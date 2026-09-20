1. Válogassunk okosan

Elsőként nézzük át alaposan a gardróbunkat. Készítsünk két kupacot: amit megtartunk, és amit szívesen továbbadnánk a kollégáknak. A gardróbcsere nem lomtalanítás, ezért csak tiszta, jó állapotú holmikat válasszunk, olyanokat, amelyeket mi magunk is örömmel megvennénk – írja a Fanny magazin.

Így frissítsd fel a ruhatárad egy fillér nélkül – vond be a kollégákat is! Fotó: unsplash.com

2. Kérjünk hozzá zöld utat

Mielőtt meghirdetjük az eseményt, egyeztessünk a vezetőnkkel és a HR osztállyal. Beszéljük meg, mikor és melyik közös helyiséget használhatjuk. Érdemes előre tisztázni azt is, milyen feltételekkel tarthatjuk meg a börzét, így később elkerülhetjük a félreértéseket.

3. Legyen rá jó stratégiánk!

A börzéhez jelöljünk ki egy jól megközelíthető helyet, például az ebédlőt vagy egy nagyobb tárgyalót, és határozzuk meg az időpontot. A ruhavadászat ne menjen a munka rovására, ezért válasszuk az ebédszünetet vagy a munka utáni időszakot.

4. Sok múlik a részleteken

Küldjünk róla körlevelet, tegyünk ki plakátot a liftbe, az ebédlőbe, esetleg írjunk a céges csoportba. Legyen benne minden fontos információ: mikor és hol találkozunk, hány holmit lehet hozni, csak csere lesz-e, vagy vásárolni is lehet.

5. Teremtsük meg a hangulatot!

Néhány ruhaállvány, vállfa, asztal és egész alakos tükör csodákra képes. Ha van hely, alakítsunk ki diszkrét próbafülkét is. A ruhákat érdemes típus, méret vagy szín szerint csoportosítani, így nem kell egy hatalmas kupacban keresgélni.

6. Fektessük le a szabályokat!

Mindenki előre döntse el, mennyit kér a portékájáért, és jól látható árcédulával jelölje meg az összeget. Érdemes azt is előre tisztázni, hogy lehet-e alkudni, így elkerülhetjük a kellemetlen helyzeteket. Lehetőleg kerüljük a készpénzzel járó problémákat: a Revolut vagy az azonnali banki átutalás gyors és egyszerű megoldás lehet.

7. Gondoljunk a kiegészítőkre is

Ne csak a ruháknak adjunk helyet! Jöhetnek a jó állapotú táskák, sálak, övek, bizsuk és akár cipők is. Az apróságokat tegyük külön dobozokba vagy kosarakba, hogy könnyebb legyen közöttük válogatni.

8. Ügyeljünk a higiéniára

Kérjük meg a résztvevőket, hogy kizárólag frissen mosott, tiszta ruhákat hozzanak, cipőből pedig csak fertőtlenített, jó állapotú darab kerüljön a kínálatba.