A prosztatarák sokáig észrevétlen maradhat: ezekre a jelekre figyelj

- A prosztatarák korai felismerésének jelentősége
- Azok a tünetek, amelyekre érdemes odafigyelni
- A megelőzés, a rendszeres ellenőrzés és az egészséges életmód szerepe
A nemzetközi prosztatanap, avagy a prosztata világnapja minden év szeptember 15-én van. Az Európai Urológiai Társaság által életre hívott kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a prosztata megbetegedéseire – különösen a prosztatarákra – és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára.
Prosztata világnapja: a megelőzés férfikérdés
A prosztata egészsége sok férfi számára kényes téma, pedig a rendszeres odafigyelés akár életet is menthet. A prosztata világnapja többek között arra is felhívja a figyelmet, hogy a prosztatabetegségekről érdemes nyíltan beszélni, a panaszokat pedig nem szabad elbagatellizálni.
III. Károly brit király 2024-ben azért osztotta meg a nyilvánossággal prosztatával kapcsolatos egészségügyi történetét, hogy felhívja a figyelmet a kivizsgálás fontosságára;
a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás miatt végzett beavatkozást követően nála külön daganatos elváltozást is felfedeztek.
Magyarországon évente több ezer új prosztatarákos esetet regisztrálnak
A Nemzeti Rákregiszter előzetes adatai szerint 2024-ben 5646 új esetet jegyeztek fel. A betegség elsősorban az idősebb férfiakat érinti, és korai felismerés esetén jók a gyógyulás esélyei
Mit érdemes tudni a prosztatáról?
A prosztata gesztenye méretű mirigy, amely a húgyhólyag alatt helyezkedik el, és körülveszi a húgycső kezdeti szakaszát. Az életkor előrehaladtával megnagyobbodik, ami önmagában még nem jelent rákot, sőt, a prosztatarák kezdetben sokszor egyáltalán nem okoz panaszt, ezért a rendszeres orvosi ellenőrzésnek fontos szerepe van.
Kampányok és szűrések hazánkban
Magyarországon a Movember mozgalom évek óta segít abban, hogy a férfiak egészségéről, köztük a prosztatarákról is többet beszéljünk. A kivizsgálás része egy egyszerű vérvétel, amely a PSA nevű anyag szintjét méri, valamint az orvosi vizsgálat. A szűrés szükségességét és gyakoriságát érdemes az életkor és az egyéni kockázatok alapján az orvossal megbeszélni.
A világoskék szalag a prosztatarák elleni küzdelem, a betegségtudatosság és a férfiegészség hivatalos nemzetközi jelképe. A prosztatarák egyik legnagyobb veszélye, hogy kezdetben semmilyen feltűnő tünetet nem okoz. Éppen ezért nem érdemes megvárni, amíg panaszaink lesznek: a rendszeres orvosi ellenőrzés és az egyéni kockázatok ismerete sokat számíthat a korai felismerésben
– mondja Dr. Kovács András, urológus szakorvos.
5 jel, ami prosztatarákra utalhat
Figyelmeztető jel lehet a gyakori éjszakai vizelés, a nehezen induló vagy gyenge vizeletsugár, a sürgető vizelési inger, a vizeletben vagy az ondóban megjelenő vér, illetve a tartós derék-, csípő- vagy combtáji fájdalom. Ezek a tünetek más prosztataproblémák miatt is kialakulhatnak, ezért panasz esetén fontos az orvosi kivizsgálás.
A prosztatarák megelőzése
A rendszeres mozgás, a dohányzás kerülése, az egészséges testsúly és a kiegyensúlyozott étrend nemcsak a prosztata, hanem az egész szervezet számára előnyös. Nincs olyan módszer, amely biztosan megakadályozza a prosztatarák kialakulását, de ezekkel sokat tehetünk az általános egészségünkért.
− magyarázza a szakorvos.
Milyen lelki okai lehetnek a prosztataráknak?
A tudomány jelenlegi állása szerint nincs bizonyíték arra, hogy egy konkrét lelkiállapot, például a stressz, az elfojtott érzelmek vagy egy trauma önmagában prosztatarákot okozna. A diagnózis és a kezelés ugyanakkor komoly lelki megterhelést jelenthet, ezért a lelki támogatásnak is fontos szerepe lehet. A prosztata egészségével kapcsolatban a legfontosabb üzenet: ne várjuk meg, amíg komoly panasz jelentkezik – beszéljünk róla, és figyeljünk magunkra időben.
Adalék a PSA-szűréshez:
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