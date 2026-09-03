Te is használod ezt a pár száz forintos eszközt? Amputációhoz is vezethet

A kiszáradt sarok bőre veszít rugalmasságából, emiatt először apró repedések jelenhetnek meg rajta. Ezek idővel elmélyülhetnek, fájdalmassá válhatnak, súlyosabb esetben pedig vérezhetnek vagy váladékozhatnak. A sarokreszelés során keletkező sérülések tovább ronthatják a bőr állapotát, a sérült felület pedig könnyebben elfertőződhet.

A túl erős sarokreszelés apró sérüléseket okozhat a bőrön

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Gyebnár Ilona lábápoló mester, természetgyógyász, a Premiumwelt Kft. ügyvezetője szerint az elhanyagolt, váladékozó sarokberepedés vagy a kezeletlen benőtt köröm a lábbelit is beszennyezheti. A cipő belsejében maradó váladék és szennyeződés kedvező környezetet teremthet a baktériumok számára, ezért a láb mellett a lábbeli tisztán tartására is érdemes figyelni.

Miért lehet veszélyes a túl erős sarokreszelés?

A vastag bőrkeményedés eltávolításánál könnyű abba a hibába esni, hogy valaki minél gyorsabban és minél nagyobb réteget próbál lereszelni. A durva, túl éles vagy nem megfelelő szemcsézettségű eszközök azonban olyan apró sérüléseket okozhatnak, amelyek szabad szemmel alig észrevehetők.

Kockázatot jelenthetnek az ellenőrizetlen forrásból származó, gyanúsan olcsó eszközök is. Előfordulhat, hogy használat közben valaki nem érzékeli azonnal, hogy túl mélyre reszelt vagy megsértette a hámréteget. A problémára csak később, a bőr kipirosodása, érzékenysége vagy fájdalma hívhatja fel a figyelmet.

Egészséges embernél egy kisebb sérülés rendszerint könnyebben gyógyul. Más lehet azonban a helyzet például fel nem ismert cukorbetegség, érszűkület vagy egyéb, a sebgyógyulást nehezítő állapot esetén. Gyebnár Ilona szerint éppen az jelenthet veszélyt, hogy az érintett nem feltétlenül tud a háttérben meghúzódó betegségéről. Ilyenkor egy mikrosérülés rosszabbul gyógyulhat, elfertőződhet, majd fekély is kialakulhat. A szakember arra figyelmeztetett, hogy a legsúlyosabb esetekben a folyamat akár amputációhoz is vezethet.

Mikor kell abbahagyni az otthoni kezelést?

A szakember szerint az egészséges láb rendszeres otthoni ápolása mellett is vannak olyan tünetek, amelyeknél nem érdemes tovább reszelni vagy más házi módszerrel kísérletezni. Ilyen lehet:

a vérzés,

a váladékozás,

a gyulladás,

a fájdalom,

valamint a mély sarokberepedés.

Ilyen panaszok esetén indokolt lehet szakemberhez fordulni.