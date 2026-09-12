Te melyikben ültél? Retró autók, amelyek egy pillanat alatt visszarepítenek a fiatalságodba – galéria

Volt idő, amikor egy magyar parkoló egészen másképp festett, mint manapság. Trabantok sorakoztak egymás mellett, közöttük egy-egy Wartburg, Lada, Škoda vagy Polski Fiat, és már messziről meg lehetett mondani a motor hangjából, melyik közeledik. Nézd meg a retró autókról készült összeállításunkat!

Retró autók Magyarországon: Trabant, Wartburg, Lada és társaik Forrás: Fortepan

Retró autók Magyarországon: Trabant, Wartburg, Lada és társaik

Ha ezekben az évtizedekben tanultál vezetni, valószínűleg arra is emlékszel, hogy az autó jóval több volt egyszerű közlekedési eszköznél. Sokan éveket vártak rá, hétvégén pedig előkerült a szerszámosláda: amit lehetett, otthon javítottak, állítottak és bütyköltek.

A Trabant jellegzetes pöfögése, a kétütemű Wartburg összetéveszthetetlen hangja, a Zsiguli ajtajának csapódása vagy egy hosszú balatoni út lehúzott ablakkal – apró emlékek, amelyek egy egész korszakot képesek visszahozni.

Összegyűjtöttünk néhány fotót azokból az időkből, amikor még egészen más autók uralták a magyar utakat. Nézd végig a galériát, és idézd fel velünk a régi utak hangulatát!