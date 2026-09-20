Így frissítsd fel a ruhatárad egy fillér nélkül – vond be a kollégákat is!

1. Válogassunk okosan
Elsőként nézzük át alaposan a gardróbunkat. Készítsünk két kupacot: amit megtartunk, és amit szívesen továbbadnánk a kollégáknak. A gardróbcsere nem lomtalanítás, ezért csak tiszta, jó állapotú holmikat válasszunk, olyanokat, amelyeket mi magunk is örömmel megvennénk – írja a Fanny magazin.
2. Kérjünk hozzá zöld utat
Mielőtt meghirdetjük az eseményt, egyeztessünk a vezetőnkkel és a HR osztállyal. Beszéljük meg, mikor és melyik közös helyiséget használhatjuk. Érdemes előre tisztázni azt is, milyen feltételekkel tarthatjuk meg a börzét, így később elkerülhetjük a félreértéseket.
3. Legyen rá jó stratégiánk!
A börzéhez jelöljünk ki egy jól megközelíthető helyet, például az ebédlőt vagy egy nagyobb tárgyalót, és határozzuk meg az időpontot. A ruhavadászat ne menjen a munka rovására, ezért válasszuk az ebédszünetet vagy a munka utáni időszakot.
4. Sok múlik a részleteken
Küldjünk róla körlevelet, tegyünk ki plakátot a liftbe, az ebédlőbe, esetleg írjunk a céges csoportba. Legyen benne minden fontos információ: mikor és hol találkozunk, hány holmit lehet hozni, csak csere lesz-e, vagy vásárolni is lehet.
5. Teremtsük meg a hangulatot!
Néhány ruhaállvány, vállfa, asztal és egész alakos tükör csodákra képes. Ha van hely, alakítsunk ki diszkrét próbafülkét is. A ruhákat érdemes típus, méret vagy szín szerint csoportosítani, így nem kell egy hatalmas kupacban keresgélni.
6. Fektessük le a szabályokat!
Mindenki előre döntse el, mennyit kér a portékájáért, és jól látható árcédulával jelölje meg az összeget. Érdemes azt is előre tisztázni, hogy lehet-e alkudni, így elkerülhetjük a kellemetlen helyzeteket. Lehetőleg kerüljük a készpénzzel járó problémákat: a Revolut vagy az azonnali banki átutalás gyors és egyszerű megoldás lehet.
7. Gondoljunk a kiegészítőkre is
Ne csak a ruháknak adjunk helyet! Jöhetnek a jó állapotú táskák, sálak, övek, bizsuk és akár cipők is. Az apróságokat tegyük külön dobozokba vagy kosarakba, hogy könnyebb legyen közöttük válogatni.
8. Ügyeljünk a higiéniára
Kérjük meg a résztvevőket, hogy kizárólag frissen mosott, tiszta ruhákat hozzanak, cipőből pedig csak fertőtlenített, jó állapotú darab kerüljön a kínálatba.
9. Minden kaphat új esélyt
A nap végén a tulajdonosok beleegyezésével gyűjtsük össze a megmaradt holmikat, és ajánljuk fel egy segélyszervezetnek vagy adománygyűjtő pontnak. Így a gardróbvásár nemcsak pénztárcabarát, hanem valóban hasznos kezdeményezéssé válhat.