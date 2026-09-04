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Magyar Televízió

Retró kvíz: emlékszel még a legendás magyar műsorvezetőkre? Felismered ki látható a képen?

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A régi tévés arcokat ma is sokan azonnal felismerik, de vajon mind a hét legendás műsorvezetőre emlékszel? Teszteld a tudásod retró kvízünkkel, és derítsd ki, hányat ismersz fel közülük!
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Magyar TelevízióAntal Imrebemondónőretro kvízekKudlik JúliaVitray Tamás

Volt idő, amikor a televíziózásnak egészen más hangulata volt. A szocializmusban nem volt több száz tv-csatorna, nem válogathattunk bármikor filmek és sorozatok között, és az internet sem kínált azonnali szórakozást. Ha megszólalt a tévé, és feltűnt a képernyőn egy-egy jól ismert műsorvezető, sokan már a hangjáról vagy a jellegzetes megjelenéséről tudták, ki következik. Ezért hoztunk egy retró kvízt, ami visszarepít a televíziózás hőskorába. 

Takács Marika magyar bemondó is szerepel a retró kvízben
Retró kvízünkben a legendás magyar bemondókról lesz szó. 
Fotó: wikipedia

Retró kvíz a magyar televíziózás kiemelkedő alakjairól

Például Kudlik Júlia, Vitray Tamás vagy Antal Imre neve egy egész generáció számára jelentett biztos pontot a televízióban. Vetélkedők, magazinműsorok, szórakoztató programok és emlékezetes beszélgetések fűződnek hozzájuk, sokuk pedig évtizedeken keresztül volt jelen a magyar képernyőn.

De vajon ennyi év után is felismered őket egy régi fotón? Most elővettünk hét ikonikus tévés arcot, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire jó a memóriád. Nézd meg alaposan a képeket, és tippeld meg, ki látható rajtuk! Vajon sikerül mind a hét legendás műsorvezetőt felismerned?

Készen állsz, jöhet a kvíz?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Ki látható a képen? A legendás televíziós személyiség neve évtizedeken át összeforrt a magyar tévézéssel.

Emlékszel még az ikonikus Delta című műsorra?

Tedd próbára a tudásod ezekkel a retró kvízekkel is:

 

 

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