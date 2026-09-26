Drágább lesz a sötét? Itt a nagy őszi rezsispórolási biblia

Nappal húzzuk el a függönyt, engedjük be a természetes fényt: így akár 1-2 fokkal is melegebb lehet a szobában. Este viszont húzzuk be, hiszen a vastagabb vagy termikus függöny segít megakadályozni, hogy az ablakokon át kiszökjön a meleg. Mutatjuk a további trükköket a rezsicsökkentés érdekében!

Mutatjuk, miként csökkenthető a rezsiköltség / Fotó: Havran Zoltán

Rezsiköltség csökkentése: ez az apró mozdulat is segít

A hagyományos izzókat érdemes korszerű, energiatakarékos LED-izzókra cserélni, amelyek akár 80 százalékkal kevesebb energiát fogyasztanak, ráadásul jóval hosszabb élettartamúak. Arra is figyeljünk, hogy ha elhagyjuk a helyiséget, kapcsoljuk le a világítást.

Dolgozzon helyettünk

Ha lehetséges, válasszunk programozható termosztátot: a tekerős változattal szemben előre beállíthatjuk, mikor legyen melegebb vagy hűvösebb a lakásban. Így akkor sem fűtünk feleslegesen, amikor nem vagyunk otthon.

Ne etessük feleslegesen

Számos elektromos készülék kikapcsolva is fogyaszt energiát, ha a konnektorhoz csatlakozik. Ezeket rejtett fogyasztóknak nevezzük. Kapcsolható elosztóval azonban egyetlen mozdulattal áramtalaníthatjuk őket lefekvés előtt vagy amikor elindulunk otthonról.

Minden apróság számít

A rosszul záródó ablakok résein könnyen kiszökik a meleg, miközben a hideg levegő beáramlik. Érdemes ezért ellenőrizni a kereteket: a problémát sokszor egy olcsó öntapadós szigetelőcsíkkal vagy huzatfogó párnával is orvosolhatjuk.

A kényelem új szintje

A hideg padló gyorsan elvonja a hőt a testedből. A vastagabb szőnyeg így nemcsak otthonosabbá teszi a szobát, hanem javítja a hőérzetünket is. Nem kell az egész lakást beteríteni vele: tegyünk egyet oda, ahol sokat tartózkodunk, vagy az ágy mellé.

Apró befektetés, nagy haszon

A radiátor mögé helyezett hővisszaverő fólia (hőtükör) visszairányítja a fal felé távozó hő egy részét a szobába. Olcsó és egyszerű megoldás, felszereléséhez pedig szakemberre sincs szükség.

Sok múlik a beállításon

Mérések alapján egy 30 fokos mosás harmadannyi áramot fogyaszt, mint egy 60 fokos. Válogassuk ezért a ruhákat szennyezettségük szerint: a kevésbé koszos darabokat elegendő 30 fokon mosni, amivel nemcsak energiát takaríthatunk meg, hanem az élettartamukat is meghosszabbíthatjuk.