Napi néhány percen múlhat csak, hogy rákos leszel-e – Erre érdemes figyelned

Rengetegszer hallottuk már, hogy az egészség fenntartásához elengedhetetlen a rendszeres testmozgás. Egy, a BMC Medicine folyóiratban megjelent új kutatás eredményei azonban feltárták, hogy eddig nem sejtett mértékben függ össze a mozgás a rák kialakulásával. Mint kiderült, már az is 15 százalékkal növelheti valamely daganatos megbetegedés kialakulásának kockázatát, ha csak napi néhány perccel csökken az intenzív testmozgás.

Eddig nem ismert összefüggést tárt fel egy új kutatás a testmozgás és a rák kialakulása között. Fotó: 123RF

A mozgás intenzitásától függ a rák kialakulása

Az új kutatásban tüzetesen megvizsgálták az emberek életmódját, majd azt modellezték, hogy függ össze a mozgás és annak intenzitása a rákos megbetegedések kialakulásának kockázatával. Az elemzés összesen 59 ezer 218 főt érintett, akiknek több mint fele nő volt, és akiknek az átlagéletkora 61,7 év körül alakult. Az alanyok életét nyolc éven át követték, ez idő alatt 2 ezer 385 rákos megbetegedés fordult elő. Az okok feltárásának céljával a kutatók olyan tényezőket vizsgáltak, mint az alvással töltött idő, az ülő életmód, az állás, valamint a mozgás jelenléte és intenzitása.

A vizsgálatok és elemzések során megállapították, hogy minél többet mozogtak az emberek, annál alacsonyabb volt a rák kialakulásának kockázata. Ha például 15 perc alvást vagy ülő tevékenységet felcseréltek 15 perc mozgással, a daganatos megbetegedés kialakulásának esélye máris 2 százalékkal csökkent.

Ezzel szemben ha 30 perc mozgást 30 perc ülő tevékenységgel cseréltek fel, akkor 8, ha alvással, akkor 7 százalékkal nőtt a rák kialakulásának kockázata.

„Azt is vizsgáltuk, mi történhet, ha az aktív életmódot folytató emberek csökkentik a fizikai aktivitásuk szintjét, és azt találtuk, hogy ilyen esetben nagyobb rák kockázattal szembesülnek. Elméleti modellezés alapján kimutattuk, hogy már napi két-három perc intenzív tevékenység – például a busz után futás – elvesztése és annak üléssel, alvással vagy könnyű tevékenységgel való felváltása is növeli a rák kialakulásának kockázatát” – magyarázta dr. John Mitchell, a tanulmány vezető szerzője.