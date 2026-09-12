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retró

Te melyikben ültél? Retró autók, amelyek egy pillanat alatt visszarepítenek a fiatalságodba – galéria

49 perce
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Volt, amelyikre éveket kellett várni, másikat hétvégéről hétvégére bütyköltünk, mégis büszkén ültünk a volán mögé. A régi magyar utak autóihoz történetek, családi kirándulások és felejthetetlen élmények kötődnek. Vajon te hányat ismersz fel közülük?
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retrófiatalsággalériaautók

Volt idő, amikor egy magyar parkoló egészen másképp festett, mint manapság. Trabantok sorakoztak egymás mellett, közöttük egy-egy Wartburg, Lada, Škoda vagy Polski Fiat, és már messziről meg lehetett mondani a motor hangjából, melyik közeledik. Nézd meg a retró autókról készült összeállításunkat!

Retró autók Magyarországon: Trabant, Wartburg, Lada és társaik
Retró autók Magyarországon: Trabant, Wartburg, Lada és társaik Forrás: Fortepan

Retró autók Magyarországon: Trabant, Wartburg, Lada és társaik

Ha ezekben az évtizedekben tanultál vezetni, valószínűleg arra is emlékszel, hogy az autó jóval több volt egyszerű közlekedési eszköznél. Sokan éveket vártak rá, hétvégén pedig előkerült a szerszámosláda: amit lehetett, otthon javítottak, állítottak és bütyköltek.

A Trabant jellegzetes pöfögése, a kétütemű Wartburg összetéveszthetetlen hangja, a Zsiguli ajtajának csapódása vagy egy hosszú balatoni út lehúzott ablakkal – apró emlékek, amelyek egy egész korszakot képesek visszahozni.

Összegyűjtöttünk néhány fotót azokból az időkből, amikor még egészen más autók uralták a magyar utakat. Nézd végig a galériát, és idézd fel velünk a régi utak hangulatát!

Galéria: Ha ezeket az autókat felismered, biztosan van pár jó történeted – retró autók, amelyekkel egykor tele voltak a magyar utak
Fotó: Fortepan
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Ha ezeket az autókat felismered, biztosan van pár jó történeted – retró autók, amelyekkel egykor tele voltak a magyar utak

 

Te melyiket vezetted közülük? És melyikbe ülnél vissza akár már holnap?

 

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