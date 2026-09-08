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mesterségek

Mit csinált a molnár és mit a kádár? Mennyire ismered a régi szakmákat? KVÍZ

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A régmúlt foglalkozásai mai szemmel kissé bizarrnak tűnhetnek, de talán a mostaniak is idejétmúltnak érződnek 10 év múlva. Te mennyire vagy képben a régi szakmákkal és elnevezésükkel?
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mesterségeknépi kézművességkvízkézművességszakma
  • Az iparosodás és a technológiai fejlődés miatt számos régi szakma háttérbe szorult
  • A régi mesterségek a kézi munkára, a tapasztalatra és a generációkon át öröklődő tudásra épültek
  • Teszteld magad kvízünkkel! Mennyit tudsz a régi foglálkozásokról?

Az iparosodás, a gyári tömegtermelés és a technológia gyorsuló fejlődése miatt egyes foglalkozások az idők során fokozatosan elveszítették gazdasági jelentőségüket. Pedig a régi szakmák és elfeledett népi mesterségek a múltunk értékes szegmensei. Egy olyan kort idéznek, ahol az emberi kéz munkája, a türelem és a generációkon át öröklődő tudás határozta meg a mindennapokat.

Régi szakmák és amik még megmaradtak közülük: kerámiatál-készítés.
A régi szakmák, amelyek a gépesítés és a modern kor eljöttével eltűntek.
Fotó: Kathy Matsunami / Shutterstock

Régi szakmák, generációs tudás

Az egyedi, személyre szabott és javítható tárgyak helyét átvették az egyszer használatos, eldobható termékek. Amikor egy régi mester – legyen az kádár, csizmadia vagy fazekas – készített valamit, abba nemcsak az anyagot, hanem a saját idejét és személyiségét is belegyúrta. A tárgyaknak történetük volt, és generációkat szolgáltak ki.

A régi szakmák eltűnésével valami nagyon fontosat veszítettünk el: a kapcsolatot a készítő és a használó között. Talán éppen ezért érezzük ma a nosztalgiát a kézműves termékek iránt.

Szerencsére ma az egyedi, kézzel készített ruhák és kiegészítők reneszánszukat élik: újra hódítanak a nagyszüleink korát idéző ékszerek, antik étkészletek vagy ruhadarabok.  Lehetséges, hogy pont azért vonzódunk ezekhez a darabokhoz, mert tudat alatt érezzük a régi, letűnt szakmák hiányát, és a rohanó mindennapokban valami lassabbra és személyesebbre vágyunk.

Most pedig tedd próbára magad a kvízünkkel! Mennyire vagy képben a régi szakmákkal?  

 

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Mit csinált a vízimolnár?

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