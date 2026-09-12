Itt az örök élet titka: ez a 10 perces reggeli rutin sokat segíthet

Kien Vuu szerint egy jól kialakított reggeli rutin egyszerre támogathatja a fizikai, mentális, érzelmi és társas jóllétet. Az orvos, szerző és TED-előadó korábban a Kaliforniai Egyetemen (UCLA) dolgozott, később pedig többek között a táplálkozás-, teljesítmény- és hosszúélet-orvoslásra szakosodott.

A reggeli rutinba beépített testmozgás és légzőgyakorlatok kedvező hatással lehetnek a szervezet működésére és a közérzetre (A kép illusztráció)

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A Business Insidernek korábban arról beszélt, hogy minden reggel tíz percet szán egy ötlépéses rutinra. Ezzel az általa az egészség öt pillérének nevezett területeket – a fizikai, mentális, érzelmi és társas egészséget, valamint az életcél megélését – igyekszik támogatni.

Miből áll a reggeli rutinja?

A szakértő programja öt egyszerű részből épül fel, amelyekhez nincs szükség hosszú edzésre vagy különleges felszerelésre.

Citromos víz – 1 perc: Vuu egy nagy pohár citromos vízzel kezdi a napot, amelyhez elektrolitokat vagy ásványi sót is ad.

Reggeli napfény – 1 perc: amikor lehetősége van rá, reggel napfény éri az arcát és a bőrét. Ez a szervezet természetes alvás-ébrenlét ritmusának szabályozásában játszhat szerepet.

Csikung (qigong) és burpee – 5 perc: rövid csikunggyakorlatokat végez, majd tíz-tizenöt burpee-val emeli meg a pulzusát.

Légzőgyakorlat – 2–3 perc: különböző légzéstechnikákkal igyekszik javítani a koncentrációját és csökkenteni a stresszt.

Hálameditáció – 1 perc: a program végén azokra a dolgokra összpontosít, amelyekért hálás.

Miért lehet fontos a reggeli napfény?

A reggeli természetes fény fontos jelzés a szervezet belső órája számára. Vuu ezért lehetőség szerint már a nap elején napfénynek teszi ki magát. Véleménye szerint ez hozzájárulhat a természetes alvás-ébrenlét ritmus támogatásához és az energiaszint szabályozásához.

A rutin első lépéseként ugyanakkor a folyadékpótlásra figyel. Egy nagy pohár citromos vizet iszik, amelyhez elektrolitokat vagy ásványi sót ad. Elmondása szerint ezzel a folyadékbevitel mellett további ásványi anyagokat is juttat a szervezetébe.

A tízperces program leghosszabb részét a mozgás teszi ki. Vuu először csikunggyakorlatokat végez: többek között rugózó mozdulatokat, valamint a felsőtest jobbra-balra fordításával járó gyakorlatot. Ezt tíz-tizenöt burpee követi. Ennél a gyakorlatnál a guggolás, a fekvőtámasz és a felugrás kapcsolódik össze egy folyamatos mozdulatsorrá.