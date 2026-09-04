Kvíz: felismered képről a retró autókat, amikkel furikáztunk?

Volt idő, amikor az utak tele voltak olyan autókkal, amelyeket ma már szinte csak régi fényképeken vagy veterántalálkozókon láthatunk. A Trabant, a Wartburg, a Zsiguli, a Skoda vagy éppen a Polski Fiat egy egész korszak meghatározó része volt, és sok család számára ezek jelentették az első saját autót, amelyekre éveket kellett várni. Hoztunk egy retró kvízt, amellyel visszagurulhatsz az időben.

Te is imádtad a ma már réginek számító járgányokat? Töltsd ki retró kvízünket és tedd próbára az emlékezeted!

Fotó: Fortepan Urbán Tamás

Retró kvíz a régi kedvenc autóinkról

A régi szocialista autók azonban nemcsak közlekedési eszközök voltak: hozzátartoztak a nyári balatoni nyaralásokhoz, a hétvégi kirándulásokhoz és a családi emlékekhez is. Egy-egy jellegzetes forma vagy embléma pedig ma is könnyen előhívhatja a régi emlékeket.

Most 7 kérdésben tesztelheted, mennyire jó a memóriád! Nézd meg a képeket, és próbáld felismerni a legendás autómárkákat. Vajon sikerül mind a hetet eltalálnod?

Készen állsz, jöhet az autós kvíz?