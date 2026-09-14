Szkíta fejedelmi sír és elfeledett templomrom: különleges időutazás Tolna vármegyében

- A Kapos és Koppány patak találkozásánál fekvő Regöly területe már a bronzkortól kezdve lakott volt.
- A Pacsmagi-tavak nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyként védett vízimadaraknak ad otthont.
- A faluban szkíta kori kurgán, középkori templomrom és az Újszkítia kísérleti régészeti park várja a látogatókat.
A Siófok és Szekszárd között, nagyjából félúton található Regöly stratégiai fekvése miatt már a történelem előtti időktől kezdve lakott hely volt. A környék lankás pannon dombjai, a folyók tágas medencéje és a gazdag vadászmezők számos egymásra épülő kultúrának adtak otthont az évszázadok során. A Tamásitól mindössze 15 kilométerre található falu egy hatalmas, késő bronzkori, majd kelta földvárra épült, így Regöly ma a La Tène-kultúra leggazdagabb magyarországi lelőhelyének tekinthető. Ez a kivételes örökség és a környező táj egyedülálló hangulatot teremt a látogatók számára. Regöly látnivalói nemcsak a régmúlt emlékeit idézik fel, hanem közvetlen kapcsolatot teremtenek a természettel is.
Melyek Regöly látnivalói, amiket mindenképp érdemes felkeresned?
A település határában terül el a Pacsmagi-tavak Természetvédelmi Terület, amely a Koppány patak felduzzasztásával jött létre. A 487 hektáros tórendszert 1990-ben nyilvánították országos jelentőségű természetvédelmi területté, 1997 óta pedig nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyként tartják számon hazánk Ramsari területeinek egyikeként.
A vízimadár-paradicsom számos védett fajnak ad otthont, amelyek közül a legjelentősebb a fehér kócsag. A halastavak védelmi státuszuk miatt engedéllyel és kísérővel látogathatók, a belépőt a területileg illetékes természetvédelmi hatóságtól szerezheted be.
Középkori emlékek
A 65-ös útról Regöly felé kanyarodva, Tamási irányában a szántóföld közepén egy magányos falcsonk vonja magára a figyelmet. Ez a festői rom a XIV. századi Somoly falu templomának maradványa. A település neve a som gyümölcsnévből ered, míg a Somoly forma a XVII. században jelenhetett meg az akkori rác lakosság nyelvhasználata révén. A faluról az első írásos említés 1389-ből származik, amikor Zsigmond király Újlaki Kont Miklós nádor fiát iktattatta a birtokba, később pedig az ozorai kastély urának, Ozorai Pipo főkincstartó tulajdonába került.
A gótikus stílusú somolyi templom építését a XV. századra teszik a szakemberek. A török hódoltság idején a magyar lakosság elmenekült, a tizenöt éves háború során pedig a falu végleg elpusztult.
Bár a XVII–XVIII. század fordulójára elnéptelenedett település határait 1715-ben Esterházy József gróf Regölyhöz csatolta, az 1721-es egyházlátogatási jegyzőkönyv már csak a romos épületet említi, amelynek védőszentje addigra régen feledésbe merült. A templom körüli földekből még ma is előbukkannak középkori edénytörmelékek.
Szkíta kurgán és kísérleti régészet
A település egyik legkülönlegesebb régészeti emléke az i. e. VII. század második felére datálható szkíta kori halomsír. A közösség vezetőjének temetésekor egy 13x13 méteres gerendaépületet emeltek a rítusokhoz, majd agyagos földdel körbehordták, rituálisan felgyújtották, és végül egy 60 méter átmérőjű, hatalmas kurgánt emeltek fölé. A szerkezet párhuzamai Kazahsztánig nyúlnak vissza, a feltárás során előkerült pikkelypáncél-lemezek és lovas kantárelemek is a keleti gyökereket igazolják. A presztízstárgyak és etruszk hatású kerámiák mellett egy alig négy centiméteres, faragott Janus-ábrázolás is előkerült, amely feltehetően a világ legrégebbi ismert emléke a kétarcú istenről.
Regölytől keletre, egy ártéri domb körül terül el az Újszkítia néven ismert kísérleti régészeti telep és életmód-rekonstrukció. Itt kézzelfogható módon elevenednek meg a történelemkönyvek lapjai: ősi háztípusok, műhelyek, eszközök és kerámiák tekinthetők meg. A telepen belső-ázsiai és ősi magyar lófajtákat tartanak ridegtartásban, így a nomád szállások mellett a korabeli harcmodort és lótartást is megismerheted. Az előzetes bejelentkezéssel, de egész évben látogatható helyszínen kipróbálhatod az ősi tűzgyújtást, a kő- és csonteszközök készítését, az íjászatot vagy akár a kézzel történő halfogást is.
Nézd meg a videót is Regöly látnivalóiról:
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