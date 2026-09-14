Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump bejelentette: Oroszország és Ukrajna megállapodott

belföldi utazás

Szkíta fejedelmi sír és elfeledett templomrom: különleges időutazás Tolna vármegyében

29 perce
Olvasási idő: 9 perc
A góikus stílusú somolyi templomrom Regöly mellett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Tolna vármegye egyik leghangulatosabb szegletében évezredes rejtélyek és háborítatlan természet várja az utazókat. Érdemes útnak indulni a Kapos és a Koppány patak összefolyásához, ahol Regöly látnivalói tökéletes kikapcsolódást nyújtanak a történelem és a madárvilág szerelmeseinek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
belföldi utazásszkítákTolna vármegyeRegöly
  • A Kapos és Koppány patak találkozásánál fekvő Regöly területe már a bronzkortól kezdve lakott volt.
  • A Pacsmagi-tavak nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyként védett vízimadaraknak ad otthont.
  • A faluban szkíta kori kurgán, középkori templomrom és az Újszkítia kísérleti régészeti park várja a látogatókat.

A Siófok és Szekszárd között, nagyjából félúton található Regöly stratégiai fekvése miatt már a történelem előtti időktől kezdve lakott hely volt. A környék lankás pannon dombjai, a folyók tágas medencéje és a gazdag vadászmezők számos egymásra épülő kultúrának adtak otthont az évszázadok során. A Tamásitól mindössze 15 kilométerre található falu egy hatalmas, késő bronzkori, majd kelta földvárra épült, így Regöly ma a La Tène-kultúra leggazdagabb magyarországi lelőhelyének tekinthető. Ez a kivételes örökség és a környező táj egyedülálló hangulatot teremt a látogatók számára. Regöly látnivalói nemcsak a régmúlt emlékeit idézik fel, hanem közvetlen kapcsolatot teremtenek a természettel is.

Regöly látnivalói Tolna vármegye dombos vidékén találhatók.
Regöly látnivalói - természeti és kulturális - a Tolna vármegyei szelíd lankák között bújnak meg.
Fotó: Shutterstock

Melyek Regöly látnivalói, amiket mindenképp érdemes felkeresned?

A település határában terül el a Pacsmagi-tavak Természetvédelmi Terület, amely a Koppány patak felduzzasztásával jött létre. A 487 hektáros tórendszert 1990-ben nyilvánították országos jelentőségű természetvédelmi területté, 1997 óta pedig nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyként tartják számon hazánk Ramsari területeinek egyikeként.

Bajuszos csérek a Pacsmagi-tavak Természetvédelmi Területen.
Pihenő bajuszos csérek a Pacsmagi-tavak Természetvédelmi Terület egyik tavában.
Fotó: Shutterstock

A vízimadár-paradicsom számos védett fajnak ad otthont, amelyek közül a legjelentősebb a fehér kócsag. A halastavak védelmi státuszuk miatt engedéllyel és kísérővel látogathatók, a belépőt a területileg illetékes természetvédelmi hatóságtól szerezheted be. 

Középkori emlékek

A 65-ös útról Regöly felé kanyarodva, Tamási irányában a szántóföld közepén egy magányos falcsonk vonja magára a figyelmet. Ez a festői rom a XIV. századi Somoly falu templomának maradványa. A település neve a som gyümölcsnévből ered, míg a Somoly forma a XVII. században jelenhetett meg az akkori rác lakosság nyelvhasználata révén. A faluról az első írásos említés 1389-ből származik, amikor Zsigmond király Újlaki Kont Miklós nádor fiát iktattatta a birtokba, később pedig az ozorai kastély urának, Ozorai Pipo főkincstartó tulajdonába került.

A gótikus stílusú somolyi templom építését a XV. századra teszik a szakemberek. A török hódoltság idején a magyar lakosság elmenekült, a tizenöt éves háború során pedig a falu végleg elpusztult. 

A somolyi templomrom Regöly mellett.
A gótikus stílusú somolyi templomrom Regöly mellett.
Fotó: Wikipedia

Bár a XVII–XVIII. század fordulójára elnéptelenedett település határait 1715-ben Esterházy József gróf Regölyhöz csatolta, az 1721-es egyházlátogatási jegyzőkönyv már csak a romos épületet említi, amelynek védőszentje addigra régen feledésbe merült. A templom körüli földekből még ma is előbukkannak középkori edénytörmelékek.

Római katolikus templom Regölyben.
A jelenlegi római katolikus templom a faluban.
Fotó: Wikipedia

Szkíta kurgán és kísérleti régészet

A település egyik legkülönlegesebb régészeti emléke az i. e. VII. század második felére datálható szkíta kori halomsír. A közösség vezetőjének temetésekor egy 13x13 méteres gerendaépületet emeltek a rítusokhoz, majd agyagos földdel körbehordták, rituálisan felgyújtották, és végül egy 60 méter átmérőjű, hatalmas kurgánt emeltek fölé. A szerkezet párhuzamai Kazahsztánig nyúlnak vissza, a feltárás során előkerült pikkelypáncél-lemezek és lovas kantárelemek is a keleti gyökereket igazolják. A presztízstárgyak és etruszk hatású kerámiák mellett egy alig négy centiméteres, faragott Janus-ábrázolás is előkerült, amely feltehetően a világ legrégebbi ismert emléke a kétarcú istenről.

Regölytől keletre, egy ártéri domb körül terül el az Újszkítia néven ismert kísérleti régészeti telep és életmód-rekonstrukció. Itt kézzelfogható módon elevenednek meg a történelemkönyvek lapjai: ősi háztípusok, műhelyek, eszközök és kerámiák tekinthetők meg. A telepen belső-ázsiai és ősi magyar lófajtákat tartanak ridegtartásban, így a nomád szállások mellett a korabeli harcmodort és lótartást is megismerheted. Az előzetes bejelentkezéssel, de egész évben látogatható helyszínen kipróbálhatod az ősi tűzgyújtást, a kő- és csonteszközök készítését, az íjászatot vagy akár a kézzel történő halfogást is.

Nézd meg a videót is Regöly látnivalóiról:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!