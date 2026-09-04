Retró kvíz: emlékszel még a legendás magyar műsorvezetőkre? Felismered ki látható a képen?

Volt idő, amikor a televíziózásnak egészen más hangulata volt. A szocializmusban nem volt több száz tv-csatorna, nem válogathattunk bármikor filmek és sorozatok között, és az internet sem kínált azonnali szórakozást. Ha megszólalt a tévé, és feltűnt a képernyőn egy-egy jól ismert műsorvezető, sokan már a hangjáról vagy a jellegzetes megjelenéséről tudták, ki következik. Ezért hoztunk egy retró kvízt, ami visszarepít a televíziózás hőskorába.

Retró kvízünkben a legendás magyar bemondókról lesz szó.

Fotó: wikipedia

Retró kvíz a magyar televíziózás kiemelkedő alakjairól

Például Kudlik Júlia, Vitray Tamás vagy Antal Imre neve egy egész generáció számára jelentett biztos pontot a televízióban. Vetélkedők, magazinműsorok, szórakoztató programok és emlékezetes beszélgetések fűződnek hozzájuk, sokuk pedig évtizedeken keresztül volt jelen a magyar képernyőn.

De vajon ennyi év után is felismered őket egy régi fotón? Most elővettünk hét ikonikus tévés arcot, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire jó a memóriád. Nézd meg alaposan a képeket, és tippeld meg, ki látható rajtuk! Vajon sikerül mind a hét legendás műsorvezetőt felismerned?

Készen állsz, jöhet a kvíz?