Retró édesség kvíz: emlékszel még a régi finomságokra?

A régi édességeknek különleges képességük van: elég meglátni egy ismerős csomagolást vagy meghallani egy rég elfeledett nevet, és máris előjönnek a gyerekkori emlékek. Az iskolai büfé, a sarki kisbolt, a nagyszülőknél rejtegetett édességesdoboz vagy a nyári vakáció alatt kapott zsebpénz – sokak számára ezekhez a pillanatokhoz egy-egy jellegzetes íz is hozzátartozik. Ezért hoztunk egy retró kvízt az édesszájúaknak.

Retró kvízünkben visszarepülhetsz az édes emlékekbe.

Retró kvíz az édességekről

Volt idő, amikor néhány forinttal a zsebünkben is komoly dilemmát okozott, mit válasszunk az édességespolcról. Sport szelet legyen, vagy inkább egy zacskó Dunakavics? Esetleg Francia drazsé, amelyből az ember mindig megfogadta, hogy csak néhány szemet eszik, aztán valahogy mégis kiürült az egész zacskó?

A választék persze egészen más volt, mint napjainkban. Nem sorakozott több tucat különböző csokoládé és cukorka a polcokon, néhány termék azonban olyan népszerűvé vált, hogy generációk nőttek fel rajta. Akadt köztük csokoládé, ostya, drazsé, keménycukorka, sőt olyan furcsa finomság is, amely fagylaltnak nézett ki, pedig egyáltalán nem volt az.

Azóta sok minden megváltozott. Egyes régi kedvencek eltűntek, mások átalakultak, jó néhány klasszikus azonban még ma is ott lapul a boltok polcain. És bár lehet, hogy az ízükre tökéletesen emlékszünk, vajon azt is tudjuk, mi volt bennük, honnan kapták a nevüket, vagy mi tette őket különlegessé?

Most hét legendás retró édesség következik. Lesz olyan kérdés, amelyre szinte gondolkodás nélkül rávágod a választ, de néhány feladványnál könnyen kiderülhet, hogy az emlékezet bizony meg tud tréfálni.

Jöjjön a retró édesség kvíz – lássuk, sikerül-e megszerezned mind a 7 pontot!