelj

A prosztatarák korai felismerésének jelentősége

Azok a tünetek, amelyekre érdemes odafigyelni

A megelőzés, a rendszeres ellenőrzés és az egészséges életmód szerepe

A nemzetközi prosztatanap, avagy a prosztata világnapja minden év szeptember 15-én van. Az Európai Urológiai Társaság által életre hívott kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a prosztata megbetegedéseire – különösen a prosztatarákra – és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára.

Prosztata világnapja: a prosztata egészségének megőrzése és a prosztatarák megelőzése két fő pillérre épül: a rendszeres urológiai szűrésre és az életmódbeli tényezőkre.

Fotó: SaiArLawKa2 / Shutterstock

Prosztata világnapja: a megelőzés férfikérdés

A prosztata egészsége sok férfi számára kényes téma, pedig a rendszeres odafigyelés akár életet is menthet. A prosztata világnapja többek között arra is felhívja a figyelmet, hogy a prosztatabetegségekről érdemes nyíltan beszélni, a panaszokat pedig nem szabad elbagatellizálni.

III. Károly brit király 2024-ben azért osztotta meg a nyilvánossággal prosztatával kapcsolatos egészségügyi történetét, hogy felhívja a figyelmet a kivizsgálás fontosságára;

a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás miatt végzett beavatkozást követően nála külön daganatos elváltozást is felfedeztek.

Magyarországon évente több ezer új prosztatarákos esetet regisztrálnak

A Nemzeti Rákregiszter előzetes adatai szerint 2024-ben 5646 új esetet jegyeztek fel. A betegség elsősorban az idősebb férfiakat érinti, és korai felismerés esetén jók a gyógyulás esélyei

Mit érdemes tudni a prosztatáról?

A prosztata gesztenye méretű mirigy, amely a húgyhólyag alatt helyezkedik el, és körülveszi a húgycső kezdeti szakaszát. Az életkor előrehaladtával megnagyobbodik, ami önmagában még nem jelent rákot, sőt, a prosztatarák kezdetben sokszor egyáltalán nem okoz panaszt, ezért a rendszeres orvosi ellenőrzésnek fontos szerepe van.

Kampányok és szűrések hazánkban

Magyarországon a Movember mozgalom évek óta segít abban, hogy a férfiak egészségéről, köztük a prosztatarákról is többet beszéljünk. A kivizsgálás része egy egyszerű vérvétel, amely a PSA nevű anyag szintjét méri, valamint az orvosi vizsgálat. A szűrés szükségességét és gyakoriságát érdemes az életkor és az egyéni kockázatok alapján az orvossal megbeszélni.

A világoskék szalag a prosztatarák elleni küzdelem, a betegségtudatosság és a férfiegészség hivatalos nemzetközi jelképe. A prosztatarák egyik legnagyobb veszélye, hogy kezdetben semmilyen feltűnő tünetet nem okoz. Éppen ezért nem érdemes megvárni, amíg panaszaink lesznek: a rendszeres orvosi ellenőrzés és az egyéni kockázatok ismerete sokat számíthat a korai felismerésben

– mondja Dr. Kovács András, urológus szakorvos.