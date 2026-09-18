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életveszély

Tilos és veszélyes ez a mozdulat a repülőn: az életedbe is kerülhet

1 órája
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Végre feljutsz a gépre, már csak néhány órára vagy a vágyott úti célodtól, és már előre lelkesedsz, amiért kikapcsolódhatsz a napi mókuskerékből. Egy picit elkalandozol, az okostelefonod véletlenül kicsúszik a kezedből, és a repülő ülései között landol. Persze, hogy azonnal utánanyúlsz, hogy felvedd. De ne mozdulj! Semmit ne csinálj, különben sok embernek eshet baja!
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életveszélyrepülőgéplítiumionokostelefonok
  • Ha a telefonod az ülés közé esik, ne nyúlj utána reflexből, mert életveszélyes lehet.
  • A lítium-ion akkumulátor miatt az egész utazást veszélyeztetheted.
  • Ilyen helyzetben mindig a légiutas-kísérő segítségét kérd.

Bármi leesik, teljesen magától értetődő, hogy utánanyúlunk, hogy felvegyük. Így teszünk akkor is, ha az okostelefonunk esik le, vagy repülőn csúszik az ülések közé, pláne, ha kütyüfüggők vagyunk. Csakhogy ez az a pillanat, amikor maradj mozdulatlan!

Repülő és szelfiző lány - az okostelefon-használatot legjobb redukálni
Repülő és okostelefon: a legveszélyesebb, amikor a telefon becsúszik az ülésmechanizmus közé.
Fotó: Kostiantyn Voitenko / Shutterstock

 

Miért veszélyes, ha a repülőn az ülések közé vagy alá esik a telefonod?

A repülőgép üléseiben bonyolult mozgó alkatrészek, sínek és elektromos berendezés találhatók, amelyek főleg az ülés állításáért felelősek. Ezek között benyúlkálni azért veszélyes, mert az okostelefon vagy a power bank lítium-ion akkumulátorral működik. 

Ugye nem akarod, hogy lángra kapjon az egész repülőgép?

Amikor egy lítium-ion akkumulátorral működő eszköz sérül, beindulhat az ún. hőmegfutás, ami röviden azt jelenti, hogy az akkumulátor felmelegszik, a hő hatására további kémiai reakciók indulnak be, amelyek még több hőt termelnek. 

Az eszköz lángra kaphat, ami repülőgép fedélzetén különösen veszélyes. Az elmúlt években több olyan eset is történt, amikor egy túlmelegedő vagy sérült akkumulátor miatt kellett kényszerleszállást végezni.

Mit tegyél a repülőn, ha már leesett a telefonod?

Soha ne próbáld meg egyedül kihalászni az eszközt. Kérd a légiutas-kísérő segítségét, mert ő ismeri az adott repülőgéptípus üléseinek felépítését. Speciális képzést kaptak az ilyen helyzetek kezelésére, és rendelkeznek olyan hőálló tárolókkal, amelyekkel megakadályozható a nagyobb baj. Azt is jelezd, ha eleve sérült okostelefonnal szálltál fel a gépre.

Az óvatosság rengeteget számít. Lehet, hogy nem tudsz élni a telefonod nélkül, de hidd el, akkor sem fogsz túl sokáig élni, ha az ülések között matatsz. 

Adalék a lítium-ionos eszközökhöz:

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