Ez az egyszerű szabály segíthet a gyermekkori rövidlátás megelőzésében

A rövidlátás sok gyermeket érint, kialakulásában pedig a genetikai hajlam mellett a mindennapi szokásoknak is szerepük lehet. A Kuratorium Gutes Sehen (KGS) adatai szerint az általános iskola végére a gyermekek 15 százaléka rövidlátó.

A rövidlátás szempontjából nemcsak a képernyőidő, hanem általában a hosszan tartó közelre nézés is fontos tényező lehet

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A rövidlátás legtöbbször azért alakul ki, mert a szemgolyó a normálisnál hosszabbra nő. Emiatt a szembe érkező fény nem a retinán, hanem előtte fókuszálódik. A látás szemüveggel korrigálható, a már megnyúlt szemgolyó azonban nem válik ismét rövidebbé – hívta fel a figyelmet Bettina Wabbels, a Bonni Egyetemi Szemklinika professzora.

A nagyfokú rövidlátás hosszú távon súlyos retinabetegségek kialakulásának kockázatát is növelheti.

A 20-20-20 szabály rendszeresen pihenteti a szemet

A szakértők szerint a gyerekeknek érdemes megtanítani a 20-20-20 szabályt. Ennek lényege, hogy körülbelül 20 percnyi közelre nézés után legalább 20 másodpercig egy 20 lábnyira, vagyis mintegy 6 méterre lévő pontra nézzenek – tájékoztat a Focus.

Ez különösen akkor lehet hasznos, ha a gyermek hosszabb ideig olvas, tanul, vagy elektronikus eszközt használ. Fontos továbbá, hogy a képernyő előtt töltött idő ne váljon túlzottá.

A szabadban töltött idő is segíthet a rövidlátás megelőzésében

Wabbels szerint a gyerekeknek lehetőség szerint naponta legalább két órát kellene a szabadban tölteniük. Ennek nemcsak az az előnye, hogy ilyenkor gyakrabban néznek távolra, hanem a természetes nappali fény is kedvezően hathat a szem fejlődésére.

Nem csak a képernyőhasználat jelenthet kockázatot

A Stiftung Auge szerint a jelenlegi kutatási eredményekből nem lehet arra következtetni, hogy önmagában a képernyő előtt töltött idő rövidlátást okozna.

A kockázat szempontjából inkább az számít, hogy a szem mennyi ideig fókuszál közelre, és milyen kevés szünetet kap. Emiatt nemcsak az okostelefon vagy a tablet használata számít közeli munkának, hanem például a könyvolvasás is.

A genetikai hajlam ugyancsak jelentős tényező. A KGS szerint amennyiben mindkét szülő rövidlátó, a gyermeknél 60 százalékos lehet a rövidlátás kialakulásának kockázata.

A szakértők azt tanácsolják, hogy ha a gyermek rendszeresen hunyorog vagy gyakran panaszkodik fejfájásra, a szülők kérjenek szemészeti vizsgálatot. Egy látásvizsgálattal gyorsan megállapítható, fennáll-e rövidlátás.