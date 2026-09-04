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autómárka

Kvíz: felismered képről a retró autókat, amikkel furikáztunk?

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Retró kvízünkben most visszarepítünk a szocializmus korszakába: vajon felismered a régi idők legendás autómárkáit? Nosztalgiázz velünk, töltsd ki a retró kvízt, lássuk felismered-e még kedvenc autóidat!
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autómárkaretro kvízekautókszocialista

Volt idő, amikor az utak tele voltak olyan autókkal, amelyeket ma már szinte csak régi fényképeken vagy veterántalálkozókon láthatunk. A Trabant, a Wartburg, a Zsiguli, a Skoda vagy éppen a Polski Fiat egy egész korszak meghatározó része volt, és sok család számára ezek jelentették az első saját autót, amelyekre éveket kellett várni. Hoztunk egy retró kvízt, amellyel visszagurulhatsz az időben. 

retró kvízben is szereplő régi motor
Te is imádtad a ma már réginek számító járgányokat? Töltsd ki retró kvízünket és tedd próbára az emlékezeted!
Fotó: Fortepan Urbán Tamás

Retró kvíz a régi kedvenc autóinkról

A régi szocialista autók azonban nemcsak közlekedési eszközök voltak: hozzátartoztak a nyári balatoni nyaralásokhoz, a hétvégi kirándulásokhoz és a családi emlékekhez is. Egy-egy jellegzetes forma vagy embléma pedig ma is könnyen előhívhatja a régi emlékeket.

Most 7 kérdésben tesztelheted, mennyire jó a memóriád! Nézd meg a képeket, és próbáld felismerni a legendás autómárkákat. Vajon sikerül mind a hetet eltalálnod?

Készen állsz, jöhet az autós kvíz?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Ehhez az autóhoz és a slusszkulcsához még nyelvtörő is kapcsolódik. Melyik márka látható a képen?

Tedd próbára magad ezekkel a retró kvízekkel is:

 

 

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