Milyen robogót vegyek? Tippek vásárláshoz

A városi közlekedés praktikus és költséghatékony megoldását keresed? A robogó vásárlás során számos tényezőt érdemes mérlegelned - a megfelelő típus kiválasztásától a használt robogó ellenőrzéséig és az árak összehasonlításáig - hogy valóban jó üzletet köthess. Fuss végig tippjeinken, hogy elkerüld a buktatókat és megtaláld az ideális modellt!

Olcsó robogó vásárlása: ezekre figyeljünk Fotó: unsplash.com

Olcsó robogó vásárlása: ezekre figyeljünk

Milyen robogó árakra számíthatunk?

A robogók ára elég széles skálán mozog, ezért vásárlás előtt érdemes több kereskedő és hirdetés kínálatát is összehasonlítani. Használt robogóból már néhány százezer forint körül is találhatunk ajánlatokat, míg az új modellek ára a típustól, a teljesítménytől és a felszereltségtől függően jóval magasabb lehet - írja a Fanny magazin.

Ha nem sürgős a vásárlás, érdemes figyelni a szezon végét is. Ősszel és télen, illetve az új modellévek érkezésekor a kereskedők kedvezőbb áron kínálhatják a korábbi évjáratokat, így némi utánajárással egy új robogóhoz is olcsóbban juthatunk hozzá.

Feltétlenül ne ragaszkodjunk adott márkához

Ha nem ragaszkodunk egyetlen márkához vagy típushoz, sokkal több robogó közül válogathatunk, és könnyebben találhatunk az igényeinknek és a pénztárcánknak megfelelő modellt.

Érdemes a néhány éves, megkímélt robogókat is számításba venni, hiszen egy jó állapotú használt modell jelentősen olcsóbb lehet egy új darabnál, miközben városi közlekedésre ugyanúgy praktikus választás lehet. Vásárlás előtt azonban mindig ellenőrizzük a műszaki állapotot és a szervizelőzményeket, hogy az alacsonyabb vételár valóban jó üzletet jelentsen.

Érdemes megnézni a bemutató- és tesztmotorokat

Figyeljük a bemutató- és tesztmotorokat! Ezeket gyakran kedvezőbb áron kínálják, mint a teljesen új modelleket, miközben kevés kilométer van bennük, és megkímélt állapotban juthatunk hozzájuk.

Számoljunk a robogó teljes költségével!

Ne csak a vételárat nézzük: a biztosítás, a szerviz, a fogyasztás, az alkatrészek és a gumiabroncsok ára is számít. Egy olcsó, de ritka típus könnyen drága vétellé válhat, ha nehéz vagy költséges hozzá az alkatrész és a szervizelés.