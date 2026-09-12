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reggeli rutin

Itt az örök élet titka: ez a 10 perces reggeli rutin sokat segíthet

6 perce
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Mindössze tíz percet szán Kien Vuu orvos és longevity-szakértő arra, hogy tudatosan indítsa a napját. Öt lépésből álló reggeli rutinjában a folyadékpótlás, a mozgás, a légzőgyakorlat és a rövid meditáció is helyet kap.
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reggeli rutinegészségtippek-tanácsokhosszú élet

Kien Vuu szerint egy jól kialakított reggeli rutin egyszerre támogathatja a fizikai, mentális, érzelmi és társas jóllétet. Az orvos, szerző és TED-előadó korábban a Kaliforniai Egyetemen (UCLA) dolgozott, később pedig többek között a táplálkozás-, teljesítmény- és hosszúélet-orvoslásra szakosodott.

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A reggeli rutinba beépített testmozgás és légzőgyakorlatok kedvező hatással lehetnek a szervezet működésére és a közérzetre (A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash 

A Business Insidernek korábban arról beszélt, hogy minden reggel tíz percet szán egy ötlépéses rutinra. Ezzel az általa az egészség öt pillérének nevezett területeket – a fizikai, mentális, érzelmi és társas egészséget, valamint az életcél megélését – igyekszik támogatni.

Miből áll a reggeli rutinja?

A szakértő programja öt egyszerű részből épül fel, amelyekhez nincs szükség hosszú edzésre vagy különleges felszerelésre.

  • Citromos víz – 1 perc: Vuu egy nagy pohár citromos vízzel kezdi a napot, amelyhez elektrolitokat vagy ásványi sót is ad.
  • Reggeli napfény – 1 perc: amikor lehetősége van rá, reggel napfény éri az arcát és a bőrét. Ez a szervezet természetes alvás-ébrenlét ritmusának szabályozásában játszhat szerepet.
  • Csikung (qigong) és burpee – 5 perc: rövid csikunggyakorlatokat végez, majd tíz-tizenöt burpee-val emeli meg a pulzusát.

Mi az a csikung?

A csikung Kínából származó mozgás- és légzésgyakorlatok összefoglaló neve. A gyakorlatok általában lassú, tudatos mozdulatokat, légzéstechnikákat és koncentrációt kapcsolnak össze.

  • Légzőgyakorlat – 2–3 perc: különböző légzéstechnikákkal igyekszik javítani a koncentrációját és csökkenteni a stresszt.
  • Hálameditáció – 1 perc: a program végén azokra a dolgokra összpontosít, amelyekért hálás.

Miért lehet fontos a reggeli napfény?

A reggeli természetes fény fontos jelzés a szervezet belső órája számára. Vuu ezért lehetőség szerint már a nap elején napfénynek teszi ki magát. Véleménye szerint ez hozzájárulhat a természetes alvás-ébrenlét ritmus támogatásához és az energiaszint szabályozásához.

A rutin első lépéseként ugyanakkor a folyadékpótlásra figyel. Egy nagy pohár citromos vizet iszik, amelyhez elektrolitokat vagy ásványi sót ad. Elmondása szerint ezzel a folyadékbevitel mellett további ásványi anyagokat is juttat a szervezetébe.

A tízperces program leghosszabb részét a mozgás teszi ki. Vuu először csikunggyakorlatokat végez: többek között rugózó mozdulatokat, valamint a felsőtest jobbra-balra fordításával járó gyakorlatot. Ezt tíz-tizenöt burpee követi. Ennél a gyakorlatnál a guggolás, a fekvőtámasz és a felugrás kapcsolódik össze egy folyamatos mozdulatsorrá.

Vuu szerint már néhány perc intenzívebb mozgás is elegendő lehet ahhoz, hogy energikusabban kezdje a napot. Rövid mozgásos szakaszok a koncentrációra is kedvezően hathatnak, különösen akkor, ha a pulzusszám is megemelkedik.

Hogyan végezhető el a 4-7-8-as légzőgyakorlat?

A mozgás után Vuu két-három percet fordít légzőgyakorlatokra. Többféle technikát alkalmaz, az egyik ismert módszer a 4-7-8-as légzés.

Ennek menete:

  • négy másodpercig tartó belégzés az orron keresztül;
  • a levegő bent tartása hét másodpercig;
  • nyolc másodpercig tartó kilégzés a szájon keresztül;
  • a folyamat legfeljebb négyszeri megismétlése.

A légzőgyakorlatok célja elsősorban a stressz csökkentése és a figyelem összpontosítása.

Vuu az utolsó percet hálameditációra fordítja. Ilyenkor tudatosan azokra a dolgokra összpontosít, amelyekért hálás az életében.

Az orvos elmondása szerint korábban ő maga sem tulajdonított nagy jelentőséget ennek a gyakorlatnak, mert inkább a következő céljaira és feladataira koncentrált. Később azonban a hála tudatos megélését is beépítette mindennapjaiba.

Vuu szerint a hála érzése kedvező biokémiai folyamatokkal járhat együtt. A kutatások valóban összefüggésbe hozzák a hála gyakorlását a mentális jólléttel, ugyanakkor az ilyen gyakorlatok élettartamot növelő hatását nem lehet önmagában bizonyítottnak tekinteni – írja a Focus.

Mit jelent a longevity?

A longevity megközelítésének célja nem pusztán a minél hosszabb élet, hanem az egészségben eltöltött évek számának növelése is. A hosszú távú egészség szempontjából a kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres mozgás, a megfelelő alvás és a társas kapcsolatok fenntartása egyaránt fontos tényező.

Mit tehetünk még a hosszú és egészséges életért?

A hosszú és egészséges életet egyetlen rövid reggeli szokás önmagában nem garantálja. A klasszikus életmódbeli ajánlások több, egymással összefüggő területre helyezik a hangsúlyt. Ezek közé tartozik a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, a kiegyensúlyozott étrend, a rendszeres testmozgás, a társas kapcsolatok ápolása, valamint a tartós stressz mérséklése.

A dohányzás kerülése és az alkoholfogyasztás visszaszorítása szintén fontos szerepet játszik az egészség megőrzésében.

 

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