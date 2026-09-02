Kiderült: ettől az egyetlen hozzávalótól lesz tökéletesen krémes a rántotta

A rántotta egyszerű ételnek tűnik, mégis könnyű elrontani: ha túl magas hőfokon vagy túl sokáig sütjük, száraz és gumis lehet. A tökéletesen puha, krémes állaghoz alacsony hőfok és megfelelő időzítés szükséges. A tojást ráadásul még azelőtt érdemes levenni a tűzről, hogy teljesen elkészülne, mert a serpenyőben maradt hő tovább süt rajta. Anne Wolf séf és gasztronómiai újságíró szerint azonban egy egyszerű alapanyaggal még finomabbá tehetjük a reggeli rántottát: a ghível.

Az isteni rántotta titka: a ghí. Fotó: E Adi Setiawan / Shutterstock

A ghí a tisztított vaj egyik formája, amelyet főként az indiai, közel-keleti és dél-ázsiai konyhában használnak. Elkészítése során eltávolítják belőle a vizet és a tej szilárd részeit, így egy gazdag ízű vajzsír marad vissza. Magas füstpontjának köszönhetően sütéshez is kiváló, miközben jellegzetes, enyhén diós ízt ad az ételeknek.

Wolf szerint a tisztított vaj és a barnított vaj sem nyújt olyan tökéletes eredményt, mint a ghí.

A tisztított vaj eljuttat valameddig, hiszen gazdag zsiradék, amely nem ég meg könnyen. A barnított vaj ízt ad, de ha egy forró serpenyőben újra megpirítjuk, már könnyen megjelenhet az égett, kesernyés íz . A ghí megtalálja az arany középutat. Egyesíti a tisztított vaj előnyeit a barnított vaj intenzív ízével, és ez a legegyszerűbb módja annak, hogy feldobjuk a reggeli tojást.

Rántotta ghível: így készül

A ghís rántottához a serpenyőt először forrósítsuk fel, majd adjunk hozzá annyi ghít, hogy vékonyan bevonja az alját. Ezután a felvert, ízlés szerint tejszínnel vagy crème fraîche-sel kiegészített tojást a megszokott módon süssük meg.

A szakértő szerint a végeredmény krémesebb, gazdagabb és ízletesebb lesz miután a ghí akár 251 Celsius-fokos hőmérsékletet is elvisel, írja a Mirror.