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férfi egészség

A prosztatarák sokáig észrevétlen maradhat: ezekre a jelekre figyelj

59 perce
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Sokan csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor már panaszokat tapasztalnak. A prosztata világnapja minden év szeptember 15-én emlékeztet arra, hogy a prosztatával kapcsolatos problémákról érdemes időben beszélni, hiszen a korai felismerés sok esetben jelentősen javíthatja a kezelés esélyeit.
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férfi egészségvilágnapprosztatarákszűrésmegelőzésprosztata
  • A prosztatarák korai felismerésének jelentősége
  • Azok a tünetek, amelyekre érdemes odafigyelni
  • A megelőzés, a rendszeres ellenőrzés és az egészséges életmód szerepe

A nemzetközi prosztatanap, avagy a prosztata világnapja minden év szeptember 15-én van. Az Európai Urológiai Társaság által életre hívott kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a prosztata megbetegedéseire – különösen a prosztatarákra – és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára.

A prosztata világnapja alkalmából orvos és páciens, szűrésen
Prosztata világnapja: a prosztata egészségének megőrzése és a prosztatarák megelőzése két fő pillérre épül: a rendszeres urológiai szűrésre és az életmódbeli tényezőkre.
Fotó: SaiArLawKa2 / Shutterstock

Prosztata világnapja: a megelőzés férfikérdés

A prosztata egészsége sok férfi számára kényes téma, pedig a rendszeres odafigyelés akár életet is menthet. A prosztata világnapja többek között arra is felhívja a figyelmet, hogy a prosztatabetegségekről érdemes nyíltan beszélni, a panaszokat pedig nem szabad elbagatellizálni. 

III. Károly brit király 2024-ben azért osztotta meg a nyilvánossággal prosztatával kapcsolatos egészségügyi történetét, hogy felhívja a figyelmet a kivizsgálás fontosságára;

a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás miatt végzett beavatkozást követően nála külön daganatos elváltozást is felfedeztek.

Magyarországon évente több ezer új prosztatarákos esetet regisztrálnak

A Nemzeti Rákregiszter előzetes adatai szerint 2024-ben 5646 új esetet jegyeztek fel. A betegség elsősorban az idősebb férfiakat érinti, és korai felismerés esetén jók a gyógyulás esélyei

Mit érdemes tudni a prosztatáról?

A prosztata gesztenye méretű mirigy, amely a húgyhólyag alatt helyezkedik el, és körülveszi a húgycső kezdeti szakaszát. Az életkor előrehaladtával megnagyobbodik, ami önmagában még nem jelent rákot, sőt, a prosztatarák kezdetben sokszor egyáltalán nem okoz panaszt, ezért a rendszeres orvosi ellenőrzésnek fontos szerepe van.

Kampányok és szűrések hazánkban

Magyarországon a Movember mozgalom évek óta segít abban, hogy a férfiak egészségéről, köztük a prosztatarákról is többet beszéljünk. A kivizsgálás része egy egyszerű vérvétel, amely a PSA nevű anyag szintjét méri, valamint az orvosi vizsgálat. A szűrés szükségességét és gyakoriságát érdemes az életkor és az egyéni kockázatok alapján az orvossal megbeszélni.

A világoskék szalag a prosztatarák elleni küzdelem, a betegségtudatosság és a férfiegészség hivatalos nemzetközi jelképe. A prosztatarák egyik legnagyobb veszélye, hogy kezdetben semmilyen feltűnő tünetet nem okoz. Éppen ezért nem érdemes megvárni, amíg panaszaink lesznek: a rendszeres orvosi ellenőrzés és az egyéni kockázatok ismerete sokat számíthat a korai felismerésben

– mondja Dr. Kovács András, urológus szakorvos.

Prosztata világnapja alkalmából vézett szűrésorvossal, pácienssel
A szűrő vizsgálat mindössze fél percig tart. Nyomó, feszülő vagy vizelési ingerhez hasonló kellemetlen érzést okozhat.
Fotó: SeventyFour / Shutterstock

5 jel, ami prosztatarákra utalhat

Figyelmeztető jel lehet a gyakori éjszakai vizelés, a nehezen induló vagy gyenge vizeletsugár, a sürgető vizelési inger, a vizeletben vagy az ondóban megjelenő vér, illetve a tartós derék-, csípő- vagy combtáji fájdalom. Ezek a tünetek más prosztataproblémák miatt is kialakulhatnak, ezért panasz esetén fontos az orvosi kivizsgálás.

A prosztatarák megelőzése

A rendszeres mozgás, a dohányzás kerülése, az egészséges testsúly és a kiegyensúlyozott étrend nemcsak a prosztata, hanem az egész szervezet számára előnyös. Nincs olyan módszer, amely biztosan megakadályozza a prosztatarák kialakulását, de ezekkel sokat tehetünk az általános egészségünkért.

− magyarázza a szakorvos. 

Milyen lelki okai lehetnek a prosztataráknak?

A tudomány jelenlegi állása szerint nincs bizonyíték arra, hogy egy konkrét lelkiállapot, például a stressz, az elfojtott érzelmek vagy egy trauma önmagában prosztatarákot okozna. A diagnózis és a kezelés ugyanakkor komoly lelki megterhelést jelenthet, ezért a lelki támogatásnak is fontos szerepe lehet. A prosztata egészségével kapcsolatban a legfontosabb üzenet: ne várjuk meg, amíg komoly panasz jelentkezik – beszéljünk róla, és figyeljünk magunkra időben.

Adalék a PSA-szűréshez:

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